Un incendiu a izbucnit la o uzină de prelucrare a gazelor din Kotovo, Rusia, în urma unui atac cu drone raportat în noaptea de 9 octombrie. Instalația, care a început să funcționeze în septembrie 1966, joacă un rol cheie în infrastructura energetică a regiunii, anunță Kyiv Independent.

Canalul Telegram Astra, citând locuitorii din regiunea Volgograd din Rusia, a raportat incendiul de la uzina de prelucrare a gazelor din Korobkovsky.

Nu a existat nicio confirmare oficială a acestor informații. Cu toate acestea, guvernatorul Volgogradului, Andrei Bocharov, a declarat anterior că „incendiile la instalațiile de combustibil și energie” erau în curs de rezolvare după atacurile din regiune.

Autoritățile locale nu au dat publicității detalii despre amploarea pagubelor, iar oficialii ucraineni nu au comentat atacul semnalat, anunță Kyiv Independent.

Imaginile satelitare ale Sistemului de informații privind incendiile pentru gestionarea resurselor (FIRMS) al NASA au confirmat existența unui incendiu la uzina de prelucrare a gazelor.

Uzina de prelucrare a gazelor din Korobkovsky este cea mai mare uzină de prelucrare a gazelor naturale din Districtul Federal Sudic al Rusiei. Instalația funcționează din septembrie 1966.

Totodată, Rusia a avariat grav o centrală termică ucraineană, într-un atac nocturn, au acuzat miercuri autorităţile ucrainene, în contextul în care Moscova îşi continuă campania anuală prin care vrea să-i lase pe ucraineni fără căldură, lumină şi apă curentă odată cu apropierea iernii, relatează Euronews.

Doi muncitori au fost răniţi în acest atac, a anunţat DTEK, cel mai mare operator de electricitate din Ucraina.

