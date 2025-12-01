Live TV

Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși

Data publicării:
soldati-rusi-in uniforma
Soldați ruși în uniformă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Costuri în creștere

Rusia etichetează soldații dispăruți drept dezertori pentru a evita plata indemnizațiilor de „moarte” familiilor. Comandanții ruși au fost acuzați că au raportat soldații dispăruți drept dezertori sau „absenți fără permisiune” pentru a evita plata indemnizațiilor de „moarte” familiilor.

Kremlinul oferă pachete de compensare substanțiale de până la 140.000 de euro familiilor soldaților răniți și celor uciși în luptă, dar acestea sunt reținute dacă soldatul dezertează sau lipsește fără permisiune.

Potrivit lui Sergei Lyapin, un înalt oficial militar al Comitetului de Investigații al Districtului Militar Central al Rusiei, practica de a atribui statutul de absent fără o verificare adecvată a devenit mult mai răspândită în ultimul an.

El a declarat la o conferință la sfârșitul lunii noiembrie: „Șaizeci la sută dintre cei declarați AWOL primesc acest statut fără justificare.

„Anul acesta ne-am confruntat cu această problemă în mod serios; în 2024 nu se întâmpla așa ceva”, a adăugat el.

Potrivit Moscow Times, Lyapin a declarat în cadrul discuției că comandanții ar trebui să efectueze o verificare amănunțită a antecedentelor înainte de a atribui statutul de „absent”, însă „în majoritatea cazurilor” acest lucru nu se întâmplă.

De asemenea, oficialul rus ar fi declarat că o clasificare eronată ca AWOL (absent fără permisiune) sau dezertor privează familiile soldaților de plățile de beneficii, în timp ce declararea soldaților ca dispăruți în acțiune ar însemna că familiile lor ar putea continua să primească salarii.

Potrivit raportului Institutului pentru Studiul Războiului (ISW) publicat în martie, peste 50.000 de soldați ruși au dezertat de la invazia pe scară largă a Ucrainei din 2022.

Costuri în creștere

Aceasta vine pe fondul rapoartelor potrivit cărora Kremlinul se luptă din ce în ce mai mult pentru a acoperi costurile tot mai mari ale armatei sale, costurile cu personalul militar fiind estimate să ajungă la aproape 10% din totalul cheltuielilor federale în prima jumătate a anului 2025, potrivit estimărilor „Re: Russia”, o platformă de cercetare condusă de academicieni ruși exilați.

Luna trecută, s-a raportat că republica rusă Iakutia a înghețat plățile către soldații de pe front, pe fondul problemelor bugetare.

Se spune că și alte guverne regionale au redus bonusurile de angajare pentru noii recruți și au tăiat recompensele financiare pentru soldații care s-au distins în luptă.

De la invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, economia Rusiei a fost orientată spre satisfacerea cerințelor militare ale țării, aproximativ 30% din totalul cheltuielilor statului, adică aproximativ 150 de miliarde de dolari, fiind alocate „apărării naționale”.

Însă scăderea veniturilor din petrol și gaze, noile sancțiuni americane și inflația ridicată pun o presiune suplimentară asupra economiei ruse.

Editor : A.R.

