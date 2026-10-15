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„Vrem ca acest război să se termine”. Zelenski se întâlnește la Bruxelles cu liderii NATO și UE și cere „presiuni reale” asupra Rusiei

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Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
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Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Bruxelles pentru o serie de întâlniri cu liderii NATO și ai Uniunii Europene, în cadrul cărora va solicita intensificarea presiunilor asupra Rusiei și consolidarea sprijinului militar pentru Ucraina. Discuțiile au loc în contextul în care statele europene caută noi soluții pentru finanțarea Kievului în 2027, iar negocierile privind utilizarea activelor rusești înghețate rămân în impas, relatează AFP și Agerpres.

„Reuniuni importante sunt prevăzute pentru astăzi” cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, cu președintele francez Emmanuel Macron și cu premierii Poloniei, Donald Tusk, Belgiei, Bart De Wever, și Danemarcei, Mette Frederiksen, a anunțat el pe X, la câteva ore după începerea unui summit al celor 27 de lideri ai UE.

„Noi toți în Europa vrem ca acest război să se termine. Și pentru ca aceasta să se întâmple, sunt necesare semnale puternice: mai multă presiune reală asupra Rusiei și mai mult sprijin în materie de apărare pentru Ucraina”, a afirmat Volodimir Zelenski.

„Vă pot asigura, dragi prieteni ucraineni și domnule președinte Zelenski: NU SUNTEȚI SINGURI!”, i-a transmis premierul polonez Donald Tusk pe X.

Liderul ucrainean le ceruse mai devreme, joi, „onestitate” aliaților săi în războiul împotriva Rusiei, după peste patru ani și jumătate de lupte sângeroase, și invitase SUA să nu se poziționeze de partea „agresorului”.

El a recunoscut cu o zi în urmă că s-a simțit „trădat”, în special după „acordul” dintre președinții rus Vladimir Putin și american Donald Trump privind livrările rusești de motorină în SUA.

Sprijinul european pentru Ucraina, mai crucial ca niciodată, va fi discutat vineri de liderii UE, după o sesiune de lucru în prezența președintelui ucrainean. Totuși, nu se așteaptă nicio decizie la finalul acestui summit, potrivit unor diplomați.

Sprijinul financiar și militar pentru Ucraina este asigurat pentru 2026, dar 2027 se anunță dificil, cu un deficit bugetar semnificativ față de ceea ce fusese prevăzut, notează AFP.

Uniunea Europeană a acordat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru perioada 2026-2027, din care 45 de miliarde sunt prevăzute pentru anul viitor.

Dar această sumă se dovedește deja a fi insuficientă, iar europenii caută noi modalități de a sprijini efortul de război ucrainean.

„Va trebui să creștem din nou finanțarea pentru a putea sprijini cu adevărat Ucraina într-un mod durabil”, a declarat cancelarul german Friedrich Merz la sosirea sa în capitala Belgiei.

Zelenski nu a precizat despre ce intenționa să discute cu premierul belgian, dar acesta din urmă refuzase categoric în decembrie ca cele 27 de state membre să recurgă la activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în UE, dintre care cea mai mare parte, circa 210 miliarde de euro, se află la Bruxelles.

Mai multe țări, între care și Ucraina, consideră că de acum este indispensabil să se recurgă la acestea pentru a ajuta Kievul anul viitor. Discuțiile pe acest subiect sunt în continuare în impas, au afirmat diplomați de la Bruxelles săptămâna aceasta.

Editor : Ș.A.

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