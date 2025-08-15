Nou cutremur în largul peninsulei Kamceatka: a avut magnitudine 6

Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ, notează Agerpres.

Dumincă, 10 august, un alt seism de magnitudine șase a avut loc în regiune.

La 30 iulie, un cutremur cu magnitudinea 8,8 s-a produs în Kamceatka, fiind cel mai mare înregistrat din 1952. Autorităţile ruse au avertizat că s-ar putea produce replici timp de cel puţin o lună.

Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are aproape 30 de vulcani activi.

