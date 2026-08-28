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Analiză Atacurile Ucrainei au împins Rusia într-o cursă disperată pentru a-și asigura importurile de petrol: „Penuria devine o problemă”

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masini la coada la o benzinarie din rusia
Președintele Vladimir Putin a recunoscut că Rusia se confruntă cu o penurie de combustibil. Foto: Profimedia
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Un petrolier aparținând flotei fantomă transportă petrol din Turcia, stat membru al NATO, către un port rus de la Marea Baltică. Se semnează un acord privind prelucrarea petrolului rusesc în Kazahstan. Transporturile de combustibil sosesc din India, via Egipt. Kremlinul exercită presiuni asupra aliaților săi pentru a-i vinde combustibilul de care are atâta nevoie. Datele pot fi diverse, dar toate conduc la o singură concluzie inevitabilă, scrie The Guardian.

În decursul unei veri, Rusia, care odinioară era al doilea producător mondial de țiței, s-a trezit angajată într-o cursă disperată pentru a găsi surse de benzină cu care să acopere deficitele tot mai mari ale capacității sale de rafinare.

În ultimele săptămâni, Kremlinul a apelat la un număr tot mai mare de surse pentru a atenua criza energetică care a dus la raționalizarea aprovizionării la stațiile de benzină, pe fondul atacurilor cu drone de lungă distanță lansate din Ucraina împotriva rafinăriilor de petrol care le aprovizionează de obicei.

Pentru prima dată, Rusia a achiziționat săptămâna aceasta un transport de 200.000 de barili de benzină din Turcia, care sunt transportați de la Mersin către portul Primorsk de la Marea Baltică cu ajutorul unui petrolier supus sancțiunilor, Wendrix. Este a cincea livrare maritimă confirmată de combustibil pentru vehicule din această vară, după transporturile anterioare efectuate prin Egipt de la o rafinărie din Vadinar, India, care au totalizat 1 milion de barili.

De asemenea, Rusia a semnat săptămâna aceasta un acord cu rafinăria de petrol Kondensat din vestul Kazahstanului pentru prelucrarea țițeiului rusesc în afara țării, în cadrul căruia 70% din combustibilul rafinat urmează să fie expediat înapoi în Rusia. Conform unor informații, petrolul va trebui transportat la rafinărie pe calea ferată, întrucât instalația nu este conectată la o conductă rusă.

În această vară s-au înregistrat, de asemenea, creșteri semnificative ale cantității de combustibil pe care Rusia o importă din Belarus, aliatul său în războiul din Ucraina. Importurile din luna iunie a acestui an au crescut de 141 de ori față de luna iunie a anului trecut.

La începutul verii, oficialii de la Kremlin își exprimaseră speranța că Rusia ar putea să depășească criza combustibililor, dar, dimpotrivă, în luna august s-a înregistrat o nouă intensificare a acesteia. Cel puțin șase regiuni rusești au reinstituit sau au înăsprit restricțiile privind vânzarea de benzină, iar un nou val de atacuri ucrainene asupra instalațiilor de prelucrare a petrolului a dus la închiderea completă a rafinăriei din Orsk.

Vicepremierul rus Alexander Novak, care în luna iulie declarase că Rusia va începe să importe produse petroliere pentru a contribui la stabilizarea pieței interne, a descris săptămâna aceasta situația energetică a țării ca fiind „în continuă schimbare”, menționând că unele rafinării și-au reluat activitatea.

„Situația se schimbă în fiecare zi. O monitorizăm constant și luăm decizii la sediul central. Organizăm întâlniri între sediul central federal, regiuni și toate companiile noastre de două ori pe săptămână”, a spus el.

Scopul campaniei de la Kiev este acela de a face ca Moscova să suporte costurile războiului din Ucraina.

În contextul unui regim internațional de sancțiuni care a afectat deja economia Rusiei, atacurile ucrainene asupra rafinăriilor – care s-au intensificat în ultimele două luni – nu numai că lovesc o sursă de venituri folosită pentru a finanța războiul lui Vladimir Putin, dar au provocat și grave penurii pe plan intern, pe care nici măcar eforturile recente nu par să le poată atenua.

Până în prezent, în luna august, Ucraina a efectuat 18 atacuri asupra rafinăriilor rusești, egalând recordul înregistrat în luna precedentă. Chiar înainte ca Ucraina să-și intensifice campania împotriva rafinăriilor, producția scăzuse cu 28%, potrivit analiștilor din sector.

Într-un articol publicat în luna iunie, generalul australian în rezervă Mick Ryan a prevăzut că Ucraina își va intensifica eforturile de a lovi producția petrolieră rusă.

„Putin nu a renunțat niciodată, în public, la ambiția sa maximalistă de a subjuga Ucraina. Atacurile nu au scopul de a-i schimba retorica; ele sunt menite să-i schimbe calculele”, a scris el.

„Strategia, în cele din urmă, este o competiție între diferite calcule, iar miza Ucrainei este că o presiune susținută asupra fundamentelor economice ale Rusiei va forța, în timp, o reevaluare a situației, lucru pe care performanțele de pe câmpul de luptă nu l-ar fi putut realiza. Acest lucru nu se va întâmpla rapid și s-ar putea să nu se întâmple deloc. Dar îi contrazice lui Putin presupunerea pe care o are de multă vreme, și anume că timpul este de partea lui”.

Acest lucru a fost reiterat luna trecută într-un comentariu publicat de Petras Katinas și Natia Seskuria pentru Royal United Services Institute.

„Penuria de combustibil din Rusia devine o problemă bugetară. Atacurile susținute ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești nu numai că afectează infrastructura și pun sub presiune industria petrolieră rusă, ci obligă Kremlinul să cheltuiască mai mult pentru a asigura aprovizionarea cu combustibil pe plan intern, în timp ce veniturile din exporturi sunt în scădere. Acest compromis devine din ce în ce mai costisitor”.

Și cel mai mare prejudiciu cauzat este, probabil, și cel mai greu de detectat, au adăugat ei.

„Restricțiile la export împiedică rafinăriile să vândă pe piețele externe, unde prețurile sunt mai ridicate, reducând astfel încasările în valută străină și limitând în același timp capacitatea companiilor de a-și recupera costurile pe piața internă”.

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Editor : A.M.G.

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