Live TV

Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare

Data publicării:
Peter Szijjarto
Șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de liderul maghiar ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI.

„Ungaria nu poate fi şantajată, indiferent de ameninţări”, a spus Szijjarto la un forum în oraşul ungar Sopron. Afirmând că „soldaţii săi îi vor face o vizită premierului ungar” dacă Ungaria nu acceptă ca Ucraina să ia banii europeni, Zelenski „a depăşit orice limită”, a avertizat ministrul ungar.

„Este o situaţie complet nouă în Europa ca preşedintele unei ţări europene să ameninţe cu moartea sau cu asasinatul premierul unei ţări membre a NATO şi a UE”, a remarcat în continuare Peter Szijjarto.

„Noi nu vom plăti pentru războiul lor, nici nu vom plăti de două, trei sau patru ori mai mult pentru energie doar din cauza lor”, a adăugat ministrul ungar, referindu-se la Ucraina şi la închiderea conductei petroliere Drujba.

Zelenski l-a ameninţat recent pe Orban cu o acţiune militară dacă Ungaria nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l sune şi să vorbească cu el pe limba lor", a spus Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa presei.

Ruşii „ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuţului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câştiga alegerile?”, a continuat Zelenski.

El a susţinut anterior joi că oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, ar putea redeveni operaţional abia peste o lună şi jumătate, deşi a recunoscut că ar dori ca această conductă să nu mai fie funcţională deloc.

Ungaria şi Slovacia sunt în continuare nevoite să-şi folosească rezervele strategice de petrol după ce din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina şi a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, blocând de asemenea un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. Liderii europeni au convenit în decembrie acest împrumut, finanţat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai după ce Rusia i-ar plăti ipotetice „reparaţii de război” şi va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre. Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, au cerut şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului.Viktor Orban a estimat că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Slovacia a suspendat la rândul ei livrările de electricitate către Ucraina, iar premierul Fico a declarat joia trecută că ar putea lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă aceasta nu deblochează fluxul de petrol rusesc. Premierul slovac a descris Ucraina drept o ţară coruptă care se comportă cu lipsă de respect faţă de state membre UE. „Iar de la noi se aşteaptă să ridicăm mâinile şi să votăm «da» ca oile”, a mai spus Fico.

Acesta din urmă a avut vinerea trecută o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean. Fico a declarat apoi despre această discuţie că i-a lăsat o „impresie clară” că Ucraina nu doreşte să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Mai mult, a adăugat premierul slovac, Zelenski a respins cererea Ungariei şi a Slovaciei ca o misiune europeană la care să participe şi aceste două ţări să verifice în Ucraina starea conductei.

Citește și:

Orban a vorbit la telefon cu Putin. Dictatorul rus l-a lăudat pentru poziția sa față de Ucraina. Subiectul sensibil abordat de maghiar

Vladimir Putin anunță eliberarea a doi maghiari capturați în Ucraina, după discuții cu șeful diplomației de la Budapesta

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Strait of Hormuz
1
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi necesar, Marina va...
sanchez
2
Prima reacție a Spaniei după ce Donald Trump a amenințat Madridul cu ruperea relațiilor...
F-35I Israel
3
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un...
avion militar al SUA pe un portavion
4
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei SUA. Cum poate China...
Royal Navy obliterate supersonic missile in historic first
5
Tensiuni în estul Mediteranei: Londra trimite nava de război a Marinei Regale HMS Dragon...
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Gestul neașteptat al iraniencelor în Australia: ”Regimul le-a obligat”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicusor Dan Donald Tusk
Nicușor Dan, întâlnire cu premierul polonez Donald Tusk. Apărarea în NATO, Ucraina și R. Moldova, printre temele discutate
Viktor Orban și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski îl amenință pe Viktor Orban: „Vom da adresa băieților noștri. Să-l sune și să vorbească pe limba lor”
Sistem Patriot
Volodimir Zelenski: „În Orientul Mijlociu s-au folosit mai multe rachete Patriot în 3 zile decât în Ucraina de la începutul războiului”
conducta petrol drujba cu robineti si tevi la rafinarie
Conducta Drujba rămâne închisă. Zelenski anunță când va avea loc reluarea fluxului de petrol
Prizonieri ucraineni eliberați
Ucraina şi Rusia au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Mâine urmează încă unul
Recomandările redacţiei
Turkish President Recep Tayyip Erdogan
Miză enormă pentru Ankara în războiul din Iran. De ce joacă Erdogan...
medic cu pacient
Zeci de mii de români cumpără boli fictive: „Acum 5 ani era 2.000 de...
Avioane suhoi Su-24
Două bombardiere Suhoi care zburau la rasul solului au fost la „două...
Horațiu Potra.
Mercenarul Horațiu Potra scapă de regimul de maximă siguranță...
Ultimele știri
Libanul caută membri ai Gărzii Revoluționare Iraniene, aflați pe teritoriul său, pentru a-i deporta
Oana Ţoiu: Grupurile de elevi din Vrancea şi Piatra Neamţ revin în ţară vineri. Din Iran sunt 8 cereri de asistenţă consulară
Conflictul din Iran declanşează o nouă criză a gazelor în Transnistria
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec printr-o perioadă dificilă. Astrologii spun că este ultimul test înainte de abundență
Cancan
Donald Trump e în pericol! Iranienii au emis o fatwa pentru uciderea lui
Fanatik.ro
Preşedintele CS Universitatea Craiova vrea eventul la vară: “Echipa este la potenţial maxim!”. Culisele...
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Asta este, de fapt, marea greșeală pe care a comis-o Kader Keita! Titi Aur a dat verdictul: „Nu ai voie!”
Adevărul
Crește contribuția la sistemul de pensii. Un an de vechime costă cât 5 salarii minime nete
Playtech
Câţi bani primeşte un consilier local în 2026. Sumele obţinute pentru participarea la şedinţe
Digi FM
Dan Negru, reacție fermă despre Eurovision: „Un circ ieftin!” Ce a spus despre Alexandra Căpitănescu, care va...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?” După ce l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu, Radu Paraschivescu a renunțat la...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, înainte de Eurovision: lacrimi, rock și multă muncă
Film Now
Tim Curry, dus la spital în timpul filmărilor pentru „Clue”. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe platou
Adevarul
Iranul are o „armă” mult mai periculoasă decât bomba nucleară. Avertismentul lansat de CIA încă din anii ’70
Newsweek
Pensionar obține o triplă victorie: pensie crescută cu 50%, vârstă pensionare redusă, stagiu cotizare schimbat
Digi FM
Tatăl copiilor ei e condamnat la patru ani de închisoare, dar Cristina Cioran nu a fost deloc să-l viziteze...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Adevărul despre grepfrut. Care sunt beneficiile fructului, de unde vine gustul amărui și cine ar trebui să-l...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Monica Bellucci și Demi Moore, val de comentarii pe internet după ultimele apariții publice: „Una...
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii