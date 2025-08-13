Live TV

Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus

Data publicării:
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska "toate chestiunile acumulate" în relaţiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, care consideră "nesemnificative" consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferinţă cu Trump pentru a încerca să-l determine pe acesta să apere interesele Ucrainei la summitul cu Putin.

"Considerăm acţiunile cerute de europeni drept acţiuni politice şi practic nesemnificative. La nivel verbal, europenii susţin eforturile diplomatice ale Washingtonului şi Moscovei pentru soluţionarea crizei ucrainene, dar în realitate Uniunea Europeană le sabotează", a remarcat un responsabil din Ministerul rus de Externe, Alexei Fadeiev.

Potrivit acestuia, summitul Putin-Trump care se va desfăşura vineri în Alaska „trebuie să le permită liderilor să se concentreze pe abordarea tuturor problemelor acumulate, începând cu criza ucraineană şi terminând cu obstacolele care împiedică desfăşurarea normală a dialogului bilateral", relatează agenţiile AFP şi EFE, potrivit Agerpres.

Diplomatul rus a mai spus că Rusia nu şi-a schimbat poziţia de principiu asupra soluţionării conflictului ucrainean şi îşi menţine cererile deja formulate de Putin anul trecut, inclusiv neutralitatea Ucrainei şi un statut de ţară liberă de arme nucleare pentru aceasta.

Pe de altă parte, reprezentantul MAE rus a susţinut că Moscova nu a primit din partea Kievului niciun răspuns oficial referitor la o propunere prezentată de Rusia la Istanbul de creare a trei grupuri de lucru (politic, militar şi umanitar) pentru impulsionarea negocierilor de pace.

Liderii europeni şi-au intensificat contactele şi reacţiile în sprijinul Ucrainei, încercând să-l apropie de poziţiile europene pe preşedintele american Donald Trump, înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Cancelarul german Friedrich Merz a organizat pentru miercuri după-amiază o videoconferinţă la care vor lua parte şefii de stat sau de guvern din Franţa, Regatul Unit, Italia, Polonia şi Finlanda, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, secretarul general al NATO, Mark Rutte, precum şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Aceştia vor participa apoi în aceeaşi zi şi în acelaşi format la o videoconferinţă cu Donald Trump. Tot miercuri are loc şi o reuniune prin videoconferinţă a liderilor ţărilor din aşa-numita "coaliţie a voluntarilor", un grup de ţări care susţin Ucraina în războiul cu Rusia.

Rusia a cerut până în prezent Ucrainei să-i cedeze oficial cele patru regiuni controlate parţial de armata rusă (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), precum şi peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunţe la aspiraţia de aderare la NATO şi să-şi diminueze capacităţile militare.

Aceste condiţii au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile şi a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi, ca substitut în lipsa aderării la NATO, desfăşurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean de către ţări din "coaliţia voluntarilor", desfăşurare faţă de care Rusia se opune categoric.

Înaintea reuniunii prin videoconferinţă desfăşurată miercuri la iniţiativa cancelarului german, statele Uniunii Europene, cu excepţia Ungariei, au emis o declaraţie prin care au cerut ca orice negocieri "semnificative" privind Ucraina să se desfăşoare numai după ce Rusia, care a reuşit în ultimele zile o înaintare notabilă pe frontul din estul Ucrainei, va accepta o "încetare a focului sau o diminuare a ostilităţilor".

În aceeaşi declaraţie a statelor UE se solicită implicarea directă a Ucrainei în negocieri şi se subliniază că frontierele "nu pot fi schimbate prin forţă", după ce Trump a sugerat ideea unui schimb de teritorii pentru un acord de pace ruso-ucrainean.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
Euro
5
Când ar putea adera România la Zona Euro. Explicațiile guvernatorului BNR, Mugur Isărescu
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Digi Sport
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Zelenski
Mesaj de la Casa Albă, înainte de întâlnirea lui Volodimir Zelenski...
deficit
Avertismentul ministrului Finanțelor: „Trebuie să fim pregătiți în...
ID177498_INQUAM_Photos_George_Calin
Guvernare comună PSD–AUR? Simion o vede inevitabilă, liderii PSD...
Efectele devastatoare ale politicii natalității din vremea lui Ceaușescu asupra copiilor: Impactul asupra creierului și structurii genetice
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși...
Ultimele știri
Fii salvator. Prim ajutor în cazul mușcăturii de șarpe
Alexandru Nazare vrea teste de integritate pentru angajații ANAF și „reglarea relației tensionate cu Ministerul Finanţelor”
Cătălin Drulă, despre planul AUR de a forma un guvern cu PSD: „În business există o expresie – preluare ostilă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați în războiul din ucraina
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei. Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități într-un sector strategic
Nicușor Dan.
Preşedintele Nicuşor Dan participă, prin videoconferinţă, la reuniunea „Coaliției Bunăvoinței”
Varșovia, imagine cu caracter ilustrativ.
Polonia acuză șase persoane de sabotaj comandat de servicii de informații străine. Varșovia susține că Rusia și Belarus sunt implicate
Robert F. Kennedy Jr
Un grup de profesioniști din domeniul sănătății solicită demiterea lui RFK Jr: „Distrage atenția publicului”
Donald Trump și Vladimir Putin
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Încă o taxă în plus pentru români odată cu noile reglementări pentru colete? Explicațiile specialiștilor: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, imagini rare cu soțul cu 32 de ani mai mare și fiica lor de doi...
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Pro FM
Speak, despre începuturile lui în muzică: "O bună perioadă am stat în spatele lui Velea, ceea ce mie îmi...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Casa de Pensii gata să dea un nou contract de 9.000.000€ firmei care a blocat recalcularea pensiilor
Digi FM
Dan Alexa și Andrada, a doua lui soție, au divorțat la notar. Și-au pus fiul pe primul plan: “Custodia va fi...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...