Nou cutremur în largul peninsulei Kamceatka: a avut magnitudine 6 Data publicării: 15.08.2025 14:12 Cutremur. Foto: GettyImages Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ, notează Agerpres.Dumincă, 10 august, un alt seism de magnitudine șase a avut loc în regiune.La 30 iulie, un cutremur cu magnitudinea 8,8 s-a produs în Kamceatka, fiind cel mai mare înregistrat din 1952. Autorităţile ruse au avertizat că s-ar putea produce replici timp de cel puţin o lună. Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are aproape 30 de vulcani activi.Citește și:Cutremurul de 8,8 din Kamceatka a activat șapte vulcani din zonă. „O paradă de erupții” Editor : B.E. Etichete: cutremur seism kamceatka Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării... 2 Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria... 3 Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate... 4 Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă... 5 Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...