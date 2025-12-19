Reorientarea Moscovei către Beijing în timpul războiului a contribuit la menținerea economiei Rusiei pe linia de plutire sub povara sancțiunilor occidentale ample, dar cu un cost. Ceea ce pare astăzi o gură de oxigen ar putea bloca Moscova într-un rol pe termen lung de partener economic minor al Beijingului, potrivit unui raport al Atlantic Council, citat de Business Insider.

Relație profund asimetrică și reciproc avantajoasă

Rusia este acum puternic dependentă de China pentru bunuri cheie și inputuri avansate blocate de sancțiunile occidentale, potrivit unui raport al grupului de reflecție Atlantic Council publicat vineri.

„Din punct de vedere economic și politic, relația Rusiei cu China este simultan profund asimetrică și reciproc avantajoasă”, au scris Elina Ribakova, cercetătoare senior nerezidentă la Institutul Peterson pentru Economie Internațională, și Lucas Risinger, analist economic și cercetător nerezident la Institutul Școlii de Economie din Kiev.

China cumpără petrol rusesc în volume care compensează pierderea clienților europeni – la un preț redus – în timp ce Rusia cumpără utilaje, vehicule și electronice de la gigantul est-asiatic pe fondul boicoturilor și sancțiunilor occidentale.

„Aceasta este o inversare completă și jenantă a relației, în comparație cu anii 2000, când Rusia exporta bunuri cu valoare adăugată mai mare către China”, au scris analiștii.

De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, Kremlinul a adus economia țării într-o situație de război. Cheltuielile mari pentru apărare și guvernamentale contribuie la menținerea rezistenței globale, în ciuda sancțiunilor și a restricțiilor la export.

Însă apar fisuri, pe măsură ce veniturile din exporturile de energie au scăzut brusc într-un mediu cu prețuri scăzute ale petrolului. Cererea de consum a scăzut, de asemenea, pe fondul unei inflații încă ridicate.

Rusia are nevoie de China mult mai mult decât China are nevoie de Rusia

China reprezintă acum o mare parte din importurile Rusiei, iar cea mai mare parte a comerțului său cu China se decontează în yuani chinezești.

Rusia a devenit principalul furnizor de țiței al Chinei în 2023, dar țara reprezintă doar o cincime din importurile Chinei din această marfă. Între timp, veniturile din petrol și gaze reprezintă o treime substanțială din intrările bugetare ale Rusiei.

În același timp, China are nevoie de cumpărători globali pentru sectorul său manufacturier masiv, iar Rusia a devenit unul dintre aceștia. Totuși, câștigurile sunt „mult mai importante pentru Rusia decât pentru China”, pentru că Beijingul nu se bazează pe Moscova așa cum Europa s-a bazat pe energia rusească, au explicat analiștii.

În plus, „din punct de vedere economic, China nu este un partener comercial mai bun pentru Rusia decât a fost Uniunea Europeană. Cumpără petrol și gaze la prețuri mai mici, investește mult mai puțin în Rusia, iar produsele sale sunt adesea inferioare din punct de vedere tehnologic”, au adăugat ei.

Această relație distorsionată oferă Beijingului o influență substanțială în negocieri și tranzacții. China achiziționează petrol rusesc la reduceri mari, știind că alternativele Moscovei sunt limitate.

„Deși Moscova nu a devenit vasalul Beijingului — cel puțin nu în măsura în care ar ataca NATO doar pentru a distrage atenția Alianței de la un război pentru Taiwan — Rusia este cu siguranță partenerul minor în parteneriatul «fără limite»”, au conchis specialiștii.

