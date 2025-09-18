Live TV

Banii mogulilor ruși, resursă salvatoare pentru Kiev: nouă strategie a UE de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei

pioni pe harta ucrainei si a rusiei
Preşedintele Dumei de Stat a spus că din activele ruseşti în valoare de 280 de miliarde de euro îngheţate peste hotare, active de numai 5 până la 6 miliarde de dolari se află în SUA. FOTO: Shutterstock
O nouă abordare, însă nelipsită de riscuri

Comisia Europeană a identificat - și va face în curând public - un nou mecanism pentru utilizarea activelor rusești înghețate, anunță publicația ucraineană Eurointegration. La prima vedere, ideea este simplă: în loc să fie confiscat întregul capital, acesta ar fi înlocuit cu obligațiuni ale UE, iar veniturile ar fi transferate Ucrainei. Această abordare ar putea fi o soluție atât pentru UE, cât și pentru Ucraina. Ea evită riscurile juridice ale exproprierii directe și, în același timp, transmite un semnal politic puternic: Rusia începe să plătească pentru război chiar acum.

Valoarea totală a activelor înghețate ale Băncii Centrale Ruse în UE este de aproximativ 200 de miliarde de euro. Acestea sunt deținute în principal în depozitul Euroclear din Bruxelles și Clearstream din Luxemburg.

UE a putut utiliza doar veniturile din dobânzi provenite din aceste fonduri, așa-numitele profituri neașteptate. Volumul acestora a variat între 3 și 5 miliarde de euro pe an și a fost direcționat în principal către serviciul împrumutului G7 acordat Ucrainei (n.r. ERA, împrumuturi extraordinare pentru accelerarea veniturilor).

Acum, Comisia Europeană propune utilizarea depozitelor în numerar de la Banca Centrală Europeană legate de activele rusești pentru a finanța un împrumut de reparații pentru Ucraina.

Potrivit experților, în următorii cinci ani, acest sistem ar putea genera între 50 și 70 de miliarde de euro pentru Ucraina. În acest caz, Rusia ar rămâne proprietarul nominal al activelor înghețate în UE, dar lichiditatea reală ar fi în beneficiul Kievului.

Această abordare minimizează riscul de subminare a încrederii în euro ca monedă de rezervă globală. Punctul cheie este că acest instrument ar permite Ucrainei să acopere deficitul bugetar anual de 8-10 miliarde de euro fără a exercita o presiune directă asupra bugetelor statelor membre ale UE. Astfel, solidaritatea cu Ucraina nu ar mai depinde de ciclurile politice parlamentare sau de valurile populiste. Asistența ar deveni mai previzibilă și mai puțin vulnerabilă la fluctuațiile interne din Europa.

În plus, împrumutul pentru reparații ar putea deveni un instrument care să ofere Fondului Monetar Internațional mai multă încredere pentru a lansa un nou program în Ucraina. Datorită ideii Comisiei Europene, FMI ar beneficia de o sursă stabilă și previzibilă de finanțare externă.

Cu toate acestea, mecanismul se confruntă cu provocări evidente. Moscova pregătește deja argumente potrivit cărora chiar și înlocuirea activelor cu obligațiuni echivalează cu exproprierea. În plus, probabilitatea unor procese în arbitrajul internațional și în instanțele naționale este mare. O altă provocare va fi chestiunea unității politice: pentru lansarea schemei este necesar sprijinul unanim al tuturor statelor membre ale UE.

Există, de asemenea, un risc reputațional pentru Uniunea Europeană. Dacă alte țări au impresia că UE este gata să utilizeze rezervele valutare sub orice pretext, acest lucru ar putea submina încrederea statelor care dețin rezerve valutare în euro. De aceea, este esențial ca Bruxelles să demonstreze că nu este vorba de o ingerință arbitrară în proprietate, ci de un mecanism de reparații clar justificat, bazat pe dreptul internațional și pe principiul responsabilității agresorului, arată Kyiv Independent.

