Momentul în care mașina generalului rus Esedulla Abacev a fost vizată de ucraineni în regiunea Kursk. Comandantul a fost grav rănit

Data publicării:
general rus
Esedulla Abacev. Sursa foto: X

Forțele operaționale speciale ale Ucrainei au arătat cum generalul Forțelor Armate Ruse, Esedulla Abacev, a fost grav rănit, după ce mașina sa a fost vizată de o unitate a Kievului, potrivit Ukrainska Pravda.

Mașina adjunctului comandantului grupului de trupe „Nord” al Forțelor Armate Ruse a fost lovită de focul unității UA_REG TEAM din cadrul Forțelor de Operațiuni Speciale. Acest lucru s-a întâmplat în noaptea de 17 august, la 5 kilometri de orașul Rîlsk, regiunea Kursk, potrivit serviciului de presă al Comandamentului Operațiunilor Speciale al Forțelor Armate Ucrainene.

Conform informațiilor disponibile, generalul armatei ruse a avut brațul și piciorul amputate în urma rănilor suferite. A fost transportat de urgență cu elicopterul la Moscova.

În 2023, procuratura ucraineană a înaintat instanței acuzații împotriva lui Abacev. Odată cu începutul invaziei rusești de amploare, Abacev a condus așa-numitul „Corp de Armată 2 al Miliției Populare a LPR”. El a dat direct ordine de bombardare și distrugere a așezărilor din regiunea Luhansk.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării a raportat că, în noaptea de 16 spre 17 august, unități ucrainene au provocat pagube prin foc de artilerie unei coloane inamice pe autostrada Rîlsk-Homutovka din regiunea Kursk a Federației Ruse, generalul-locotenent Esedulla Abacev fiind grav rănit.

