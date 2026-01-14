Live TV

Aproape jumătate dintre decretele date de Vladimir Putin anul trecut au rămas secrete

Aproximativ 45% din cele peste 1.000 de decrete executive semnate de președintele rus Vladimir Putin în 2025 nu au fost niciodată făcute publice, potrivit unei analize realizate de agenția de investigații Viorstka, informează The Moscow Times.

Raportul a constatat că 449 de decrete din cel puțin 1.010 au fost clasificate pe portalul oficial al guvernului rus pentru acte juridice anul trecut, reprezentând o pondere de 44,5%.

Deși acest lucru reprezintă o creștere de 3,4 puncte procentuale față de 2024, nivelul de secretizare rămâne ușor sub maximele istorice înregistrate în primii doi ani ai invaziei rusești pe scară largă în Ucraina.

Dintre cele 561 de decrete publicate, Viorstka a afirmat că 52 dintre ele erau dedicate acordării de titluri onorifice unor unități militare specifice.

Publicația notează că decretele secrete sunt utilizate de obicei pentru acțiuni administrative extrem de sensibile, inclusiv decernarea de distincții militare soldaților aflați în prezent în luptă sau postum, sau grațierea prizonierilor condamnați recrutați în armată.

În cel puțin un caz, serviciul rus al BBC a raportat că Putin a semnat un decret secret în 2006 prin care i-a acordat fostului lider al Grupului Wagner, Evgheni Prigojin Medalia Ordinului „Pentru Merite aduse Patriei” clasa I.

 

 

 

