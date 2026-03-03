Ziua în care Rusia și-a trădat încă un aliat: cum a fost abandonat Iranul în fața atacurilor americano-israeliene

Imaginea Rusiei ca aliat de încredere a suferit o nouă lovitură după ce liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacuri comune americano-israeliene asupra Iranului, pe 28 februarie, acțiune care a marcat o nouă izbucnire a ostilităților în Orientul Mijlociu, scrie Kiev Independent.

Până luni, răspunsul Moscovei la bombardamentul americano-israelian asupra a sute de ținte din Iran s-a limitat la sprijin diplomatic pentru Teheran, chiar dacă președintele SUA, Donald Trump, a cerut în mod deschis o schimbare de regim.

Totuși, Kremlinul a exclus, luni, ca grupul BRICS, care grupează ţări precum Iran, Rusia şi China, să vină în ajutor Republicii islamice în conflictul său cu SUA şi Israelul.

Ultima evoluție evidențiază rolul secundar al Iranului în parteneriatul său cu o Rusie instabilă, în timp ce concentrarea Moscovei asupra războiului din Ucraina îi lasă puține mijloace pentru a sări în ajutorul Teheranului.

„Nu văd cu adevărat Rusia venind în salvarea Iranului”, a declarat Olli Ruohomaki, expert în Orientul Mijlociu la Finnish Institute of International Affairs, pentru Kyiv Independent, descriind relația dintre cele două țări ca fiind în mare parte „tranzacțională”.

„Rusia este destul de implicată în războiul din Ucraina. Sunt pe deplin angajați și deja se confruntă cu dificultăți... Nu este ca și cum Rusia ar avea toate aceste resurse pentru a lupta pe mai multe fronturi.”

Deși Iranul a furnizat Rusiei drone și alte arme pentru războiul din Ucraina, Moscova produce acum pe plan intern propriile variante de tip Shahed.

Și, deși Rusia obține și beneficii economice din această relație, comerțul cu parteneri care nu sunt supuși sancțiunilor, precum China și India, rămâne mult mai crucial.

Teheranul, la rândul său, s-a sprijinit tot mai mult pe Moscova pentru nevoile sale de securitate și economice, pe fondul presiunii crescânde din partea SUA și al tulburărilor interne, consolidând caracterul asimetric al relației.

În 2019, Putin a ordonat retragerea trupelor ruse din Siria. Forțele ruse au fost staționate la Qamishli, dar retragerea reflectă schimbările de pe teren din Siria, unde autoritățile de la Damasc caută să reia controlul asupra întregii țări. Echipamente și soldați au fost observați plecând din bază. Momentul retragerii a fost interpretat de analiști ca un semn al slăbirii influenței militare ruse în Siria, în special în nord‑estul țării.

Limitele legăturilor militare

Cele două țări și-au aprofundat cooperarea militară de la izbucnirea războiului din Ucraina, lucru evidențiat de numărul tot mai mare de escale portuare discrete și de zboruri de transport militar.

În timp ce Teheranul a furnizat Rusiei drone, rachete și muniție, Iranul ar fi comandat elicoptere rusești Mi-28 și avioane de vânătoare Su-35. Cooperarea a fost subliniată și în recente exerciții militare.

Iranul s-a îndreptat din nou către Rusia după ce apărarea sa aeriană a fost decimată în războiul de douăsprezece zile cu Israelul, în iunie 2025.

În decembrie, Iranul ar fi semnat un acord pentru achiziționarea a 500 de lansatoare portabile rusești „Verba” și 2.500 de rachete sol-aer pentru a-și reface scutul aerian.

Dar sprijinul militar are limitele sale.

Moscova a stat deoparte în timpul războiului Iranului cu Israelul anul trecut, precum și în timpul atacurilor americane asupra instalațiilor nucleare ale țării din iunie 2025.

„Relația nu este o alianță defensivă: este extrem de puțin probabil ca Rusia să vină să salveze Iranul dacă lucrurile vor escalada într-un sens existențial”, a declarat Julian G. Waller, lector în științe politice la George Washington University.

Ryhor Nizhnikau, expert în Rusia la Finnish Institute of International Affairs, adaugă totuși că „dacă Teheranul reușește să atragă SUA într-un conflict lung și prelungit, capacitatea Moscovei de a ajuta va crește”.

Ajutor în reprimarea disidenței

Rolul Rusiei ca partener de securitate a fost mai evident într-o altă sferă.

„Moscova a devenit principalul garant al stabilității interne a regimului, chiar dacă rămâne un partener ezitant în războaiele externe regionale ale Iranului”, spune Arash Beidollahkhani, expert în politică din Orientul Mijlociu la Global Development Institute al Universității din Manchester și la Hannah Arendt Institute for Totalitarianism Studies.

