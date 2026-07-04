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Misiune secretă de sabotaj în apropierea Moscovei: dezvăluirile unui comandant al Legiunii Libertatea Rusiei. „Nu se bazează pe eroism”

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război ucraina lupte
Sursa foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Misiunile de sabotaj desfășurate în Rusia cu sprijinul Ucrainei nu seamănă cu filmele de acțiune și necesită ca agenții să-și păstreze calmul în situații de presiune, a declarat pentru Business Insider un comandant militar implicat direct în aceste atacuri. Legiunea Libertatea Rusiei, o unitate paramilitară cu sediul în Ucraina, a dezvăluit recent o misiune secretă în urma căreia, potrivit propriilor declarații, a distrus șase stații de distribuție a gazelor în apropierea Moscovei, provocând pagube de peste 6 milioane de dolari.

Misiunea, desfășurată pe parcursul iernii de către agenți aflați pe teritoriul Rusiei, a necesitat luni întregi de planificare, a declarat Caesar, comandantul adjunct al legiunii, într-un interviu acordat săptămâna aceasta. Din motive de securitate, acesta a solicitat să fie identificat după indicativul său de apel.

Astfel de misiuni „nu se bazează pe eroism sau improvizație”, ci mai degrabă pe disciplină, răbdare și o pregătire minuțioasă, a afirmat Caesar, adăugând că planificarea este partea cea mai importantă, deoarece serviciile de securitate rusești sunt mereu în alertă.

Oamenii își imaginează adesea misiunile secrete de sabotaj ca pe niște „povești de acțiune”, alimentate de un val de adrenalină. Cu toate acestea, „realitatea este aproape exact opusul”, a spus Caesar. Cea mai valoroasă calitate este capacitatea de a-ți păstra calmul, de a urma planul și de a ști când să amâni sau să anulezi misiunea — asta este ceea ce face diferența între succes și eșec.

Misiunea sub acoperire a fost desfășurată iarna trecută, dar Legiunea Libertatea Rusiei a așteptat luni întregi înainte de a dezvălui vreun detaliu, deoarece unitatea a trebuit să-și evacueze mai mulți agenți peste graniță, în Ucraina. Dacă ar fi rămas acolo și ar fi fost prinși, ar fi riscat pedepse lungi cu închisoarea sau chiar mai rău, notează sursa citată.

Pe 22 iunie, legiunea a declarat că a distrus șase stații de distribuție aparținând Gazprom, compania energetică de stat a Rusiei. Agenții au lovit infrastructura din regiunile Moscovei și Tver.

Sectorul energetic al Rusiei este de mult timp ținta forțelor ucrainene, în cadrul eforturilor de a reduce veniturile provenite din exporturile de petrol. Kievul se referă adesea la această campanie, care constă în principal în atacuri cu drone, ca la „sancțiuni de lungă distanță”.

O mare parte din misiunea de sabotaj a legiunii este secretă. Grupul a numit-o „Torch”, a spus Caesar, o referință la invazia Aliaților în Africa de Nord din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Este, de asemenea, un simbol al sectorului energetic rus.

Planificarea a început acum un an și a necesitat luni întregi de pregătiri. Primul pas a fost strângerea de informații despre țintă. Apoi, legiunea a efectuat o evaluare a riscurilor pentru a stabili dacă poate duce la bun sfârșit atacurile. De asemenea, s-a concentrat pe identificarea punctelor vulnerabile.

Misiunea a implicat o rețea vastă de agenți din toată Rusia, care fuseseră instruiți de la distanță. „Aceasta este rezistența noastră — cea mai puternică rezistență din Rusia — care lucrează zilnic pentru a distruge” sistemele Kremlinului, a spus Caesar.

Caesar a descris misiunea ca pe o serie de atacuri care „au distrus cu adevărat infrastructura” și au obligat serviciile de securitate ruse să aloce resurse pentru a preveni orice alte atacuri. Comandantul a afirmat însă că vor mai avea loc operațiuni similare în viitor.

Legiunea Libertatea Rusiei a fost înființată în martie 2022 de către cetățeni ruși care se opun președintelui Vladimir Putin. Aceasta acționează în mod independent, cu excepția cazurilor în care este angajată în lupte sau desfășoară misiuni, situații în care se află sub comanda agenției de informații militare ucrainene GUR.

Legiunea desfășoară acțiuni de sabotaj pe teritoriul Rusiei încă din 2022, incendiind vehicule militare și aeronave, provocând deraieri ale trenurilor de logistică și atacând fabrici, printre alte acțiuni.

Caesar a afirmat că acțiunile mici și discrete „au loc în fiecare zi”; operațiunile de amploare sunt mai rare. De exemplu, el a spus că oprirea unui tren nu este complicată, dar chiar și dacă traficul feroviar este întrerupt pentru câteva ore, acest lucru poate afecta totuși avansul militar al Rusiei.

Iar legiunea nu are nicio intenție să încetinească ritmul.

„În fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, regimentul nostru se mărește”, a spus Caesar. Legiunea numără în prezent câteva mii de oameni. Mulți oameni, a spus el, „înțeleg clar că Putin a distrus cu adevărat Rusia. Nu numai că a distrus Ucraina — ci a distrus cu adevărat Rusia”.

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Editor : A.M.G.

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