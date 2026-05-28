Video Kaja Kallas crede că războiul începe să se întoarcă împotriva Rusiei: „Moscova e în defensivă”

Kaja Kallas. Foto: Profimedia

Șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, afirmă că Rusia traversează un moment dificil pe plan militar, economic și diplomatic, susținând că evoluția războiului începe să favorizeze Ucraina. Oficialul european spune însă că ultimele atacuri asupra Kievului arată că Moscova „nu manifestă încă un interes real pentru pace”, conform The Guardian.

„Rusia se află în defensivă, atât din punct de vedere militar și economic, cât și diplomatic, dar, așa cum au arătat ultimele atacuri asupra Kievului, Rusia nu manifestă încă un interes real pentru pace, lucru care a fost, de asemenea, opinia clară a miniștrilor astăzi.”

Ea afirmă că miniștrii au purtat „o discuție foarte aprofundată” cu privire la ceea ce ar trebui să ceară Europa de la Moscova în cadrul unor eventuale negocieri.

Europa nu va fi niciodată un mediator neutru între Rusia și Ucraina, deoarece suntem de partea Ucrainei și ne apărăm propriile noastre interese fundamentale de securitate

Ea afirmă că un armistițiu necondiționat este „o condiție prealabilă pentru orice fel de negocieri de pace”, iar Rusia „trebuie să înceteze operațiunile de sabotaj, atacurile cibernetice, interferența în alegeri și încălcările spațiului aerian în toată Europa” și „nu poate exista nicio recunoaștere legală a teritoriului ucrainean ocupat”.

În ciuda criticilor ministrului de Externe Serghei Lavrov din partea Rusiei, ea repetă că „trebuie să existe și limitări” asupra armatei ruse.

Kallas mai spune că „prea multe țări continuă să facă afaceri cu Moscova, bucurându-se în același timp de acces privilegiat la piețele și investițiile europene, așa că „Europa trebuie să-și folosească pârghiile mai eficient în ceea ce privește comerțul, investițiile, accesul pe piață și parteneriatele”.
UE lucrează deja la o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei, adaugă ea.

Totodată, Europa nu va fi niciodată un „mediator neutru” între Moscova şi Kiev, anunţă Kaja Kallas, în timp ce europenii se întreabă dacă nu este cumva timpul să ia în calcul să vorbească cu Moscova, relatează AFP.

„Un lucru este foarte clar: Europa nu va fi niciodată un mediator neutru între Rusia şi Ucraina, pentru că noi suntem de partea Ucrainei şi ne apărăm propriile interese fundamentale în domeniul securităţii", a subliniat, la Limasol, în Cipru, Kallas.

