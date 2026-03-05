Volodimir Zelenski „a depășit orice limită”, după ce l-a amenințat pe Viktor Orban, susține șeful diplomației ungare

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a formulat pur şi simplu o ameninţare cu moartea împotriva premierului ungar Viktor Orban, a declarat joi ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, după ce Zelenski a susţinut că ar putea trimite armata ucraineană după Orban dacă acesta nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE, ajutor blocat prin veto de liderul maghiar ca represalii faţă de întârzierea repunerii în funcţiune a secţiunii ucrainene a conductei petroliere Drujba, relatează agenţia MTI.

„Ungaria nu poate fi şantajată, indiferent de ameninţări”, a spus Szijjarto la un forum în oraşul ungar Sopron. Afirmând că „soldaţii săi îi vor face o vizită premierului ungar” dacă Ungaria nu acceptă ca Ucraina să ia banii europeni, Zelenski „a depăşit orice limită”, a avertizat ministrul ungar.

„Este o situaţie complet nouă în Europa ca preşedintele unei ţări europene să ameninţe cu moartea sau cu asasinatul premierul unei ţări membre a NATO şi a UE”, a remarcat în continuare Peter Szijjarto.

„Noi nu vom plăti pentru războiul lor, nici nu vom plăti de două, trei sau patru ori mai mult pentru energie doar din cauza lor”, a adăugat ministrul ungar, referindu-se la Ucraina şi la închiderea conductei petroliere Drujba.

Zelenski l-a ameninţat recent pe Orban cu o acţiune militară dacă Ungaria nu deblochează ajutorul financiar de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei de UE.

„Sperăm că această persoană din UE (Viktor Orban n.red) nu blochează cele 90 de miliarde, sau măcar prima tranşă din cele 90 de miliarde şi că militarii noştri vor avea în continuare armament. Dacă nu va fi aşa, atunci vom da adresa acestei persoane forţelor noastre armate, băieţilor noştri. Pentru ca să-l sune şi să vorbească cu el pe limba lor", a spus Zelenski la Kiev la începutul unei şedinţe de guvern, în prezenţa presei.

Ruşii „ne ucid, iar noi ar trebui să-i dăm petrol sărăcuţului Orban, pentru că fără acesta el nu poate câştiga alegerile?”, a continuat Zelenski.

El a susţinut anterior joi că oleoductul Drujba, care trece prin Ucraina şi aprovizionează cu petrol rusesc Ungaria şi Slovacia, ar putea redeveni operaţional abia peste o lună şi jumătate, deşi a recunoscut că ar dori ca această conductă să nu mai fie funcţională deloc.

Ungaria şi Slovacia sunt în continuare nevoite să-şi folosească rezervele strategice de petrol după ce din 27 ianuarie tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost oprit în Ucraina, în urma a ceea ce această ţară afirmă că a fost un atac cu drone al Rusiei, iar Zelenski susţine că reparaţiile necesită timp. Dar Viktor Orban şi premierul slovac Robert Fico susţin de partea lor că Ucraina menţine blocată conducta într-o acţiune de şantaj politic împotriva lor pentru refuzul de a susţine Kievul în războiul cu Rusia şi mai ales pentru că Orban se opune aderării Ucrainei la UE.

Ca represalii, Ungaria a sistat livrările de motorină, gaze şi electricitate către Ucraina şi a blocat prin veto al 20-lea pachet de sancţiuni ale UE împotriva Rusiei, blocând de asemenea un împrumut european de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei. Liderii europeni au convenit în decembrie acest împrumut, finanţat prin emiterea de datorie comună a UE, dar pe care Ucraina îl va rambursa numai după ce Rusia i-ar plăti ipotetice „reparaţii de război” şi va fi garantat de bugetul UE, adică de statele membre. Trei dintre acestea, respectiv Ungaria, Republica Cehă şi Slovacia, au cerut şi au obţinut o scutire de la participarea la mecanismul de garantare a împrumutului.Viktor Orban a estimat că acest împrumut nu va fi niciodată rambursat de Ucraina, caz în care statele UE garante vor trebui să-l plătească în final.

Slovacia a suspendat la rândul ei livrările de electricitate către Ucraina, iar premierul Fico a declarat joia trecută că ar putea lua măsuri suplimentare împotriva Ucrainei dacă aceasta nu deblochează fluxul de petrol rusesc. Premierul slovac a descris Ucraina drept o ţară coruptă care se comportă cu lipsă de respect faţă de state membre UE. „Iar de la noi se aşteaptă să ridicăm mâinile şi să votăm «da» ca oile”, a mai spus Fico.

Acesta din urmă a avut vinerea trecută o convorbire telefonică cu preşedintele ucrainean. Fico a declarat apoi despre această discuţie că i-a lăsat o „impresie clară” că Ucraina nu doreşte să permită reluarea fluxului de petrol rusesc prin conducta Drujba. Mai mult, a adăugat premierul slovac, Zelenski a respins cererea Ungariei şi a Slovaciei ca o misiune europeană la care să participe şi aceste două ţări să verifice în Ucraina starea conductei.

