Live TV

Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul

Data publicării:
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Foto: Profimedia Images
Din articol
Dronele Rusiei în spațiul NATO 

Serviciile de informații occidentale au adunat dovezi că Rusia discută posibilitatea unui atac direct asupra statelor membre NATO, potrivit comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Gazeta Wyborcza.

Kubilius a spus că aceste semnale trebuie tratate cu cea mai mare seriozitate, subliniind că Occidentul nu își poate permite să subestimeze intențiile Moscovei în contextul războiului din Ucraina.

Comisarul s-a referit la evaluările serviciilor de informații occidentale care indică faptul că Kremlinul explorează activ scenarii pentru potențiale atacuri împotriva Alianței.

Avertismente similare au fost formulate anterior de serviciile de informații germane, care au confirmat, de asemenea, că astfel de discuții au loc în cercurile militare și politice ruse.

Kubilius a subliniat că aceste informații ar trebui să servească drept semnal de alarmă pentru Europa, adăugând că pregătirea în domeniul apărării trebuie să devină acum o prioritate absolută.

Oficialul UE a reamintit declarațiile făcute în 2025 de generalul Alexus Grynkewich, comandantul Armatei SUA în Europa și al Forțelor Aliate NATO. Grynkewich avertizase că Statele Unite și aliații săi europeni ar putea avea la dispoziție doar aproximativ un an și jumătate pentru a se pregăti pentru posibilitatea unui conflict global care să implice atât Rusia, cât și China.

El a avertizat că aceste două puteri autoritare ar putea coordona acțiuni militare până în 2027, reprezentând o provocare fără precedent pentru securitatea occidentală.

Kubilius a remarcat că, în ciuda pierderilor umane și materiale enorme, Rusia a continuat să se adapteze și să-și extindă producția de arme. „Putin se aștepta să ajungă la Kiev în trei zile de la invazie”, a spus el. În schimb, războiul a evoluat, iar Rusia s-a adaptat schimbărilor tehnologice, menținând în același timp producția de arme la scară largă.”

Comisarul a descris Ucraina ca fiind un „laborator al apărării moderne”, subliniind că aliații occidentali trebuie să învețe nu numai din reziliența Ucrainei, ci și din inovarea și adaptabilitatea acesteia.

El a afirmat că Kievul este gata să împărtășească experiența sa pe câmpul de luptă și expertiza tehnologică cu partenerii europeni pentru a-i ajuta să se pregătească pentru o eventuală agresiune rusă. Cu toate acestea, el a avertizat că simpla achiziționare de drone interceptatoare sau importul de sisteme de arme nu este suficient.

Dronele Rusiei în spațiul NATO 

În ultimele luni, Rusia a intensificat incursiunile cu drone în spațiul aerian european, Polonia, Danemarca, Norvegia, România și statele baltice raportând incidente cu UAV-uri neidentificate deasupra teritoriilor lor. Multe dintre aceste țări, a spus Kubilius, încă nu dispun de mijloacele necesare pentru a contracara în mod eficient astfel de atacuri. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a oferit deja asistență, iar Polonia și Danemarca au anunțat planuri de integrare a tehnologiei ucrainene de combatere a dronelor în sistemele lor de apărare.

Kubilius a lăudat capacitatea Ucrainei de a inova sub presiune, subliniind start-up-urile sale înfloritoare din domeniul apărării și metodele flexibile de producție. „Ucrainenii au învățat să funcționeze fără o birocrație rigidă”, a spus el. „Producătorii lor de drone funcționează ca batalioane independente - producând, testând și îmbunătățind propriile sisteme direct pe câmpul de luptă.”

În același timp, rapoartele serviciilor de informații militare din Kiev sugerează că Rusia se pregătește pentru un efort masiv de reînarmare. În septembrie 2025, șeful serviciilor de informații de apărare din Ucraina, Kirilo Budanov, a dezvăluit că Moscova a aprobat un plan cuprinzător de reconstrucție și modernizare a forțelor sale armate, cu scopul de a atinge o pregătire operațională completă pentru o confruntare la scară largă cu Europa.

