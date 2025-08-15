Live TV

Nou cutremur în largul peninsulei Kamceatka: a avut magnitudine 6

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur. Foto: GettyImages

Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs vineri în largul coastelor estice ale peninsulei ruse Kamceatka, a anunţat Centrul German de Cercetare în Geoştiinţe (GFZ), transmite Reuters.

Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri, a precizat GFZ, notează Agerpres.

Dumincă, 10 august, un alt seism de magnitudine șase a avut loc în regiune.

La 30 iulie, un cutremur cu magnitudinea 8,8 s-a produs în Kamceatka, fiind cel mai mare înregistrat din 1952. Autorităţile ruse au avertizat că s-ar putea produce replici timp de cel puţin o lună.

Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are aproape 30 de vulcani activi.

Citește și:

Cutremurul de 8,8 din Kamceatka a activat șapte vulcani din zonă. „O paradă de erupții”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Decizia luată de Poliția Bacău, după "reglarea de conturi" care a făcut înconjurul României
Digi Sport
Decizia luată de Poliția Bacău, după "reglarea de conturi" care a făcut înconjurul României
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0436619995
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de...
FED CONFERINTA NICUSOR 300725_28297
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Imagini cu...
witkoff lavrov baza
„Greii” lui Putin și novicii lui Trump: membrii delegațiilor rusă și...
photo-collage.png - 2025-08-15T133745.771
Pericol de explozie în Iași: incendiu puternic lângă o benzinărie...
Ultimele știri
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane”
Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele
Echipa de fotbal care interzice consumul de seminţe de floarea soarelui pe stadion. „Trebuie să garantăm sănătatea în tribune”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
6.1-magnitude earthquake hits Turkiye's Balikesir
Cutremur de magnitudine 6,1 în Turcia: cel puțin un mort și mai multe clădiri prăbușite
seismograf care inregistreaza un cutremur
Un nou cutremur puternic în Kamceatka, după cel de 8,8 de la sfârșitul lunii iulie
Foto- captură video
Cutremurul de 8,8 din Kamceatka a activat șapte vulcani din zonă. „O paradă de erupții”
GxQxFtGWEAA14im
Principala bază de submarine nucleare ale Rusiei din Extremul Orient a fost avariată de tsunami, arată imaginile din satelit
Kamchatka cutremur tsunami
De ce tsunamiul care a apărut în urma cutremurului din Kamceatka nu a fost devastator. Factorii care influențează gravitatea impactului
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…”
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Generalul SRI (r) Dumitru Dumbravă a dat DNA în judecată. Stăpânul ”câmpului tactic” e furios: ”S-a depășit...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...