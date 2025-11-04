„Ia Molecule și uiți că există mâncare”: O pastilă de slăbit ieftină, dar foarte periculoasă, din Rusia a devenit virală pe TikTok

Molecule, o pastilă promovată în Rusia drept o metodă rapidă de slăbit, a devenit virală pe TikTok, unde tinerii sunt încurajați să folosească pastilele care „te fac să uiți de mâncare”. Dar, cu toate că vânzările au explodat, mai mulți tineri ruși care au luat aceste pastile au suferit efecte secundare foarte grave și au ajuns la spital.

Paginile de TikTok ale tinerilor ruși s-au umplut cu mesaje precum „Ia Molecule și uiți că există mâncare” sau „Vrei să stai în spatele clasei îmbrăcat cu haine XXL?” În videoclipuri se pot vedea frigidere pline cu cutii albastre marca „Molecule Plus”.

Maria (22 de ani) a cumpărat pastilele de pe un magazin online cunoscut. După ce a luat două pastile pe zi timp de două săptămâni, Maria a simțit că gura ei s-a uscat și că și-a pierdut de tot apetitul.

„Nu aveam nicio dorință să mănânc sau să beau. Eram îngrijorată. Îmi mușcam în continuu buzele și obrajii”, a povestit pentru BBC Maria, care a început să sufere de anxietate severă și să aibă gânduri negative. „Pastilele aveau un efect profund asupra psihicului meu.”

Alți utilizatori de TikTok care au luat pastile Molecule au spus că li s-au dilatat pupilele și au început să tremure și să sufere de insomnie. Cel puțin trei elevi au ajuns la spital după ce au consumat pastilele de slăbit.

Printre aceștia se numără o fată din Cita, Siberia, care a luat prea multe pastile de Molecule în încercarea de a slăbi cât mai repede înainte de venirea verii, și un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg, care a început să aibă halucinații și atacuri de panică după ce a consumat pastilele.

Pastilele Molecule costă doar 8 sau 9 dolari pentru o cutie ce ține 20 de zile – mult mai ieftin decât injecțiile de slăbit precum Ozempic, care pe piața rusească se vând cu 50-210 dolari pentru o doză lunară. Foto: Profimedia Images

Pastilele conțin o substanță ilegală în SUA, UE și China, deși ar trebui să aibă doar „ingrediente naturale”

Pe cutiile de Molecule scrie de multe ori că pastilele sunt făcute din „ingrediente naturale”, precum extract de rădăcină de păpădie și semințe de fenicul, dar testele au arătat că acestea conțin sibutramină.

Medicamentul a fost folosit ca antidepresiv în anii '80 și, mai târziu, ca un inhibitor al apetitului, înainte ca studiile să arate că substanța crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Sibutramina a fost interzisă în SUA în 2010, fiind acum ilegală și în Marea Britanie, Uniunea Europeană, China și alte țări. În Rusia, substanța este folosită în continuare pentru tratarea obezității, dar este disponibilă doar adulților cu rețetă de la doctor.

Cu toate că achiziționarea și vânzarea sibutraminei fără prescripție reprezintă o infracțiune, substanța continuă să fie vândută online, de multe ori, în doze mai mari decât medicamentele legale și fără a fi nevoie de prescripție medicală.

Administrarea medicamentului este foarte periculoasă. „Veți regreta de zece ori mai mult”

„Administrarea pe cont propriu a acestui medicament este foarte periculoasă”, a spus endocrinologul Ksenia Solovieva din Sankt Petersburg, „pentru că nu știm cât ingredient activ ar putea conține aceste 'suplimente alimentare'”.

După ce autoritățile au obligat mai multe magazine online să scoată Molecule de la vânzare, medicamentul a început să apară sub un alt nume – Atom – fiind împachetat aproape identic.

Pe TikTok, comercianții vând Molecule folosind anunțuri care par să promoveze produse precum müsli, biscuiți sau chiar becuri. Alți comercianți nici nu încearcă să mai ascundă faptul că vând pastile de slăbit.

De multe ori, este aproape imposibil să îți dai seama unde au fost produse pastilele Molecule. Unii vânzători au certificate de producție din fabrici din Guangzhou și Henan, în China, în timp ce alții susțin că au obținut pastilele din Germania sau Kazahstan.

Solovieva a explicat că Molecule este cu atât mai periculos pentru tinerii care se confruntă deja cu tulburări de alimentație. „Consecințele vor fi grave. Veți regreta de zece ori mai mult”, a spus și Anna Enina, o influenceriță din Rusia cu milioane de urmăritori, care a recunoscut că a luat pastile de slăbit ilegale în trecut.

Editor : Raul Nețoiu