Strategia de reînarmare se va desfășura în două etape – prima până în 2030, iar a doua până în 2037. Potrivit lui Budanov, doar faza inițială reprezintă cel mai mare program de modernizare a armamentului din anii 1980, cu un cost estimat de aproximativ 1,2 trilioane de dolari. El a avertizat că acest efort, dacă va fi finalizat, va spori semnificativ capacitatea Rusiei de a purta război dincolo de granițele Ucrainei.

Kubilius a concluzionat că Europa trebuie să învețe direct din experiența Ucrainei și să-și accelereze propria transformare în domeniul apărării. „Trebuie să învățăm flexibilitatea, inovarea și rapiditatea de la ucraineni”, a spus el. „Ei ne arată cum arată apărarea modernă și ce va fi necesar dacă vrem să rezistăm la ceea ce ar putea urma.”

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
UK Hosts President Trump And First Lady Melania Trump For State Visit - Day Three
1
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
Cabinet meeting of the Federal Government
3
Friedrich Merz dezvăluie cine se află în spatele incursiunilor dronelor și care era...
Screenshot 2025-10-03 001520
4
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
5
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Digi Sport
Marea campioană ajunsese alcoolică, dar nu mai bea de doi ani. Acum divorțează și e nevoită să-și vândă casa
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care...
N12 PREGATIRI INUNDATII SACI VALUL LUI TRAIAN VO 071025_00771
Ciclonul Barbara alertează autoritățile. Ce măsuri se iau în...
cbrn
Amenințare cu bombă în Arad: SRI și Poliția au ridicat obiecte şi...
Screenshot 2025-10-07 at 12.48.57
Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025 a fost câștigat de trei...
Ultimele știri
Cod roșu de inundații în Dobrogea, cod portocaliu de viitură în alte 19 județe
Asociații ale bolnavilor de autism, reacții după declarațiile lui George Simion
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Serghei Nariskin
Nou scenariu de la spionii lui Putin: Marea Britanie pregătește „ruși trădători”. Ce ar trebui să facă aceștia
drone
Dronele ucrainene au lovit rafinăria din Tiumen, la 2.000 de km în interiorul Rusiei
Alexandr Dughin
Ideologul lui Putin amenință Republica Moldova: „Următorul pas este războiul”
180414-N-DO281-1242
Decizia privind rachetele Tomahawk este „aproape luată”, afirmă Trump. Apar și condițiile: „Cred că ar trebui să pun această întrebare”
parc de baterii în Ucraina
O nouă strategie pentru cea mai grea iarnă de război. Rețeaua secretă de baterii uriașe ce țin în viață sistemul energetic al Ucrainei
Partenerii noștri
Pe Roz
Thylane Blondeau, „cea mai frumoasă fată din lume”, răvășitoare la PFW, după ce a fost acuzată că a apelat la...
Cancan
Cauza oficială a morții lui Felix Baumgartner, publicată la 3 luni de la tragedie. Ce s-a întâmplat în aer cu...
Fanatik.ro
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Fanatik.ro
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total...
Adevărul
eMag, acuzat de clienți că vinde produse contrafăcute și blochează recenziile negative
Playtech
Şcolile din Bucureşti ar putea fi închise miercuri din cauza ciclonului. Cursurile au fost suspendate deja în...
Digi FM
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Defecțiune tehnică sau eroare umană?
Digi Sport
De ce a murit, de fapt, Felix Baumgartner! Ce a arătat ancheta
Pro FM
Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive. Nici iubita lui nu a știut de nunta surpriză de pe plajă: "Îți place...
Film Now
Detaliul ascuns care trăda nesiguranța lui Keith Urban lângă Nicole Kidman. O creatoare de conținut l-a...
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Newsweek
Pensia intră pe card vineri sau luni? Care pensionari primesc și 50 de lei în plus în octombrie?
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
J.Lo și Ben Affleck, reuniune surpriză pe covorul roșu. Priviri tandre și laude reciproce: "Jennifer, ești...
UTV
S-a aflat adevărul despre moartea lui Felix Baumgartner. Ce arată raportul final al anchetei din Italia