Live TV

„Ia Molecule și uiți că există mâncare”: O pastilă de slăbit ieftină, dar foarte periculoasă, din Rusia a devenit virală pe TikTok

Data publicării:
pastila de slăbit Molecule devenită virală pe TikTok în Rusia
Mai mulți tineri din Rusia au ajuns la spital după ce au folosit pastile de slăbit Molecule, care sunt promovate intens pe TikTok, deși pot avea efecte secundare foarte grave și conțin o substanță interzisă în multe alte țări. Capturi foto: TikTok
Din articol
Pastilele conțin o substanță ilegală în SUA, UE și China, deși ar trebui să aibă doar „ingrediente naturale” Administrarea medicamentului este foarte periculoasă. „Veți regreta de zece ori mai mult”

Molecule, o pastilă promovată în Rusia drept o metodă rapidă de slăbit, a devenit virală pe TikTok, unde tinerii sunt încurajați să folosească pastilele care „te fac să uiți de mâncare”. Dar, cu toate că vânzările au explodat, mai mulți tineri ruși care au luat aceste pastile au suferit efecte secundare foarte grave și au ajuns la spital.

Paginile de TikTok ale tinerilor ruși s-au umplut cu mesaje precum „Ia Molecule și uiți că există mâncare” sau „Vrei să stai în spatele clasei îmbrăcat cu haine XXL?” În videoclipuri se pot vedea frigidere pline cu cutii albastre marca „Molecule Plus”.

Maria (22 de ani) a cumpărat pastilele de pe un magazin online cunoscut. După ce a luat două pastile pe zi timp de două săptămâni, Maria a simțit că gura ei s-a uscat și că și-a pierdut de tot apetitul.

„Nu aveam nicio dorință să mănânc sau să beau. Eram îngrijorată. Îmi mușcam în continuu buzele și obrajii”, a povestit pentru BBC Maria, care a început să sufere de anxietate severă și să aibă gânduri negative. „Pastilele aveau un efect profund asupra psihicului meu.”

Alți utilizatori de TikTok care au luat pastile Molecule au spus că li s-au dilatat pupilele și au început să tremure și să sufere de insomnie. Cel puțin trei elevi au ajuns la spital după ce au consumat pastilele de slăbit.

Printre aceștia se numără o fată din Cita, Siberia, care a luat prea multe pastile de Molecule în încercarea de a slăbi cât mai repede înainte de venirea verii, și un băiat de 13 ani din Sankt Petersburg, care a început să aibă halucinații și atacuri de panică după ce a consumat pastilele.

ozempic-profimedia
Pastilele Molecule costă doar 8 sau 9 dolari pentru o cutie ce ține 20 de zile – mult mai ieftin decât injecțiile de slăbit precum Ozempic, care pe piața rusească se vând cu 50-210 dolari pentru o doză lunară. Foto: Profimedia Images

Pastilele conțin o substanță ilegală în SUA, UE și China, deși ar trebui să aibă doar „ingrediente naturale”

Pe cutiile de Molecule scrie de multe ori că pastilele sunt făcute din „ingrediente naturale”, precum extract de rădăcină de păpădie și semințe de fenicul, dar testele au arătat că acestea conțin sibutramină.

Medicamentul a fost folosit ca antidepresiv în anii '80 și, mai târziu, ca un inhibitor al apetitului, înainte ca studiile să arate că substanța crește riscul de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale.

Sibutramina a fost interzisă în SUA în 2010, fiind acum ilegală și în Marea Britanie, Uniunea Europeană, China și alte țări. În Rusia, substanța este folosită în continuare pentru tratarea obezității, dar este disponibilă doar adulților cu rețetă de la doctor.

Cu toate că achiziționarea și vânzarea sibutraminei fără prescripție reprezintă o infracțiune, substanța continuă să fie vândută online, de multe ori, în doze mai mari decât medicamentele legale și fără a fi nevoie de prescripție medicală.

Pastilele costă doar 8 sau 9 dolari pentru o cutie ce ține 20 de zile – mult mai ieftin decât injecțiile de slăbit precum Ozempic, care pe piața rusească se vând cu 50-210 dolari pentru o doză lunară.

molecule-pastile-slăbit-rusia
Pe cutiile de Molecule scrie de multe ori că pastilele sunt făcute din „ingrediente naturale”, precum extract de rădăcină de păpădie și semințe de fenicul, dar testele au arătat că acestea conțin sibutramină. Captură foto: TikTok

Administrarea medicamentului este foarte periculoasă. „Veți regreta de zece ori mai mult”

„Administrarea pe cont propriu a acestui medicament este foarte periculoasă”, a spus endocrinologul Ksenia Solovieva din Sankt Petersburg, „pentru că nu știm cât ingredient activ ar putea conține aceste 'suplimente alimentare'”.

