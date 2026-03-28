Kremlinul își intensifică controlul asupra mediului de afaceri. Rezultatul, opus celui scontat: crește economia subterană

Noile măsuri de control fiscal și presiunea reglementară obligă companiile să crească prețurile, să reducă locurile de muncă și să se adâncească tot mai mult în economia subterană. Potrivit serviciilor de informații ucrainene, Rusia intensifică presiunea asupra mediului de afaceri pentru a atrage fonduri suplimentare destinate finanțării războiului împotriva Ucrainei, scrie Kyiv Post.

Măsurile, prezentate ca o luptă împotriva economiei subterane, indică o creștere a presiunii financiare în interiorul Federației Ruse, pe măsură ce guvernul caută noi surse de venit.

Noile măsuri fiscale vizează mediul de afaceri

Potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Kremlinul a introdus o serie de noi mecanisme de control menite să crească veniturile statului.

Printre acestea se numără plățile în avans ale taxei pe valoarea adăugată (TVA), sisteme mai stricte de verificare a importatorilor, cerințe de licențiere pentru comerțul cu tutun și răspunderea penală pentru mineritul de criptomonede.

Autoritățile se concentrează, de asemenea, pe monitorizarea circulației numerarului, a ocupării informale a forței de muncă și a pieței aurului.

Ministerul Finanțelor din Rusia estimează că aceste măsuri pot aduce între 7,6 și 10 miliarde de dolari pe an. Analiștii consideră aceste estimări exagerate.

Sectorul corporativ sub presiune

Această campanie are loc pe fondul unei presiuni financiare crescânde asupra sectorului corporativ din Rusia.

Statisticile oficiale arată că ponderea companiilor care înregistrează pierderi a crescut în 2025 la 27,1%, comparativ cu 25,5% anul trecut. Pierderile totale au crescut cu 7,5%.

Reprezentanții serviciilor de informații afirmă că deteriorarea mediului de afaceri a dus la reducerea veniturilor fiscale, ceea ce a determinat guvernul să intensifice supravegherea și controlul respectării legislației.

Companiile ruse au reacționat prin creșterea prețurilor, reducerea personalului și diminuarea investițiilor.

Unele companii trec tot mai mult în economia subterană pentru a evita controlul și impozitarea sporite.

În Extremul Orient al Rusiei, până la 36% dintre antreprenori iau în considerare posibilitatea închiderii întreprinderilor lor, ceea ce indică o incertitudine crescândă și presiune financiară.

Datele bancare indică, de asemenea, o stagnare a plăților fără numerar după majorarea TVA-ului la 22%. În același timp, multe întreprinderi trec la plăți în numerar.

Finanțare suplimentară pentru război

Serviciile de informații ucrainene afirmă că scopul campaniei este asigurarea de resurse suplimentare pentru acțiunile militare ale Rusiei.

Kremlinul caută noi surse de venit, deoarece cheltuielile militare continuă să crească, ceea ce creează o sarcină suplimentară asupra bugetului de stat.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a îndemnat, de asemenea, elita de afaceri rusă să facă „contribuții voluntare” pentru a sprijini acțiunile militare.

Se pare că această propunere a fost discutată în cadrul unei întâlniri închise cu oligarhii, la care Kremlinul a dat de înțeles clar că intenționează să continue războiul în Ucraina.

Presiunea economică poate avea consecințe pe termen lung

Experții subliniază că măsurile fiscale agresive pot accelera slăbiciunile structurale ale economiei ruse.

Pe măsură ce întreprinderile se confruntă cu un control sporit și costuri mai mari, trecerea la activități economice informale poate duce la o scădere a veniturilor fiscale totale.

Serviciile de informații ucrainene consideră că strategia Kremlinului poate aduce beneficii pe termen scurt. Dar, în același timp, poate submina și mai mult bazele economice necesare pentru asigurarea finanțării pe termen lung a războiului.

Editor : Sebastian Eduard