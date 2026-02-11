Live TV

Cum luptă Rusia cu inexistenta „Mișcare Internațională Satanistă”

Data publicării:
Statue of Baphomet, frequently identified as a demon or satan, and a symbol of Satanism
Statuia lui Baphomet, adesea identificat ca demon sau satana, și simbol al satanismului Foto: Profimedia
Din articol
Poliția „satanismului”

Trupa rusă de metal Nechist și fanii acesteia au devenit cele mai recente victime ale represiunii Kremlinului împotriva „satanismului”. Sâmbătă, presa de stat a raportat că poliția din Moscova a descins și a întrerupt un concert al trupei pentru că ar fi prezentat pentagrame, cruci inversate și alte simboluri interzise ca „extremiste”. Cel puțin 10 persoane au fost reținute, dar nu au existat rapoarte privind acuzațiile aduse împotriva lor.

Acesta este cel mai recent caz din cruciada Rusiei împotriva inexistentei „Mișcări Internaționale Sataniste”, scrie meduza.io.

Raidul poliției asupra concertului Nechist de la clubul Eclipse din Moscova, din 7 februarie, a fost larg mediatizat în mass-media afiliată statului, inclusiv în ziarul pro-guvernamental Izvestia, postul de televiziune susținut de stat REN TV și canalul de știri Telegram 112.

Eclipse a anunțat concertul pe rețelele de socializare la începutul lunii decembrie. Concertul a fost anunțat ca o sărbătoare de aniversare pentru Nechist, trupa promițând un „set special”. „Fără miracole – doar întuneric, zgomot și haos primordial”, au scris organizatorii. Alte trei trupe erau incluse în program: Neargroth și Arcanorum Astrum din Moscova, precum și BalsamatoR din orașul Iaroslavl.

Potrivit Izvestia, organizatorii intenționau să afișeze „pentagrame, cruci inversate și alte simboluri interzise”. Videoclipurile difuzate pe canalele Telegram arată muzicieni machiați de scenă stând la barul clubului cu mâinile ridicate sau așezate în spatele capului. Într-un clip, când este întrebat ce fel de muzică cântă trupele, un membru al BalsamatoR răspunde: „În principal despre morgi”.

Fotografiile făcute în interiorul localului arată recuzită și produse promoționale – căni, insigne, șepci și alte articole purtând diverse simboluri. 112 a afirmat că „întregul local era decorat cu pentagrame, cruci și cranii”.

Izvestia a raportat că poliția a reținut 10 persoane, inclusiv organizatorul evenimentului, și le-a dus la secția de poliție. Persoanele reținute nu au fost eliberate, iar autoritățile nu au precizat ce acuzații le-ar putea fi aduse.

Rusia a interzis „Mișcarea Internațională Satanistă” în iulie 2025, desemnând-o ca „extremistă”, deși nu pare să existe o astfel de organizație. Afișarea simbolurilor pe care autoritățile le consideră „sataniste” este considerată o infracțiune minoră.

Poliția „satanismului”

Raidul de la concert se înscrie într-un model mai larg care a apărut de când Curtea Supremă a Rusiei a considerat „satanismul” o amenințare legală. Hotărârea împotriva „Mișcării Internaționale Sataniste”, pronunțată la cererea Procuraturii Generale și a Ministerului Justiției, nu definește care persoane sau grupuri aparțin mișcării și nu oferă nicio dovadă a existenței acesteia. Cu toate acestea, procurorii au susținut că „adepții” acesteia îndeamnă la profanarea bisericilor ortodoxe, a capelelor și a crucilor de la marginea drumurilor, se angajează în ritualuri oculte și comit crime ritualice.

