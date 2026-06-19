„Este inadecvat”. Putin tace zgomotos după cel mai mare atac ucrainean cu drone asupra Moscovei

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, păstrează tăcerea publică de mai bine de o zi, ignorând cel mai puternic atac cu drone asupra Moscovei și a regiunii metropolitane de la începutul războiului, în urma căruia 17 persoane au fost rănite, o dronă a pătruns într-o clădire de locuințe, iar în capitală au luat foc două centre comerciale și a avut loc o explozie la rafinăria de petrol din Kapotna.

În ziua atacului, când cerul de deasupra Moscovei s-a acoperit de fum negru, iar în regiune au căzut „ploaie de mazut”, Putin s-a aflat la Kazan, la summitul ASEAN. În discursul său, el a vorbit despre construirea unei „lumi multipolare” și despre comerțul în monede naționale, și a avut întâlniri cu sultanul Bruneiului, cu prim-miniștrii din Timorul de Est, Singapore, Malaezia, Thailanda, Laos, Cambodgia și cu liderul Filipinelor.

Sultanului din Brunei, Putin i-a promis dezvoltarea turismului comun, prim-ministrului din Cambodgia — studii în Rusia pentru studenții din țara sa, iar prim-ministrului din Laos i-a mulțumit pentru cei doi elefanți dăruiți. La finalul summitului, Putin a comentat acordul dintre SUA și Iran, care, potrivit președintelui, va stabiliza piețele mondiale ale alimentelor și energiei.

La întâlnirea cu șeful Tatarstanului, Rustam Minnikhanov, Putin a lăudat „navele civile de calitate” care se construiesc pentru transportul de pasageri pe Volga și le-a urat locuitorilor din Tatarstan „un Sabantuy fericit”. „Vă doresc tot ce e mai bun”, a spus Putin, părăsind Kazanul.

Vineri, Putin a prezidat o ședință a Consiliului de Securitate, în cadrul căreia, din nou, nu a scos niciun cuvânt despre atacul cu drone. „Astăzi avem raportul ministrului afacerilor externe, Serghei Viktorovici Lavrov, privind unul dintre domeniile politicii noastre externe”, a spus Putin, deschizând ședința Consiliului de Securitate.

Ignorând atacul de ieri asupra Moscovei, Putin a dorit să dea dovadă de „calm”, formând astfel o atitudine corespunzătoare față de atacul ucrainean în rândul societății în ansamblu. Însă oamenii au perceput tăcerea președintelui „ca o dovadă că fie este inadecvat, fie nu-i pasă de suferințele poporului”, scrie politologul Abbas Gallyamov.

„Pentru a face astfel de lucruri, trebuie să deții un nivel foarte ridicat de încredere de bază. Oamenii trebuie să creadă cu adevărat că președintele înțelege totul corect și spune întotdeauna adevărul. Iar această încredere de bază, după patru ani de povestiri despre faptul că «totul merge conform planului», tocmai lipsește”, explică Gallyamov.

Atacul cu drone este ignorat și de televiziunea de stat — principala sursă de informații pentru zeci de milioane de pensionari ruși. În jurnalele de știri matinale ale „Canalului 1”, atacului i s-au dedicat 20 de secunde, iar pe „Rusia-1” — 36 de secunde. În emisiunile de seară, subiectul a dispărut complet.

Editor : A.R.