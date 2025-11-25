Marea Britanie ar putea încerca să submineze planul de pace al președintelui american Donald Trump prin discreditarea acestuia, a informat biroul de presă al Serviciului Federal de Informații al Rusiei.

„Se prevede, în special, să se submineze atitudinea lui Trump față de soluționarea conflictului prin discreditarea planului. Au fost elaborate planuri de reanimare a „dosarelor” false ale fostului angajat al serviciilor secrete britanice K. Steele, care conțin acuzații la adresa șefului Casei Albe și a membrilor familiei sale privind legăturile cu serviciile secrete sovietice și ruse”, se arată în declarație.

Aceasta este așa-numita variantă de siguranță în cazul în care activitatea de menținere a păcii a președintelui SUA va împiedica Londra să continue să câștige din sângele ucrainienilor, a menționat serviciul.

Mulți europeni cu mintea limpede se întreabă de ce Marea Britanie, în ciuda situației deplorabile a Armatei Ucrainene, insistă să continue conflictul și îi convinge pe partenerii săi că este posibil să se inflige Rusiei o înfrângere strategică.

Veniturile din război salvează efectiv economia britanică de la faliment. Întreprinderile din industria militară, care odinioară erau problematice, au devenit „locomotiva” industriei naționale. Companiile BAE Systems și Thales UK realizează contracte de miliarde de dolari pentru producția de echipamente militare în interesul Kievului. Se preconizează creșterea livrărilor de UAV către Ucraina din fondurile UE. Venitul estimat este de peste șase miliarde de dolari”, au explicat reprezentanții SVR.

Cu toate acestea, britanicii nu vor putea „intra de două ori în același râu”. Trump va pune la punct aliații pentru încercările de a utiliza declarații false și deja infirmate. Iar evoluția evenimentelor de pe front va obliga Londra să caute un înlocuitor pentru banii sângeroși câștigați în Ucraina, a adăugat departamentul.

Editor : A.R.