În lunile care au urmat, instanțele ruse au început să aplice amenzi pentru contravenții pentru afișarea publică a ceea ce autoritățile descriu ca simboluri „satanice”. Într-unul dintre primele cazuri cunoscute, un locuitor al orașului Kurgan a fost amendat cu 1.000 de ruble (aproximativ 13 dolari) pentru că a postat pe VKontakte, versiunea rusă a Facebook, ceea ce instanța a descris ca fiind „o imagine fotografică a unui «simbol al Satanei»”. Hotărârea nu a specificat care era simbolul.

Un locuitor din regiunea Lipetsk din Rusia a fost, de asemenea, amendat pentru că a postat mai multe imagini pe rețelele de socializare, inclusiv o fotografie cu un tatuaj pe care scria „SATAN”, imagini cu pentagrame și cruci inversate și un meme.

Cărțile de tarot au atras, de asemenea, sancțiuni. În octombrie 2025, o femeie din Krasnodar a fost amendată pentru că a postat două imagini identificate de instanță ca fiind o „pentagramă” și „Baphomet”. Deși hotărârea nu includea imaginile în sine, profilul femeii de pe rețelele de socializare indica faptul că ea lucrează ca cititoare de tarot. Publicația independentă Verstka, care a analizat dosarele instanțelor, a găsit aproximativ 20 de cazuri de contravenții pentru afișarea de simboluri „satanice” în cele patru luni care au urmat deciziei Curții Supreme.

O altă victimă a hotărârii a fost anularea Necrocomicon, un festival programat să aibă loc la Sankt Petersburg în noiembrie 2025. Poliția l-a reținut pe organizatorul său, Alexei Samsonov, cu o zi înainte de evenimentul planificat. Potrivit lui Samsonov, el primise anterior o citație de la oficialii districtuali, care l-au avertizat că festivalul era „indezirabil”.

„Nu s-a făcut referire la nicio lege”, a spus Samsonov. „Doar suspiciuni că satanismul ar putea fi prezent la eveniment.” Coorganizatorul său, Dmitri Trușkov, a spus, de asemenea, că oficialii districtuali au acuzat echipa festivalului că are legături cu „mișcarea satanistă”.

Festivalul s-a deschis totuși pentru scurt timp, dar organizatorii au aflat curând că autorizația lor pentru eveniment a fost revocată, forțându-i să îl închidă. Într-o postare ulterioară pe rețelele de socializare, organizatorii au spus că, din motive tehnice, nu pot rambursa temporar biletele, dar s-au oferit să le transfere la un alt festival planificat pentru mai 2026. „Luptăm nu numai pentru Necrocomicon, ci și pentru principiul în sine”, au scris ei. „Autoritățile nu pot fi lăsate să distrugă evenimente private fără a fi pedepsite. Vă rugăm să ne susțineți în această luptă.”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
De la Washington la București via Moscova: Cazul sabotajului „suveraniștilor” pe baza manipulării raportului dezbătut în Congresul SUA
Vaccine Rabies Bottle and Syringe Needle Hypodermic Injection,Immunization rabies and Dog Animal Diseases,Medical Concept with Dog blurred Background.
Focar de rabie lângă Moscova: un oraș intră sub restricții sanitar-veterinare 
Ukrainian President Zelenskyy
Disputa Crimeii revine în prim-plan: Zelenski acuză Rusia că face presiuni asupra SUA pentru recunoașterea anexării
Vladimir Alekseiev
Primele informații despre starea de sănătate a lui Vladimir Alekseiev, generalul rus împușcat la Moscova
sergey tropin
Serghei Tropin, fost ministru adjunct al justiției în Rusia, a fost găsit înecat în baie
Recomandările redacţiei
drapel steag spania romania
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa...
Canada Homicides
Atac armat în Canada, la un liceu și o locuință: cel puțin nouă morți...
sofer
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride...
China arme nucleare
Adevăratul risc după „moartea” tratatului „Noul START” dintre SUA și...
Ultimele știri
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale
Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Dezvăluiri după 35 de ani despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Giovanni Becali: „Puteam fi și eu acolo...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță...
Adevărul
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control...
Newsweek
Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani