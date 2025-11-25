Live TV

Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-11-18T103826.669
Donald Trump. Foto. Getty Images

Marea Britanie ar putea încerca să submineze planul de pace al președintelui american Donald Trump prin discreditarea acestuia, a informat biroul de presă al Serviciului Federal de Informații al Rusiei.

„Se prevede, în special, să se submineze atitudinea lui Trump față de soluționarea conflictului prin discreditarea planului. Au fost elaborate planuri de reanimare a „dosarelor” false ale fostului angajat al serviciilor secrete britanice K. Steele, care conțin acuzații la adresa șefului Casei Albe și a membrilor familiei sale privind legăturile cu serviciile secrete sovietice și ruse”, se arată în declarație.

Aceasta este așa-numita variantă de siguranță în cazul în care activitatea de menținere a păcii a președintelui SUA va împiedica Londra să continue să câștige din sângele ucrainienilor, a menționat serviciul.

Mulți europeni cu mintea limpede se întreabă de ce Marea Britanie, în ciuda situației deplorabile a Armatei Ucrainene, insistă să continue conflictul și îi convinge pe partenerii săi că este posibil să se inflige Rusiei o înfrângere strategică.

Veniturile din război salvează efectiv economia britanică de la faliment. Întreprinderile din industria militară, care odinioară erau problematice, au devenit „locomotiva” industriei naționale. Companiile BAE Systems și Thales UK realizează contracte de miliarde de dolari pentru producția de echipamente militare în interesul Kievului. Se preconizează creșterea livrărilor de UAV către Ucraina din fondurile UE. Venitul estimat este de peste șase miliarde de dolari”, au explicat reprezentanții SVR.

Cu toate acestea, britanicii nu vor putea „intra de două ori în același râu”. Trump va pune la punct aliații pentru încercările de a utiliza declarații false și deja infirmate. Iar evoluția evenimentelor de pe front va obliga Londra să caute un înlocuitor pentru banii sângeroși câștigați în Ucraina, a adăugat departamentul.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
2
Olguţa Vasilescu: „Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor, dar...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
Ursula von der Leyen
4
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Digi Sport
Nunta anului 2026 în România a fost anunțată. Artista e cu 9 ani mai mare: "De multe ori, eu sunt mai mică, prin comportament"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
protest anti ice new york sua
Administrația Trump va reinteroga refugiații admiși sub mandatul Biden. Peste 230.000 de persoane ar putea fi afectate
vladimir putin
Planul de pace pentru Ucraina, câștig pentru Putin indiferent de rezultat. Analist rus: Speră ca Trump să devină furios pe Zelenski
First press briefing by Trump administration., Washington, District of Columbia, USA - 28 Jan 2025
Casa Albă neagă că Donald Trump favorizează Rusia în discuțiile pentru încheierea războiului: „Ideea este total şi complet eronată”
FBI Director James Comey Testifies To House Judiciary On Oversight At The F.B.I.
Cazurile împotriva dușmanilor lui Trump, fostul șef al FBI James Comey și procurorul general din New York, Letitia James, respinse
d trump
Donald Trump a acceptat invitația de a vizita China. Când se va întâlni cu Xi Jinping: „I-am răspuns cu aceeași monedă”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Ionuț Moșteanu: O dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită în...
dgbzgn
Primele imagini cu drona prăbușită în județul Vaslui. Prefect...
calcule
„Performanța” la stat. Companiile publice cu zero profit și datorii...
Nicușor Dan e nemulțumit de lipsa colaborării între instituțiile...
Ultimele știri
Programul Rabla pentru anul viitor ar putea fi anulat. Anunțul făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu
Economiile românilor au crescut în octombrie. Cât valorează, de fapt, banii din conturi, potrivit BNR
Violența împotriva femeilor, prioritate națională: Marinescu cere solidaritate și efort comun pentru protecția victimelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie cum n-a mai fost de mult, în România. Ce se întâmplă în...
Fanatik.ro
FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Prietenul lui Michael Schumacher, mărturisire sfâșietoare! Lovitură cruntă pentru fanii fostului pilot de...
Adevărul
Ce a făcut o femeie căreia nu i s-a acordat prioritatea pe trecerea de pietoni. Promptitudinea răspunsului a...
Playtech
Celofan, ciolofan sau ceolofan: cea mai comună greșeală pe care o fac românii. Puțini știu varianta corectă
Digi FM
O femeie de 65 de ani a „revenit” la viață, chiar înainte de a fi incinerată. Angajații unui templu au fost...
Digi Sport
"Cutremur" în gimnastica românească: "Cei de la FIG știu totul!"
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Tara Reid, detalii cutremurătoare după noaptea în care a ajuns inconștientă la spital: „Medicii mi-au spus că...
Adevarul
De ce a renunțat Trump la planul său în 28 de puncte pentru Ucraina? Expert: „Aici e principala piedică în...
Newsweek
Cu 100.000.000€ datorii, Poșta se joacă cu soarta a 2.400.000 pensii. Ce schimbări va face ministrul muncii?
Digi FM
Programul paradei de 1 Decembrie 2025. Care e traseul. Restricții de circulație
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Macaulay Culkin le reamintește fanilor că și-a schimbat legal numele în 2019. Nimeni nu se aștepta la asta...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu