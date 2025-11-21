Live TV

Cum se îmbogățesc „văduvele negre” ale Rusiei pe spinarea morților de pe frontul ucrainean

Data publicării:
cimitir Rusia
Cimitir din Rusia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Unele femei din Rusia – numite „văduve negre” de presa rusă – par să se căsătorească cu soldați mobilizați sau să-și preseze partenerii să se înroleze pentru a putea solicita despăgubiri de la stat în cazul în care aceștia sunt uciși în Ucraina, a raportat luni Foreign Policy, relatează Kyiv Post.

Găsirea constantă de noi soldați este esențială pentru strategia militară rusă de a încerca să copleșească apărarea Ucrainei prin forța brută a efectivelor. Încercând să mențină nivelul de recrutare necesar pentru acest lucru, Kremlinul a investit din ce în ce mai multe resurse financiare pentru a face ca rănirea sau moartea în serviciul așa- zisei „operațiuni militare speciale” a Rusiei să pară o opțiune atractivă.

Începând cu 2025, valoarea ajutorului financiar acordat familiei unui soldat rus care moare în Ucraina poate ajunge până la 13 milioane de ruble (160.000 de dolari). 

Nu este de mirare că acest lucru a dus și la apariția unor cazuri de utilizare frauduloasă a sistemului, inclusiv de către soldații înșiși. La începutul acestui an, serviciile secrete ucrainene au făcut publică o schemă de corupție la scară largă pusă în aplicare de o unitate rusă care lupta în Ucraina. Bărbații implicați au solicitat despăgubiri de la stat pentru leziuni inventate.

O femeie, care lucra la un birou de recrutare militară, s-a căsătorit cu un bărbat care s-a înrolat a doua zi după nuntă. Ea a cerut statului peste 3 milioane de ruble (37.000 de dolari) când el a fost ucis în Ucraina patru luni mai târziu, dar un tribunal rus a decis în cele din urmă că mariajul era „fictiv”, după ce fratele bărbatului a contestat cererea ei.

Într-un alt caz, o agentă imobiliară și-a sfătuit clienții să se căsătorească cu soldați detașați în Ucraina pentru a obține suficienți bani pentru avansul proprietăților sale după moartea acestora. Potrivit Meduza, ea a descris acest sfat ca fiind un „plan de afaceri”.

Există, de asemenea, dovezi că așa-numitele „văduve negre” acționează ca parte a unor grupări infracționale. Potrivit mass- media din Rusia, în luna mai a acestui an, patru persoane au fost arestate în Siberia – femeia în cauză, un polițist corupt care îi identifica victimele și alte două persoane. Femeia, numită „Natalia”, s-ar fi căsătorit și ar fi solicitat despăgubiri de la stat pentru moartea a patru bărbați diferiți. 

Suma totală obținută din aceste infracțiuni s-a ridicat la 15 milioane de ruble (186.000 de dolari), sumă care, potrivit anchetatorilor ruși, a fost împărțită între cei patru membri ai bandei.

Rusia trimite femei în unități de asalt pentru a compensa pierderile suferite în Ucraina: „Sunt gata să sacrifice pe oricine”

Nevoit să găsească bani pentru război, Putin a mărit taxele pentru ruși. Legea votată de Parlamentul de la Moscova