În timp ce Iranul a furnizat în principal Rusiei arme pentru războiul său împotriva Ucrainei, principalul beneficiu al Teheranului a fost reprezentat de instrumentele și know-how-ul Moscovei pentru reprimarea disidenței interne.

„Amprenta rusă era peste tot în umbră” în timpul represiunii de iarnă a protestelor anti-regim, spune Beidollahkhani, indicând întreruperea totală a internetului și bruiajul GPS și Starlink drept „semne distinctive ale doctrinei ruse de război electronic”.

Din anii 2010, Rusia a furnizat Iranului sisteme de interceptare a comunicațiilor, instrumente de monitorizare și instruire pentru reprimarea tulburărilor, temându-se pentru stabilitatea regimului după un val de „revoluții colorate”.

Waller adaugă că amploarea violenței — care a lăsat cel puțin 7.000 de morți și zeci de mii de răniți, potrivit grupurilor pentru drepturile omului — a fost mult mai dură decât tactica rusă obișnuită, sugerând că abordarea a fost „indigenă, mai degrabă decât concepută la Moscova”.

Ocolirea sancțiunilor și energia

Două dintre cele mai puternic sancționate state bogate în petrol din lume, Rusia și Iranul, au colaborat pentru a eluda restricțiile occidentale prin operarea unei vaste „flote din umbră”, ceea ce le-a permis să își mențină veniturile vitale din petrol în pofida izolării economice tot mai accentuate.

Moscova a încercat, de asemenea, să protejeze Teheranul de presiuni internaționale suplimentare.

Rusia și China au încercat — fără succes — să amâne reactivarea („snapback”) sancțiunilor ONU în toamna trecută, un mecanism care făcea parte din acordul nuclear cu Iranul, între timp încheiat.

Legăturile economice au fost consolidate și mai mult printr-un acord de parteneriat strategic semnat de președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său iranian, Masoud Pezeshkian, în luna ianuarie a anului trecut.

Acordul amplu a acoperit cooperarea în domeniile energiei, finanțelor, transporturilor, agriculturii, culturii, științei, tehnologiei și combaterii terorismului.

După o serie de pene de curent în contextul unui val de căldură din timpul verii și al loviturilor israeliene asupra instalațiilor petroliere în 2025, Teheranul s-a sprijinit tot mai mult pe Moscova și Beijing pentru a-și stabiliza sectorul energetic.

Compania rusă de energie nucleară Rosatom, care a construit singura centrală nucleară operațională a Iranului, la Bushehr, a semnat un memorandum în septembrie 2025 pentru a construi opt centrale nucleare mai mici, în condițiile în care Iranul urmărește să atingă o capacitate nucleară de 20 gigawați (GW) până în 2040.

Îngrijorări privind dependența

În mod public, regimul iranian a lăudat aprofundarea parteneriatului cu Rusia — condamnând chiar foști oficiali care au atras atenția asupra tensiunilor istorice.

Însă experții spun că nu există un consens cu privire la cât de profundă ar trebui să fie această relație sau cât de fiabilă este ea.

Răspunsul reținut al Moscovei nu doar la atacurile împotriva Iranului, ci și la căderea aliaților săi din Venezuela și Syria, subliniază faptul că prioritățile strategice ale Rusiei nu se aliniază întotdeauna cu cele ale elitelor locale.

Richard Betts, profesor emerit de studii despre război și pace la Columbia University, sugerează că Putin a menținut sprijinul pentru Iran la un nivel „discret” pentru a evita „să-l irite pe Trump”, care a încercat să intermedieze un acord de pace între Rusia și Ucraina.

„Mulți membri ai elitei regimului iranian rămân neîncrezători față de Rusia și sunt reticenți în a extinde și mai mult legăturile dincolo de nivelul actual”, comentează Waller.

Potrivit lui Beidollahkhani, protestatarii anti-regim și opoziția organizată au început, de asemenea, să îl perceapă pe regretatul Ali Khamenei „nu ca pe un lider suveran, ci ca pe o marionetă a Beijingului și Moscovei”.

Pe măsură ce relația devine tot mai asimetrică, opozanții vor asocia inevitabil tot mai mult Rusia cu regimul nepopular și cu politicile sale.

După cum subliniază Beidollahkhani, este în interesul Rusiei să mențină regimul iranian izolat la nivel internațional.

O apropiere între Teheranul bogat în resurse energetice și Occident ar reprezenta o „lovitură fatală pentru influența Moscovei asupra Europei”, afirmă el.

„Într-un context post-sancțiuni, Iranul ar putea cu ușurință, într-un interval de timp scurt până la mediu, să înlocuiască Rusia ca principal furnizor de energie pentru piața europeană.”

