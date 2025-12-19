Live TV

Video Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima; Zelenski nu a fost în Kupiansk, e un actor talentat

Vladimir Putin la „Rezultatele anului”. Foto: Profimedia

Dictatorul rus a început conferința de presă anuală pe care propaganda o numește „Linia directă”. Dictatorul rus a vorbit pe larg despre cât de eficientă este armata sa în „eliberarea” Donbasului și despre cât mult vor eșua europenii în procesul lor de susținerea a Ucrainei. 

Putin a adus în atenția publica multe dintre temele principale. Bineînțeles, subiectul central a fost războiul din Ucraina, pe care Putin îl numește „Operațiune Militară Specială” sau „criză”.

Dictatorul rus a lăudat efortul soldaților și chiar a adus în sală un criminal de război pe care îl numește „erou al Rusiei”. Acesta a povestit cu mâinile tremurânde și vocea sugrumată despre faptele „eroice” ajutat în poveste chiar de către Putin. Vizibil încurcat de situația în care se află, vajnicul soldat nu a putut reda povestea suficient de pe placul jurnaliștilor care îl intervievează. 

La întrebarea „cum au fost întâmpinați soldații ruși de către civili”, militarul nu a putut da un răspuns coerent și s-a limitat la a spune cum ucrainenii „îi împușcau precum naziștii pe civilii care nu voiau să plece cu ei”. Fără să-și dea seama spunând practic că oamenii preferă să-și lase casele în urmă doar să nu trăiască sub ocupația rusă. „Când ne-au văzut pe noi oamenii s-au bucurat foarte mult, ei ascultau radio din Rusia.”

Dictatorul a vorbit despre controversa legată de cucerirea orașului Kupiansk. Oraș în care a fost Volodimir Zelenski după ce Putin a declarat că a fost „eliberat”. 

„Zelenski este un artist talentat. Se zice că arată altfel acum locul în care s-a pozat. Dacă tot a ajuns acolo, de ce n-a intrat în oraș? A fost departe de orașul propriu zis. Va veni timpul când băieții vor termnina „curățarea” zonei.

În ceea ce privește aceste „scene” privind tentativele de recucirere, dușmanul nu are șanse. Dușmanul nu mai are rezerve strategice. Acest lucru ar trebui să îndemne regimul de la Kiev să înceteze ostilităție și să rezolve „criza” pe cale diplomatică.

 

