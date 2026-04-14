„O înfrângere răsunătoare pentru Putin”: Reacția lui Hillary Clinton după victoria opoziției în Ungaria

Hillary Clinton a reacționat după victoria opoziției în Ungaria, afirmând că înlăturarea lui Viktor Orban de la putere este „o înfrângere răsunătoare pentru Vladimir Putin” și pentru forțele autoritarismului la nivel global.

Vorbind la MSNBC, fosta secretară de stat a SUA, Hillary Clinton, a spus că rezultatul alegerilor electorale reprezintă o victorie nu doar pentru Ungaria, ci pentru democrație în ansamblu.

„Aceasta a fost o alegere care a fost, în mod cert, în primul rând despre poporul Ungariei și despre ceea ce și-a dorit acesta”, a declarat Clinton. „Tema anticorupției, a dezgustului pe care poporul ungar îl avea față de corupția lui Orban, a familiei sale, a susținătorilor și apropiaților săi, a fost una dintre principalele forțe motrice”.

Ea a susținut, de asemenea, că înfrângerea lui Orban are o semnificație geopolitică mai largă, mai ales având în vedere apropierea sa de lungă durată față de președintele rus Vladimir Putin și blocarea repetată a sprijinului UE pentru Ucraina, relatează Kyiv Post. Înlăturarea lui Orban ar putea facilita adoptarea de către UE a unor măsuri privind ajutorul și sancțiunile.

„Înlăturarea lui Orban prin vot este o victorie pentru civilizația occidentală”, a spus Clinton. „Este o victorie pentru un guvern responsabil. Este o victorie pentru statul de drept. Este o victorie pentru mecanismele de control și echilibru. Este o victorie împotriva corupției. Și este o victorie împotriva celor care se apropie prea mult de dictatori precum Vladimir Putin.”

Magyar a abordat, de asemenea, dependența continuă a Ungariei de energia rusească, semnalând că guvernul său va urmări diversificarea, dar fără a rupe complet legăturile cu lanțurile de aprovizionare ale Moscovei.

„Nu este primul scrutin în care Putin a intervenit, lucru pe care îl știu foarte bine, și nu va fi ultimul”, a spus Clinton. „Dar aceasta a fost o înfrângere răsunătoare pentru Putin.”

Ea a spus că rezultatul arată că alegătorii, atunci când li se oferă ocazia, resping conducerea autoritară. „El domina guvernul, dar domina și sistemul judiciar”, a spus Clinton. „În toate modurile posibile, sufoca presa liberă. Prelua universitățile și le dicta ce să predea.”

„Iar ceea ce ar trebui să învățăm din asta este că nu poți permite conducerea de către un singur om, pentru că aceasta duce la corupție”, a spus Clinton. „Duce la opresiune. Duce la distrugerea instituțiilor democratice.”

Vicepreședintele JD Vance a reacționat, de asemenea, luni la înfrângerea lui Orban, spunând că este întristat de rezultat, dar nu complet surprins. El și-a apărat recenta vizită la Budapesta pentru a face campanie pentru liderul ungar, afirmând că a fost corect să susțină un aliat loial, chiar dacă o înfrângere părea posibilă.

Citește și Ce i-ar spune Peter Magyar lui Vladimir Putin, dacă președintele rus l-ar suna. „Voi răspunde la telefon”

Editor : M.I.