După ce autoritățile au obligat mai multe magazine online să scoată Molecule de la vânzare, medicamentul a început să apară sub un alt nume – Atom – fiind împachetat aproape identic.

Pe TikTok, comercianții vând Molecule folosind anunțuri care par să promoveze produse precum müsli, biscuiți sau chiar becuri. Alți comercianți nici nu încearcă să mai ascundă faptul că vând pastile de slăbit.

De multe ori, este aproape imposibil să îți dai seama unde au fost produse pastilele Molecule. Unii vânzători au certificate de producție din fabrici din Guangzhou și Henan, în China, în timp ce alții susțin că au obținut pastilele din Germania sau Kazahstan.

Solovieva a explicat că Molecule este cu atât mai periculos pentru tinerii care se confruntă deja cu tulburări de alimentație. „Consecințele vor fi grave. Veți regreta de zece ori mai mult”, a spus și Anna Enina, o influenceriță din Rusia cu milioane de urmăritori, care a recunoscut că a luat pastile de slăbit ilegale în trecut.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
comemorare victime colectiv
1
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce...
dominic fritz sustine un discurs
2
Fritz: Reforma pensiilor speciale poate fi deblocată. Nu putem fi șantajați la nesfârșit...
3
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
vase de croazieră dezasamblate în "cimitirul de nave" din Aliaga, Turcia
4
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de...
ludovic orban digi24
5
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Digi Sport
L-au filmat când ieșea de la negocieri! Un nume uriaș i-a spus "DA" lui Dan Șucu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Credincioși se strâng în fața Catedralei Mântuirii Neamului (Catedrala Națională) înaintea ceremoniei de sfințire, în București, 26 octombrie 2025.
Catedrala Mântuirii Neamului, o provocare pentru Moscova: „Este o...
Torre dei Conti-roma-prabusire
Românul prins sub dârămăturile turnului Torre dei Conti a fost scos...
o drona si un soldat
Fără drone, forțele NATO se pot confrunta cu un „cocktail” de atacuri...
politisti la perchezitii
Operaţiunea Jupiter 4: peste 200 de percheziții și 68 de persoane...
Ultimele știri
Anchetă federală extinsă în SUA privind mașinile Tesla. Componenta esențială, care poate face diferența între viață și moarte
Podul peste Dunăre de la Giurgiu - Ruse se închide azi la ora 09:00 pentru 12 ore. Rute alternative
„E reparația unei file de istorie”. Rămășițele ultimului domnitor al Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi repatriate din Franța
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vas cu steagul wagner
Estonia, ironii la adresa Rusiei, după un incident pe râul Narva: „Wagner mărşăluieşte din nou către Moscova?”
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
O întâlnire Putin-Zelenski poate avea loc la finalul lunii noiembrie, spune președintele finlandez
ivan cel groaznic
O statuie uriașă a lui Ivan cel Groaznic va fi inaugurată în Rusia de Ziua Unității Naționale
Hot war continues around Bakhmut
Unde se poartă cele mai grele lupte în Ucraina: care este cea mai amenințată regiune și ce teritorii a câștigat Rusia
Rachetă Storm Shadow
Ucraina primește un nou lot de rachete Storm Shadow. Armele au penetrat fără probleme antiaeriana rusă
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul...
Fanatik.ro
Cine este omul care a „trimis-o” pe Simona Halep la Turneul Campioanelor. Fostul lider WTA a dezvăluit cu ce...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Blackout-ul care paralizează orașele. Când trebuie să părăsești jungla urbană. Ghid de supraviețuire în haos
Adevărul
De ce China și Rusia nu se tem de Statele Unite. Greșelile lui Donald Trump
Playtech
Românii care vor primi 400 de lei înainte de Crăciun. Condiţii pentru ajutorul de la stat
Digi FM
"Ca tată, mă gândesc mereu la lumea pe care o vor moșteni copiii mei. Viitorul e în pericol". Prințul...
Digi Sport
Tragedie! A murit, după ce i s-a făcut rău în timpul meciului: avea doar 44 de ani
Pro FM
Micro-pantaloni, top super mulat și pantofi cu tocuri înalte. Bianca Censori, o nouă apariție controversată...
Film Now
Ce se întâmplă cu procesul de 400 milioane $ intentat de Justin Baldoni contra lui Blake Lively. Adevăratul...
Adevarul
Un complex turistic de lux din România, scos la licitație la un preț minim de pornire de 10,5 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu grupe a obținut o pensie cu 3.000 lei mai mare în instanță. Punctaje crescute cu 50%
Digi FM
Iubita lui Leonardo DiCaprio, într-o rochie decoltată până la abdomen. Vittoria Ceretti, strălucitoare la...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Reacția lui Morgan Freeman după ce Diane Keaton a susținut că a avut cel mai bun sărut cu actorul: „Există...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”