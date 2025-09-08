Dmitri Medvedev, fost președinte al Federației Ruse amenință Finlanda cu dispariția. Declarația a fost făcută luni pentru oficiosul Kremlinului. Actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse este cunoscut pentru declarațiile sale belicoase.

„Autoritățile finlandeze trebuie să conștientizeze că confruntarea cu Rusia poate duce la prăbușirea țării lor, și asta pentru totdeauna Moscova nu va mai face concesii, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, într-un articol publicat de TASS intitulat „Noua doctrină finlandeză: prostie, minciună, nerecunoștință”.

„Construind, într-un acces de revanșism, o nouă „linie Mannerheim” (adică pregătind infrastructura militară pentru o nouă agresiune împotriva Rusiei), establishmentul finlandez nu trebuie să uite că confruntarea cu noi poate duce la prăbușirea definitivă a statalității finlandeze”, a subliniat Medvedev.

„Nimeni nu va mai fi indulgent cu ei, ca în 1944. Nici nu le va mai citi povești frumoase despre mumitroli. Cum se spune, sitä saa, mitä tilaa – primești ceea ce comanzi”, a concluzionat el.

Editor : A.R.