Uneori, nu ceea ce se spune face cea mai mare impresie, ci reacția, scrie BBC într-o analiză semnată de editorul serviciului său în limba rusă Steve Rosenberg, dedicată celei mai recente reacții a liderului de la Kremlin în legătură cu viitorul războiului pe care l-a declanșat invadând Ucraina.

În Extremul Orient rus, Vladimir Putin a transmis un avertisment Occidentului: nici să nu vă gândiți să trimiteți soldați – inclusiv forțe de menținere a păcii – în Ucraina. „Dacă vor apărea trupe acolo”, a spus președintele rus, „mai ales acum, în timp ce luptele sunt în plină desfășurare, vom porni de la premisa că acestea vor fi ținte legitime pentru distrugere”.

Apoi a urmat reacția.

Publicul prezent la forumul economic de la Vladivostok a izbucnit în aplauze, oficialii ruși și liderii de afaceri salutând aparent amenințarea de a „distruge” trupele occidentale.

Observând scena din sală, jurnalistul britanic spune că aplauzele i s-au părut destul de înfiorătoare.

Scena a avut loc la doar o zi după ce aliații Kievului, așa-numita Coaliție a Voinței, s-au angajat să trimită o „forță de asigurare” postbelică în Ucraina.

Publicul a aplaudat din nou când liderul de la Kremlin a sugerat că ar fi dispus să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar numai pe teritoriul său.

„Cel mai bun loc pentru aceasta este capitala Rusiei, orașul erou Moscova”, a spus Putin.

În afara Rusiei, propunerea lui Putin a fost respinsă ca fiind neserioasă, complet imposibilă. Un caz de trolling politic, comentează Rosenberg.

Dar, în multe privințe, ea rezumă poziția actuală a Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina: „Da, vrem pace, dar numai în condițiile noastre. Respingeți condițiile noastre? Atunci nu va fi pace”.

Această poziție intransigentă este alimentată de o combinație de factori.

În primul rând, de convingerea Kremlinului că, în Ucraina, forțele ruse au inițiativa pe câmpul de luptă.

În al doilea rând, de succesul diplomatic. În China, săptămâna aceasta, Putin a strâns mâna și a schimbat zâmbete cu o serie de lideri mondiali. Imaginile aveau scopul de a demonstra că Rusia are prieteni puternici, precum China, India și Coreea de Nord.

Și apoi mai este și America. Luna trecută, președintele american Donald Trump l-a invitat pe Putin în Alaska pentru o întâlnire la nivel înalt. Acasă, comentatorii pro-Kremlin au salutat evenimentul ca dovadă că eforturile occidentale de a izola Rusia din cauza războiului din Ucraina au eșuat.

Pentru a convinge Kremlinul să pună capăt luptelor, Trump a stabilit anterior ultimatumuri și termene limită; el a amenințat cu sancțiuni suplimentare dacă Rusia nu va face pace.

Dar Trump nu și-a pus în aplicare amenințările – și acesta este un alt motiv pentru încrederea Rusiei.

Putin laudă public eforturile de pace ale lui Trump. Și totuși, el a respins propunerile de încetare a focului ale lui Trump și nu a arătat nicio dorință de a face concesii în ceea ce privește războiul din Ucraina.

Deci, ce se întâmplă cu perspectivele de pace? - se ăntreabă jurnalistul britanic.

Putin a declarat recent că vede „lumina de la capătul tunelului”.

Steve Rosenberg crede că, în acest moment, Rusia, pe de o parte, și Ucraina și Europa (și, într-o oarecare măsură, America), pe de altă parte, se află în tuneluri diferite, pe drumuri diferite, cu destinații diferite.

Ucraina și Europa se concentrează pe încetarea luptelor, pe garantarea securității Kievului și pe asigurarea faptului că armata ucraineană va fi suficient de puternică după război pentru a preveni o altă invazie.

Când Putin vorbește despre „lumina de la capătul tunelului”, cred că el își imaginează o cale care duce la victoria Rusiei în Ucraina și, mai larg, la construirea unei noi ordini globale care să beneficieze Rusia.

În ceea ce privește pacea, este greu de văzut unde și când vor converge aceste două drumuri foarte diferite.

