Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (DIU) a raportat că Legiunea Libertatea Rusiei, o mișcare de rezistență opusă regimului de la Kremlin, a desfășurat o serie de operațiuni de succes care au vizat infrastructura logistică militară rusă.

DIU a declarat că luptătorii Legiunii Libertatea Rusiei sunt activi de la începutul invaziei rusești pe scară largă și sunt în prezent una dintre cele mai mari și mai eficiente mișcări de rezistență care operează în Rusia.

Atacurile lor au vizat locomotive utilizate de forțele ruse pentru transportul de arme, muniții și echipamente pentru operațiuni militare împotriva Ucrainei.

„Cocktailurile Molotov ale participanților la rezistența clandestină au incendiat sistemele de control și alimentare ale zeci de locomotive utilizate pentru transportul de marfă militară.

Aceste atacuri au încetinit semnificativ mișcarea resurselor inamice și au afectat stabilitatea aprovizionării unităților armatei ruse de pe front.”

Editor : A.R.