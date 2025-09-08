Live TV

Dmitri Medvedev amenință Finlanda cu dispariția ei ca stat: „Primești ceea ce comanzi”

Data actualizării: Data publicării:
Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev Foto: Profimedia

Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse amenință Finlanda cu dispariția. Declarația a fost făcută luni pentru oficiosul Kremlinului. Actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse este cunoscut pentru declarațiile sale belicoase. 

„Autoritățile finlandeze trebuie să conștientizeze că confruntarea cu Rusia poate duce la prăbușirea țării lor, și asta pentru totdeauna Moscova nu va mai face concesii, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, într-un articol publicat de TASS intitulat „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciună, nerecunoștință”.

„Construind, într-un acces de revanșism, o nouă „linie Mannerheim” (adică pregătind infrastructura militară pentru o nouă agresiune împotriva Rusiei), establishmentul finlandez nu trebuie să uite că confruntarea cu noi poate duce la prăbușirea definitivă a statalității finlandeze”, a subliniat Medvedev.

„Nimeni nu va mai fi indulgent cu ei, ca în 1944. Nici nu le va mai citi povești frumoase despre mumitroli. Cum se spune, sitä saa, mitä tilaa – primești ceea ce comanzi”, a concluzionat el.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
2
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
3
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
eric roberts
4
Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie pe strada
5
Cod galben de averse şi vijelii în nordul și nord-vestul țării. Ce județe sunt vizate
"Așa arată blocul meu! Soția, copilul și mama mea erau acasă". Un fotbalist ucrainean a publicat imagini dramatice
Digi Sport
"Așa arată blocul meu! Soția, copilul și mama mea erau acasă". Un fotbalist ucrainean a publicat imagini dramatice
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Protest masiv în Capitală: mii de profesori au ajuns la Palatul...
Berlin Hit By Measles Outbreak
Costul antivaccinismului: în anii următori vom avea sute de copii...
Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor...
elena udrea
Elena Udrea: „Da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI...
Ultimele știri
Putin i-a retras cetățenia rusă moștenitorului politic al lui Alexei Navalnîi
Scandal la o sală de jocuri din Craiova: agent de pază bătut de trei bărbați. Agresorii au fost arestați
Grindeanu, despre alegerile din București: „Dacă PNL și USR au candidat comun, e clar că se dorește trimiterea PSD în izolare”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
Kremlinul continuă să sfideze Occidentul și declară că sancțiunile nu vor opri mașinăria sa de război
Donald Trump
Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA pentru discuții privind războiul din Ucraina
Război în Ucraina.
Care este raportul de forțe pe frontul din Ucraina. Anunțul șefului armatei de la Kiev
Derek Huffman Youtube
Povestea americanilor care s-au mutat în Rusia, pe timp de război, pentru „valorile tradiționale”: „Îmi câștig locul aici”
Vladimir Putin și Xi Jinping, la parada militară de la Beijing. Foto- Profimedia
Televiziunea de stat chineză a cerut ca agenția Reuters să șteargă videoul cu discuția lui Putin cu Xi Jinping despre nemurire
Partenerii noștri
Pe Roz
Abby și Brittany, gemenele siameze care au uimit lumea, reacție după ce au fost pozate cu un nou-născut...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Neluțu Varga anunță încă un transfer de Premier League la CFR Cluj, după cel al lui Zouma. „Face vizita...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari...
Adevărul
„România nu e unde arată INS”. Andrei Caramitru acuză că statul amână intenționat trecerea la noile cărți...
Playtech
Pensia minimă garantată după 20, 30 și 35 de ani de muncă. Ce prevede noua lege
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi...
Pro FM
Aproape de nerecunoscut. Jessica Simpson, pe covorul roșu la MTV VMA, după aproape 20 de ani. „Și-a făcut...
Film Now
Aventura care le-a distrus mariajele. John Malkovich rupe tăcerea despre legătura amoroasă cu Michelle...
Adevarul
Tancuri gonflabile și manechinele care „transpiră” ca soldații. Tactici de diversiune pe frontul ucrainean
Newsweek
PSD a depus proiecte de eliminare a CASS la unele pensii și la indemnizația de creștere a copiilor
Digi FM
Elena Udrea, imagini emoționante cu fiica sa în prima zi de școală: „După trei ani, rugăciunile mele au fost...
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Mila Kunis: "Nu știam la ce să mă aștept de la Daniel Craig". Cu ce impresie a lăsat-o după ce au jucat...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea