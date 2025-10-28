Live TV

„Flota fantomă” a Rusiei, aprovizionată în taină cu combustibil de o rețea de companii din statele baltice

petrolier-rus
Petrolierul SCF Surgut, deținut de grupul rus Sovcomflot, traversează Bosforul. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: REUTERS/Yoruk Isik

O rețea de companii din Letonia, Lituania și Estonia a furnizat combustibil tancurilor aparținând „flotei fantomă” a Rusiei, pe care Moscova o folosește pentru a eluda sancțiunile occidentale și a exporta petrol în străinătate, potrivit unei investigații realizate de postul public de televiziune lituanian LRT, relatează The Moscow Times.

Reporterii au descoperit că operațiunile de alimentare cu combustibil erau efectuate de un grup de companii cunoscut sub numele de Fast Bunkering, folosind tancurile Rina și Zircone.

Navele au realimentat 177 de petroliere și tancuri pentru produse petroliere în diferite puncte din Marea Baltică între iunie 2024 și martie 2025, dintre care cel puțin 159 au făcut escală în porturi rusești cu puțin timp înainte sau după realimentare, se arată în raport.

Anatolii Kravtsev, analist la Școala de Economie din Kiev, care a analizat datele, a declarat pentru LRT că cel puțin 20 dintre tancuri prezentau semne clare că aparțin „flotei fantomă” a Rusiei.

„Mai exact, aceste nave nu aveau acoperire de asigurare de la niciun membru al International Group of P&I Clubs, iar proprietarii și companiile care le administrează erau înregistrate în afara jurisdicțiilor Oil Price Cap Coalition”, a spus Kravtsev pentru LRT.

Deși niciunul dintre tancuri nu se afla sub sancțiuni directe la momentul realimentării, mai multe dintre ele au fost ulterior adăugate pe listele de sancțiuni ale UE, SUA și Regatului Unit, a raportat LRT.

Potrivit S&P Global, între aprilie 2023 și aprilie 2024 au avut loc cel puțin 3.100 operațiuni de realimentare navă-navă implicând „flota fantomă” a Rusiei în apropierea coastelor Maltei, Greciei, Spaniei (Gibraltar), Țărilor de Jos și altor țări europene.

O anchetă separată realizată de Reuters a dezvăluit că o mică companie de asigurări din Noua Zeelandă a jucat un rol cheie în facilitarea transportului maritim de petrol din Rusia și Iran către piețele asiatice.

Maritime Mutual, condusă de cetățeanul britanic Paul Rankin, în vârstă de 75 de ani, și familia sa, a asigurat aproape unul din șase petroliere legate de flota fantomă a Rusiei, a descoperit Reuters.

Conform estimărilor Centrului pentru Cercetare în Domeniul Energiei și Aerului Curat (CREA), navele asigurate de Maritime Mutual au transportat produse petroliere în valoare de cel puțin 18,2 miliarde de dolari din Iran și 16,7 miliarde de dolari din Rusia începând din 2018.

Autoritățile din Noua Zeelandă investighează în prezent compania în coordonare cu oficialii din SUA, Marea Britanie și Australia, efectuând percheziții la sediile sale din Auckland și Christchurch, a informat Reuters.

Maritime Mutual a precizat pentru Reuters că „neagă categoric” implicarea în activități care ar încălca sancțiunile internaționale aplicabile și menține o „politică de toleranță zero” în ceea ce privește încălcarea măsurilor restrictive.

Nava rusească de război Aleksandr Șabalin a acostat în largul Germaniei. Paznicul „flotei-fantomă”

UE elaborează norme care să permită statelor membre să rețină navele Rusiei din „flota fantomă”

