Femeie din Moscova, închisoare pentru un clip cu o narghilea din cozonac de Paște. „Vinovată de jignirea sentimentelor credincioșilor”

Un judecător din Moscova a condamnat miercuri o fostă angajată a unui bar la trei ani și 25 de zile de închisoare pentru că a confecționat o narghilea dintr-un cozonac ortodox de Paște.



Ksenia Belousova a devenit virală în aprilie datorită unui videoclip postat pe Instagram în care apărea o narghilea cu un vas în formă de kulich, un produs de patiserie tradițional rusesc de Paște, asimilabil cozonacului.



„Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta”, a spus Belousova în videoclip, pe care l-a șters ulterior după ce a fost criticată de canalele pro-guvernamentale.



Deși și-a cerut scuze online pentru ceea ce trebuia să fie o glumă, poliția a arestat-o pe Belousova luna trecută și a obligat-o să-și ceară scuze din nou în fața camerelor de filmat.



Miercuri, un tribunal municipal din districtul Lefortovo din Moscova a găsit-o pe Belousova, în vârstă de 27 de ani, vinovată de jignirea sentimentelor credincioșilor, faptă care se pedepsește cu până la un an de închisoare.



Inițial, ea a fost condamnată la 200 de ore de muncă în folosul comunității, dar judecătorul a combinat această condamnare cu o sentință de trei ani de probațiune pe care Belousova o primise în august pentru posesie de droguri, pentru a impune o pedeapsă efectivă cu închisoarea.



Belousova a pledat vinovată, ceea ce a permis ca cazul ei să fie judecat printr-o procedură accelerată.







