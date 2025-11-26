Calendarul cu Vladimir Putin pentru 2026. Mesajul propagandistic al liderului rus: „Granița Rusiei nu se termină niciodată”

Este din nou acea perioadă a anului în Rusia, când un tip special de calendar popular cu vedete pentru anul următor poate fi cumpărat de la chioșcurile de ziare, librării și alte locuri similare. Protagonistul? Este președintele Vladimir Putin, în rolul său multiplu de tată al națiunii — lider puternic, credincios religios, sportiv extrem, istoric și iubitor de câini, relatează The New York Times.

Calendarele, care sunt disponibile într-o varietate de variante, au același format de bază. Fiecare lună prezintă o imagine diferită a liderului de la Kremlin și include un citat scurt din discursurile sale sau din alte declarații publice din anul precedent.

„Este ideea unui om pentru fiecare sezon”, a spus Fiona Hill, cercetătoare senior la Brookings Institution din Washington, care a condus departamentul pentru Rusia din cadrul Consiliului Național de Securitate în timpul primei administrații Trump. „Îl poziționează pe Putin ca pe o figură iconică, reamintind tuturor cât de cool este, cât de mult controlează situația, cât de mult este un fel de simbol viu și întruchiparea vieții de zi cu zi a tuturor.”

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nu există imagini care să-l lege pe Putin de războiul pe care l-a declanșat în Ucraina în februarie 2022, reflectând poziția oficială conform căreia conflictul este o distragere a atenției îndepărtată. Pentru a nu crea o impresie greșită, însă, unele citate reflectă perspectiva agresivă a Rusiei în încercarea de a înghiți vecinul său mai mic.

Luna ianuarie îl înfățișează pe președintele rus îmbrăcat într-o parka, pe un snowmobil. Citatul lunii: „Granița Rusiei nu se termină niciodată”. Luna februarie îl înfățișează aruncându-și partenerul de judo pe spate. „Sunt un porumbel, dar am aripi de fier foarte puternice”, este citatul ales.

În unele calendare, Putin pare să încerce să justifice războiul din Ucraina, cu următorul citat: „Cred că Rusia a devenit mult mai puternică în ultimii doi sau trei ani, deoarece devenim o țară cu adevărat suverană”.

Calendarele, produse comerciale ale diferitelor edituri, se vând cu aproximativ 3,50 dolari bucata. Ele ajung să fie agățate în sălile de clasă, în oficiile poștale și în alte instituții guvernamentale, fără a mai menționa locuințele. Indiferent de numărul de ediții, calendarele prezintă o anumită uniformitate insipidă, a afirmat Maxim Trudolyubov, fost redactor de ziar care a părăsit Rusia în timpul războiului și care în prezent editează The Russia File, un blog de analiză politică publicat de Institutul Kennan din Washington.

„Acest gen este un fel de artă în sine”, a spus el, menționând că liderul rus, în vârstă de 72 de ani, a devenit președinte al Rusiei pentru prima dată în urmă cu aproape 26 de ani. „Este un imperiu cu acest împărat antic care există de zeci de ani, așa că ar trebui să fie plictisitor; ar trebui să semnaleze stabilitate, previzibilitate, chiar dacă realitatea nu este deloc așa.”

Calendarele emană o anumită atmosferă de păpușă Ken, Putin purtând ținute diferite în funcție de rolurile pe care le interpretează. În luna iulie, el stă la pian, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cravată, cu o privire visătoare, citând un cântec bolșevic despre a face lucrurile cu propriile mâini. În august, el poartă o uniformă de vânător și oferă sfaturi despre stilul de viață: „Rețeta mea pentru energie: dormi puțin, muncește mult și nu te plânge”.

Un alt sfat din calendar oferă un exemplu al umorului sarcastic al președintelui rus: „Este contraproductiv să-ți ascunzi capul în nisip, pentru că altceva va ieși la iveală”.

Din fericire sau din nefericire, Putin pare să fi rămas îmbrăcat în public în ultimul an, așa că, în ceea ce privește calendarele cu bărbați sexy, versiunile din acest an nu conțin fotografii cu domnul Putin fără tricou, călare sau pescuind.

Nici imaginile cu eroul de acțiune din anii anteriori nu mai existau, cu Putin pilotând un deltaplan motorizat printre păsările migratoare din Siberia sau îmbrăcat în echipament de scufundare pentru a „găsi” o urnă greacă în adâncurile Mării Negre — o fotografie faimoasă pentru că a fost înscenată.

Calendarele au început să apară la scurt timp după ce acesta a preluat președinția, în 2000, dar au devenit cu adevărat populare în jurul anului 2011. În acel an, 12 studente la jurnalism de la Universitatea de Stat din Moscova au creat unul propriu, fiecare pozând în lenjerie intimă și având o replică despre liderul de la Kremlin.

„Toate femeile au nevoie de un bărbat ca Putin”, se arăta în citatul din luna ianuarie. Tinerele critice la adresa liderului rus au creat online un calendar alternativ, pozând îmbrăcate în negru, cu gurile acoperite cu bandă adezivă.

Hill a sugerat că acest tip de branding face parte din abordarea „populistă, de om puternic” aplicată în toate domeniile. „Trump face exact același lucru”, a spus ea, menționând în același timp că ar fi greu de imaginat ca liderii Canadei, Germaniei sau Marii Britanii să apară pe tricouri sau alte produse similare. „Acești oameni nu sunt atât de auto-reverențiali și se află într-un mediu politic diferit.”

Încercând să ia fața concurenței, cel puțin un ziar rus a publicat în septembrie un calendar cu Vladimir Putin pentru anul 2026.

Citește și:

Putin și Xi Jinping își flexează mușchii pe coperta celui mai nou calendar FSB. Lunile anului, ilustrate cu războiul din Ucraina

Putin a dat decret ca autorităţile să întărească identitatea rusă în părțile anexate ilegal din Ucraina

Editor : A.M.G.