Live TV

Analiză Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine cu un preț: „O inversare completă și jenantă”

Data publicării:
xi jinping - vladimir putin
Xi Jinping și Vladimir Putin. Foto: . Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Din articol
Relație profund asimetrică și reciproc avantajoasă Rusia are nevoie de China mult mai mult decât China are nevoie de Rusia

Reorientarea Moscovei către Beijing în timpul războiului a contribuit la menținerea economiei Rusiei pe linia de plutire sub povara sancțiunilor occidentale ample, dar cu un cost. Ceea ce pare astăzi o gură de oxigen ar putea bloca Moscova într-un rol pe termen lung de partener economic minor al Beijingului, potrivit unui raport al Atlantic Council, citat de Business Insider.

Relație profund asimetrică și reciproc avantajoasă

Rusia este acum puternic dependentă de China pentru bunuri cheie și inputuri avansate blocate de sancțiunile occidentale, potrivit unui raport al grupului de reflecție Atlantic Council publicat vineri.

„Din punct de vedere economic și politic, relația Rusiei cu China este simultan profund asimetrică și reciproc avantajoasă”, au scris Elina Ribakova, cercetătoare senior nerezidentă la Institutul Peterson pentru Economie Internațională, și Lucas Risinger, analist economic și cercetător nerezident la Institutul Școlii de Economie din Kiev.

China cumpără petrol rusesc în volume care compensează pierderea clienților europeni – la un preț redus – în timp ce Rusia cumpără utilaje, vehicule și electronice de la gigantul est-asiatic pe fondul boicoturilor și sancțiunilor occidentale.

„Aceasta este o inversare completă și jenantă a relației, în comparație cu anii 2000, când Rusia exporta bunuri cu valoare adăugată mai mare către China”, au scris analiștii.

De la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în februarie 2022, Kremlinul a adus economia țării într-o situație de război. Cheltuielile mari pentru apărare și guvernamentale contribuie la menținerea rezistenței globale, în ciuda sancțiunilor și a restricțiilor la export.

Însă apar fisuri, pe măsură ce veniturile din exporturile de energie au scăzut brusc într-un mediu cu prețuri scăzute ale petrolului. Cererea de consum a scăzut, de asemenea, pe fondul unei inflații încă ridicate.

Rusia are nevoie de China mult mai mult decât China are nevoie de Rusia

China reprezintă acum o mare parte din importurile Rusiei, iar cea mai mare parte a comerțului său cu China se decontează în yuani chinezești.

Rusia a devenit principalul furnizor de țiței al Chinei în 2023, dar țara reprezintă doar o cincime din importurile Chinei din această marfă. Între timp, veniturile din petrol și gaze reprezintă o treime substanțială din intrările bugetare ale Rusiei.

În același timp, China are nevoie de cumpărători globali pentru sectorul său manufacturier masiv, iar Rusia a devenit unul dintre aceștia. Totuși, câștigurile sunt „mult mai importante pentru Rusia decât pentru China”, pentru că Beijingul nu se bazează pe Moscova așa cum Europa s-a bazat pe energia rusească, au explicat analiștii.

În plus, „din punct de vedere economic, China nu este un partener comercial mai bun pentru Rusia decât a fost Uniunea Europeană. Cumpără petrol și gaze la prețuri mai mici, investește mult mai puțin în Rusia, iar produsele sale sunt adesea inferioare din punct de vedere tehnologic”, au adăugat ei.

Această relație distorsionată oferă Beijingului o influență substanțială în negocieri și tranzacții. China achiziționează petrol rusesc la reduceri mari, știind că alternativele Moscovei sunt limitate.

„Deși Moscova nu a devenit vasalul Beijingului — cel puțin nu în măsura în care ar ataca NATO doar pentru a distrage atenția Alianței de la un război pentru Taiwan — Rusia este cu siguranță partenerul minor în parteneriatul «fără limite»”, au conchis specialiștii.

Citește și:

EXCLUSIV China poate crea riscuri suplimentare pentru securitatea europeană. Expert: „Avem o dispută între puteri care văd lumea diferit”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
5
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Digi Sport
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1060282816
UE a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, dar fără a utiliza activele ruseşti. Explicațiile lui Nicuşor Dan
globul pamantesc arunat la cosul de basket, compozitie
„Trăim într-o lume care nu a existat niciodată până acum”. Ce arată un raport despre viitorul lumii, supervizat de JPMorgan
Xi Jinping / ilustrație China microcipuri
Ce este „Proiectul Manhattan al Chinei”, programul secret cu care Xi Jinping vrea să rescrie cursa globală pentru microcipurile AI
donald trump in biroul oval
Trump cere Ucrainei „să se mişte rapid” în negocierile pentru încheierea conflictului
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O mașină cu o mamă și trei copii a fost surprinsă în explozie
Recomandările redacţiei
nicusor dan bruxelles
Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are...
radu miruta ministrul economiei
Ce salariu încasează Radu Miruță ca parlamentar şi ministru. Cazarea...
3I/ATLAS
Cometa interstelară 3I/ATLAS trece astăzi cel mai aproape de Pământ...
profimedia-0972829609
Ce răspuns au dat experți ISW la întrebarea: „Când vor cuceri...
Ultimele știri
Ce cred americanii cu privire la sănătatea lor mintală. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie
Planeta se încinge: 2026 ar putea fi cu peste 1,4 grade Celsius mai cald comparativ cu perioada 1850-1900. Explicația meteorologilor
Dezvoltarea inteligenței artificiale a generat, în 2025, emisii de CO2 echivalente cu cele ale orașului New York, arată un raport
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
Meteorologii Accuweather, anunț de ultimă oră: Pe ce dată vine iarna în București, de fapt
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Poate un om să fie înghițit de o balenă? Ce arată știința și cazurile reale
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...