La o ceremonie fastuoasă în noiembrie 2025, președintele rus Vladimir Putin a prezidat ceremonia de punere a chilei pentru nava Stalingrad în Sankt Petersburg, o tradiție ce a reprezentat și primul pas în construcția celui mai nou spărgător de gheață cu propulsie nucleară al Rusiei. Poate că nu a fost o coincidență faptul că, la doar o săptămână după aceea, președintele Donald Trump a anunțat un ordin de construire a 11 noi spărgătoare de gheață pentru Statele Unite, remarcând discrepanța uriașă dintre flotele de spărgătoare de gheață ale SUA și Rusiei. „Noi avem unul, Rusia are 48. Este ridicol”, a spus el, potrivit The Christian Science Monitor, care analizează interesul Kremlinului pentru Arctica și nevoia rușilor de parteneri pentru a profita de resursele nordului înghețat.

Pentru Rusia, nordul îndepărtat a fost o zonă de dezvoltare economică, de colonizare planificată și de competiție geopolitică încă din perioada sovietică. Nu numai că deține de departe cel mai mare teritoriu dintre cele opt națiuni arctice – peste cinci milioane de kilometri pătrați de teritoriu rus se află în Arctica –, dar este și lider în ceea ce privește infrastructura, populația, dezvoltarea economică și prezența militară. Rusia pregătește în prezent planuri pe termen lung pentru a transforma zona arctică înghețată într-o frontieră în plină expansiune pentru comerț, extracția resurselor și, după cum speră unii, cooperarea internațională.

De asemenea, își consolidează forțele militare în regiune. Tensiunile geopolitice sunt în creștere, pe măsură ce încălzirea globală lasă din ce în ce mai multă apă fără acoperișul de gheață pentru perioade mai lungi în fiecare an, iar alte țări arctice realizează potențialul bogat al resurselor submarine, pescuitului și potențialelor rute de transport.

Analiștii spun că noua Strategie de Securitate Națională a lui Trump, cu accentul pus pe hegemonia hemisferică, implică o prioritate mai mare în Arctica prin Canada și Groenlanda. Rușii spun că numărul exercițiilor militare NATO și al zborurilor de recunoaștere în regiune a crescut semnificativ în ultimii ani, în timp ce Rusia a redeschis mai multe baze sovietice, a creat brigăzi militare specializate în Arctica și și-a consolidat capacitățile forțelor aeriene regionale.

Unii analiști sugerează că o pace mediată de SUA în Ucraina ar putea deschide calea către o cooperare economică mai strânsă cu Rusia, în domenii precum explorarea petrolului și gazelor și dezvoltarea altor resurse în Arctica. Multe relatări indică faptul că trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și negociatorul Kremlinului, Kirill Dmitriev, au discutat despre activități economice comune de amploare, în special în Arctica, odată ce se va ajunge la un acord de pace în Ucraina.

„Moscova și-a menținut angajamentul de cooperare cu SUA și pledează pentru separarea problemelor arctice de disputele geopolitice mai ample”, spune Pavel Deviatkin, expert arctic de la Moscova, afiliat Institutului Quincy pentru Politică Responsabilă, un think tank din Washington. „În general, Rusia și-a ajustat parteneriatele, bazându-se mai mult pe capitalul și tehnologia chineză pentru dezvoltarea Arcticii, rămânând în același timp deschisă colaborării cu SUA.”

Concentrarea spre Nord

Principalul motor al tuturor acestor eforturi este Ruta Maritimă Nordică (NSR), un pasaj de 5.600 de kilometri între Extremul Orient și Europa, peste teritoriul Rusiei, care poate reduce cu până la 15 zile timpul de navigare în comparație cu ruta tradițională prin Canalul Suez. Datorită încălzirii globale, pasajul este deja aproape lipsit de gheață în timpul verii și se estimează că perioada sezonieră în care apa este liberă se va extinde cu câteva luni în următoarele decenii. Până atunci, spărgătoarele de gheață sunt necesare pentru a menține deschisă ruta maritimă. De aici provin planurile ambițioase de a construi încă 14 spărgătoare de gheață, inclusiv Stalingrad, până în 2030, pentru a completa flota existentă a Rusiei de aproximativ 50 de nave, dintre care opt sunt gigantice nave cu propulsie nucleară.

„Istoria demonstrează că deplasarea rutelor comerciale maritime duce inevitabil la formarea de noi centre de putere economică”, spune Aleksander Piliasov, geograf economic și expert de renume în domeniul Arcticii la Universitatea de Stat din Moscova. „În mod tradițional, câștigătorul va fi țara care controlează ruta și gestionează mărfurile.”

