Rusia ar putea ataca una dintre țările NATO înainte de încheierea războiului din Ucraina, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Trebuie să uităm de scepticismul general al Europei cu privire la faptul că [președintele Rusiei, Vladimir] Putin vrea mai întâi să ocupe Ucraina și apoi ar putea merge mai departe. El poate face ambele lucruri simultan”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat The Guardian.

Potrivit acestuia, invazia Rusiei într-una dintre țările Alianței Nord-Atlantice devine din ce în ce mai probabilă, deoarece armata rusă nu avansează în Ucraina.

„Putin se află într-o situație fără ieșire din punctul de vedere al succesului real. Pentru el, este mai degrabă o situație de impas. Prin urmare, aceste eșecuri îl pot determina să caute alte teritorii”, a explicat Zelenski. El a legat invazia dronelor și a avioanelor de vânătoare rusești în spațiul aerian al Poloniei, României și Estoniei de faptul că Rusia nu poate rezolva problemele militare din Ucraina. Zelenski a remarcat că Moscova duce deja „un război hibrid împotriva Europei” și testează rezistența liniilor roșii ale NATO.

Anterior, șeful Comandamentului Operațional Comun al Germaniei, Alexander Zolfrank, a avertizat că Rusia ar putea ataca țările NATO în orice moment. În același timp, el a menționat că armata rusă are resurse suficiente doar pentru un atac limitat, deoarece este „prea ocupată în Ucraina”. Zolfrank a subliniat că decizia Moscovei de a ataca NATO va depinde de comportamentul țărilor europene și de disponibilitatea acestora de a se opune agresiunii. Potrivit lui, prin diverse provocări, inclusiv cu drone, Rusia încearcă să evalueze reacția Alianței Nord-Atlantice și să-i testeze rezistența.

Anterior, directorul Serviciului de Informații Externe (SVR) al Federației Ruse, Serghei Naryșkin, a declarat că țările europene membre NATO se pregătesc în mod deschis pentru război cu Rusia. Potrivit acestuia, ele intenționează să asigure „în termen scurt” tot ceea ce este necesar forțelor de reacție ale Alianței și au demarat deja procesul de „creștere multiplă a volumului de producție” de produse militare. În plus, se desfășoară exerciții de mobilizare și „zombierea populației cu propagandă despre agresiunea inevitabilă din partea Moscovei”, a remarcat Naryshkin.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat asigurări că alianța poate să țină Rusia sub control, pentru că economia totală a țărilor membre e de 25 de ori mai mare decât cea a Rusiei. El a mai spus că blocul militar se opune Moscovei de 70-80 de ani și știe să reacționeze corect la provocările rusești. În același timp, Rutte a îndemnat țările din Alianța Nord-Atlantică să cheltuiască mai multe fonduri pentru apărare, deoarece Putin, după cum arată războiul din Ucraina, este gata să sacrifice un milion de oameni și să atace țările NATO.

