Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova a fost convocat de urgență de către MAE rus

Ambasadorul Moldovei la Moscova, Lilian Dariu, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei în legătură cu refuzul Chişinăului de a acredita observatori din Federaţia Rusă la alegerile parlamentare din republică, transmite MAE rus într-un comunicat.

„Pe 24 septembrie, ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Dariu, a fost chemat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Șefului misiunii diplomatice moldovenești i s-a transmis un protest ferm în legătură cu refuzul nemotivat al autorităților moldovenești de a acredita reprezentanții ruși ca observatori pe termen scurt în cadrul misiunii de monitorizare a ODIHR OSCE, precum și membrii Camerei Publice a Federației Ruse ca observatori internaționali la alegerile parlamentare din Moldova din 28 septembrie" , a indicat Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse.

Rușii se plâng că această măsură constituie o încălcare gravă de către Chişinău a obligaţiilor sale internaţionale, în special a Documentului de la Copenhaga al CSCE din 1990 şi a Convenţiei CSI din 2002 privind standardele alegerilor democratice, drepturile şi libertăţile electorale, la care Moldova este parte. „Acesta este incompatibil cu valorile democratice, la care conducerea moldovenească declară că aderă, și reprezintă o nouă manifestare a cursului anti-rus”, a adăugat MAE.

„Acțiunile menționate ale autorităților oficiale de la Chișinău subminează grav încrederea în legitimitatea alegerilor viitoare și în transparența procedurii de vot”, a subliniat ministerul. „Problema deciziei scandaloase a autorităților din Moldova va fi adusă în atenția conducerii ODIHR, precum și în cadrul reuniunilor organelor directive ale OSCE”.