Anul acesta, pe Ruta Mării Nordului au trecut puțin sub 40 de milioane de tone de marfă, o mică parte din ceea ce trece prin Canalul Suez într-un an bun. Dar experții spun că se așteaptă ca aceste cantități să crească semnificativ în viitor. Nu numai spărgătoare de gheață, ci și noi centre logistice și infrastructură portuară sunt în curs de realizare.

O declarație trimisă prin e-mail către The Christian Science Monitor – semnată de S.S. Litviakov, directorul Departamentului de sprijin de stat și dezvoltare tehnologică în Arctica – a afirmat că în prezent sunt în curs de derulare contracte de dezvoltare în valoare de aproximativ 35 de miliarde de dolari, finanțate din surse de stat și private, pentru proiecte diverse, precum modernizarea instalațiilor portuare, crearea unei flote de nave de căutare și salvare și modernizarea rețelei de sateliți.

Adolescenții ruși care au câștigat un concurs pentru a călători la bordul unui spărgător de gheață cu propulsie nucleară dansează în cerc la Polul Nord, lângă nava de 160 de metri, pe 18 august 2021. Foto: Profimedia

El a spus că au fost adoptate zeci de noi legi, menite să stimuleze creșterea economică și să încurajeze migrația către Arctica. Stimulentele includ terenuri gratuite, ipoteci subvenționate și alte beneficii sociale pentru cei care se mută în regiune. El a adăugat că toate proiectele de dezvoltare includ studii de mediu pentru a asigura „abordări atente și echilibrate” care să nu perturbe ecosistemul delicat.

„Astăzi, zona arctică rusă produce 6,2% din PIB-ul Rusiei și reprezintă 10% din exporturi”, a scris Litviakov. „Prioritatea strategică este dezvoltarea NSR”, ca un coridor de transport care va remodela atât economia rusă, cât și comerțul global.

Serghei Griniaev, expert în Arctica la Institutul Oficial al Europei din Moscova, spune că eforturile susținute de stat au îmbunătățit deja viața locuitorilor din Arctica rusă, inclusiv prin extinderea accesului la internetul de bandă largă – un factor critic pentru oamenii care se confruntă cu ierni lungi de întuneric și izolare.

„Situația demografică [în Arctica] s-a îmbunătățit semnificativ” în ultimii ani, spune el. „Speranța de viață în regiunea arctică a crescut, iar fluxul emigrației a fost redus la jumătate. ... De asemenea, s-a acordat o atenție sporită activităților economice tradiționale ale popoarelor indigene și dezvoltării cercetării științifice”, în interesul dezvoltării Arcticii.

Parteneriate

În cadrul unei recente vizite în India, Putin i-a oferit prim-ministrului indian Narendra Modi acces privilegiat în Arctica rusă, inclusiv construirea în comun a navelor de clasă arctică și accesul Indiei la instalațiile militare ruse din nordul îndepărtat. Parteneriatul cu China este deja într-un stadiu avansat. Pe lângă patrulele și exercițiile militare comune, China furnizează o mare parte din capitalul și tehnologia de care Rusia are nevoie pentru a-și moderniza infrastructura, a construi o nouă generație de nave capabile să navigheze în Arctica și a transforma NSR în coridorul est-vest viabil la care visează oficialii ruși.

„Din ce în ce mai mult comerț bilateral [Rusia-China] se desfășoară pe mările arctice”, spune Kirill Babaev, directorul Institutului oficial pentru China și Asia contemporană din Moscova. „Chinezii sunt foarte interesați de dezvoltarea NSR ca alternativă la rutele lor actuale; aceasta va aduce beneficii mari comerțului lor exterior. Iar Rusia este foarte dornică să primească parteneri străini în Arctica.”

Deși oficialii ruși par foarte optimisti cu privire la potențialul NSR de a revoluționa comerțul global și de a transforma Rusia într-o putere maritimă de prim rang, puțini doresc să discute despre norul negru care planează asupra tuturor acestor planuri. Atâta timp cât războiul din Ucraina continuă, acesta va epuiza resursele Rusiei și va împiedica acceptarea pe scară largă a NSR ca punte de transport între Extremul Orient și Europa.

„Impunerea de sancțiuni împotriva companiilor rusești a creat un obstacol serios, îngreunând accesul la tehnologii moderne și atragerea de capital străin” în Arctica rusă, spune Griniaev. „În plus, creșterea prezenței NATO în regiune, în special după aderarea Finlandei și a Suediei la alianță, a necesitat o creștere a capacităților defensive regionale ale forțelor armate ruse.”

Majoritatea experților sunt de acord că Arctica rusă are potențialul de a deveni un motor important al dezvoltării globale și o zonă de cooperare internațională. Cu toate acestea, dacă tensiunile geopolitice actuale se intensifică, este probabil ca aceasta să devină un nou teatru de confruntare militară. Acest lucru depinde de rezultatul războiului din Ucraina.

