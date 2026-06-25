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Mesajul lui Vladimir Putin după dezastrul din Venezuela. Ce a transmis Kremlinul

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Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a transmis joi un mesaj de solidaritate și condoleanțe către Venezuela după cutremurele devastatoare care au lovit țara sud-americană și au provocat moartea a cel puțin 164 de persoane. Liderul de la Kremlin a afirmat că Rusia este alături de poporul venezuelean în aceste momente dificile, în timp ce operațiunile de salvare continuă în zonele afectate.

Vladimir Putin a transmis condoleanțele Rusiei către Venezuela în urma celor două seisme puternice care au zguduit țara miercuri seara.

„Ne exprimăm sentimentele de solidaritate și sprijin față de poporul prietenos al Venezuelei în aceste momente dificile”, se arată într-un comunicat al Kremlinului.

Mesajul liderului rus vine în contextul în care echipele de intervenție continuă să caute supraviețuitori printre dărâmăturile clădirilor prăbușite în urma cutremurelor cu magnitudinile de 7,2 și 7,5, unele dintre cele mai puternice înregistrate în Venezuela în ultimul secol.

Potrivit președintei interimare Delcy Rodriguez, bilanțul provizoriu indică peste 160 de morți și aproape 1.000 de răniți. Autoritățile avertizează însă că numărul victimelor ar putea crește, întrucât mai multe persoane sunt în continuare date dispărute, iar salvatorii lucrează în condiții dificile în zonele cele mai afectate.

Statul La Guaira a fost declarat zonă de dezastru, după ce numeroase clădiri s-au prăbușit. Televiziunea publică venezueleană a difuzat imagini cu mai mulți copii scoși în viață de sub dărâmături, în timp ce echipele de salvare folosesc utilaje grele și câini special antrenați pentru a găsi supraviețuitori.

Mesaje de solidaritate au venit și din alte țări. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a exprimat sprijinul Ucrainei pentru populația afectată.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiilor victimelor. Le urăm însănătoșire grabnică celor răniți și multă putere echipelor de salvare care lucrează neîncetat la fața locului. Avem încredere că toate comunitățile afectate vor reuși să se refacă cât mai curând posibil după această catastrofă tragică. Rămâneți puternici, venezueleni”, a declarat Sîbiga.

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Cutremurele au fost resimțite în mare parte a Venezuelei și în mai multe state vecine, provocând panică în rândul populației. Autoritățile continuă evaluarea pagubelor, în timp ce experții avertizează că amploarea distrugerilor ar putea fi mult mai mare decât estimările inițiale.

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Editor : C.A.

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