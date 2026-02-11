Cum luptă Rusia cu inexistenta „Mișcare Internațională Satanistă”

Trupa rusă de metal Nechist și fanii acesteia au devenit cele mai recente victime ale represiunii Kremlinului împotriva „satanismului”. Sâmbătă, presa de stat a raportat că poliția din Moscova a descins și a întrerupt un concert al trupei pentru că ar fi prezentat pentagrame, cruci inversate și alte simboluri interzise ca „extremiste”. Cel puțin 10 persoane au fost reținute, dar nu au existat rapoarte privind acuzațiile aduse împotriva lor.

Acesta este cel mai recent caz din cruciada Rusiei împotriva inexistentei „Mișcări Internaționale Sataniste”, scrie meduza.io.

Raidul poliției asupra concertului Nechist de la clubul Eclipse din Moscova, din 7 februarie, a fost larg mediatizat în mass-media afiliată statului, inclusiv în ziarul pro-guvernamental Izvestia, postul de televiziune susținut de stat REN TV și canalul de știri Telegram 112.

Eclipse a anunțat concertul pe rețelele de socializare la începutul lunii decembrie. Concertul a fost anunțat ca o sărbătoare de aniversare pentru Nechist, trupa promițând un „set special”. „Fără miracole – doar întuneric, zgomot și haos primordial”, au scris organizatorii. Alte trei trupe erau incluse în program: Neargroth și Arcanorum Astrum din Moscova, precum și BalsamatoR din orașul Iaroslavl.

Potrivit Izvestia, organizatorii intenționau să afișeze „pentagrame, cruci inversate și alte simboluri interzise”. Videoclipurile difuzate pe canalele Telegram arată muzicieni machiați de scenă stând la barul clubului cu mâinile ridicate sau așezate în spatele capului. Într-un clip, când este întrebat ce fel de muzică cântă trupele, un membru al BalsamatoR răspunde: „În principal despre morgi”.

Fotografiile făcute în interiorul localului arată recuzită și produse promoționale – căni, insigne, șepci și alte articole purtând diverse simboluri. 112 a afirmat că „întregul local era decorat cu pentagrame, cruci și cranii”.

Izvestia a raportat că poliția a reținut 10 persoane, inclusiv organizatorul evenimentului, și le-a dus la secția de poliție. Persoanele reținute nu au fost eliberate, iar autoritățile nu au precizat ce acuzații le-ar putea fi aduse.

Rusia a interzis „Mișcarea Internațională Satanistă” în iulie 2025, desemnând-o ca „extremistă”, deși nu pare să existe o astfel de organizație. Afișarea simbolurilor pe care autoritățile le consideră „sataniste” este considerată o infracțiune minoră.

Poliția „satanismului”

Raidul de la concert se înscrie într-un model mai larg care a apărut de când Curtea Supremă a Rusiei a considerat „satanismul” o amenințare legală. Hotărârea împotriva „Mișcării Internaționale Sataniste”, pronunțată la cererea Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției, nu definește care persoane sau grupuri aparțin mișcării și nu oferă nicio dovadă a existenței acesteia. Cu toate acestea, procurorii au susținut că „adepții” acesteia îndeamnă la profanarea bisericilor ortodoxe, a capelelor și a crucilor de la marginea drumurilor, se angajează în ritualuri oculte și comit crime ritualice.

În lunile care au urmat, instanțele ruse au început să aplice amenzi pentru contravenții pentru afișarea publică a ceea ce autoritățile descriu ca simboluri „satanice”. Într-unul dintre primele cazuri cunoscute, un locuitor al orașului Kurgan a fost amendat cu 1.000 de ruble (aproximativ 13 dolari) pentru că a postat pe VKontakte, versiunea rusă a Facebook, ceea ce instanța a descris ca fiind „o imagine fotografică a unui «simbol al Satanei»”. Hotărârea nu a specificat care era simbolul.

Un locuitor din regiunea Lipetsk din Rusia a fost, de asemenea, amendat pentru că a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare, inclusiv o fotografie cu un tatuaj pe care scria „SATAN”, imagini cu pentagrame și cruci inversate și un meme.

Cărțile de tarot au atras, de asemenea, sancțiuni. În octombrie 2025, o femeie din Krasnodar a fost amendată pentru că a postat două imagini identificate de instanță ca fiind o „pentagramă” și „Baphomet”. Deși hotărârea nu includea imaginile în sine, profilul femeii de pe rețelele de socializare indica faptul că ea lucrează ca cititoare de tarot. Publicația independentă Verstka, care a analizat dosarele instanțelor, a găsit aproximativ 20 de cazuri de contravenții pentru afișarea de simboluri „satanice” în cele patru luni care au urmat deciziei Curții Supreme.

O altă victimă a hotărârii a fost anularea Necrocomicon, un festival programat să aibă loc la Sankt Petersburg în noiembrie 2025. Poliția l-a reținut pe organizatorul său, Alexei Samsonov, cu o zi înainte de evenimentul planificat. Potrivit lui Samsonov, el primise anterior o citație de la oficialii districtuali, care l-au avertizat că festivalul era „indezirabil”.

„Nu s-a făcut referire la nicio lege”, a spus Samsonov. „Doar suspiciuni că satanismul ar putea fi prezent la eveniment.” Coorganizatorul său, Dmitri Trușkov, a spus, de asemenea, că oficialii districtuali au acuzat echipa festivalului că are legături cu „mișcarea satanistă”.

Festivalul s-a deschis totuși pentru scurt timp, dar organizatorii au aflat curând că autorizația lor pentru eveniment a fost revocată, forțându-i să îl închidă. Într-o postare ulterioară pe rețelele de socializare, organizatorii au spus că, din motive tehnice, nu pot rambursa temporar biletele, dar s-au oferit să le transfere la un alt festival planificat pentru mai 2026. „Luptăm nu numai pentru Necrocomicon, ci și pentru principiul în sine”, au scris ei. „Autoritățile nu pot fi lăsate să distrugă evenimente private fără a fi pedepsite. Vă rugăm să ne susțineți în această luptă.”

