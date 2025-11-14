O economie în criză. Pentru a acoperi deficitul bugetar, Rusia introduce o nouă taxă pe smartphone-uri și laptopuri

Ministerul Finanțelor din Rusia a prezentat guvernului un nou proiect de modificare a legii privind politica industrială, care ar introduce o așa-numită „taxă pe tehnologie”. Atât importatorii, cât și producătorii interni de echipamente ar fi obligați să plătească această nouă taxă, indiferent de nivelul lor de localizare. Guvernul afirmă că măsura are scopul de a sprijini industriile de radioelectronică și microelectronică din Rusia, anunță Meduza.

După cum a explicat ministrul rus al Industriei și Comerțului, Anton Alikhanov, în luna iulie, fondurile colectate vor fi virate într-un fond special care va distribui banii companiilor care au nevoie de sprijinul statului. Sistemul se preconizează că va intra în vigoare în toamna anului 2026 și va fi implementat în etape. La început, taxa se va aplica produselor electronice finite, cum ar fi smartphone-urile, laptopurile și echipamentele de iluminat. Apoi, în a doua etapă, va fi extinsă pentru a include componente și module electronice.

Rata va fi stabilită separat pentru fiecare produs și va depinde, printre alți factori, de valoarea acestuia. Potrivit surselor Vedomosti apropiate Ministerului Finanțelor și Ministerului Industriei și Comerțului, rata maximă fixă pe unitate va fi stabilită la 5.000 de ruble (n.r. 62 de dolari).

Prețurile pentru consumatori vor crește?

Guvernul insistă că noua taxă nu va reprezenta o „sarcină semnificativă pentru producători și importatori”. Însă participanții la piață și analiștii externi nu sunt de acord: mulți consideră că o creștere a prețurilor de vânzare cu amănuntul este inevitabilă.

După cum a declarat Mikhail Burmistrov, CEO INFOLine-Analitika, pentru Forbes Rusia, „pe fondul unui deficit bugetar în creștere, autoritățile transferă costurile susținerii industriei microelectronice către surse extrabugetare”. Aceste surse, a spus el, „vor fi consumatorii, deoarece producătorii și importatorii vor majora prețurile cu valoarea taxei”.

Potrivit lui Burmistrov, prețurile în magazine vor crește cu cel puțin valoarea totală a acestei noi taxe.

Dmitri Petrov, șeful departamentului de management al produselor din cadrul grupului Х-Com, a declarat pentru Kommersant FM că, deși presa a menționat o rată maximă a taxei pe tehnologie de 5.000 de ruble (n.r. 62 de dolari), „încă nu este clar cum va fi calculată”: una este dacă se aplică unui smartphone de 20.000 de ruble (n.r. 250 de dolari), dar cu totul altceva este dacă vorbim despre un dispozitiv scump, care costă între 100.000 și 200.000 de ruble (n.r. 1.240-2.480 de dolari).

Încă nu este foarte clar unde vor ajunge acești bani. Ruben Enikolopov, profesor de economie la Universitatea Pompeu Fabra din Barcelona, a declarat pentru BBC News Russian că o creștere a prețurilor la produsele electronice este inevitabilă. Actorii din industrie avertizează, de asemenea, că taxa ar putea consolida piața neagră.

După cum a declarat Artem Sokolov, președintele Asociației Companiilor de Comerț pe Internet, pentru Forbes Rusia, fără controale mai stricte asupra importurilor ilegale, noua taxă nu va face decât să slăbească poziția vânzătorilor și producătorilor legitimi și să mărească diferența de preț între mărfurile importate legal și cele importate ilegal.

Motivele introducerii taxei

Oficialii nu au oferit încă o explicație detaliată, în mare parte deoarece multe detalii privind taxa sunt încă nedefinite. Guvernul nu a stabilit încă modul în care vor fi procesate plățile, veniturile pe care se așteaptă să le colecteze, dispozitivele care vor fi supuse acestei taxe, ratele specifice pentru diferite produse și modul în care vor fi distribuite fondurile, scriu jurnaliștii Meduza. Cu toate acestea, raționamentul Ministerului Industriei și Comerțului se bazează în mod clar pe necesitatea de a sprijini producătorii ruși de electronice.

Subvențiile de stat pentru acest sector vor scădea la 14,4 miliarde de ruble (n.r. 178,6 milioane de dolari) în 2025, de la 26,5 miliarde (n.r. 328,7 milioane de dolari) în 2024, și vor continua să scadă până la doar 4,9 miliarde (n.r. 60,8 milioane de dolari) în 2026.

Guvernul intenționează să compenseze această reducere prin intermediul pieței și, în ultimă instanță, prin intermediul consumatorilor. Oficialii speră să inverseze declinul recent al industriei: după o creștere rapidă în 2022-2023, determinată de ieșirea companiilor occidentale din Rusia, producția a început să stagneze. Producția în sectorul electronicii radio a început să scadă la mijlocul anului 2024. Potrivit The Bell, piața componentelor electronice a scăzut cu 15% în acel an și se preconizează că va scădea cu peste 10% în 2025.

Este de remarcat faptul că, încă o dată, oficialii încearcă să acopere deficitele bugetare pe cheltuiala întreprinderilor și a consumatorilor. În ultimele luni, au majorat taxa pe valoarea adăugată, au crescut povara fiscală asupra întreprinderilor mici și mijlocii și au mărit taxa de reciclare pentru autoturisme - iar acum intenționează să compenseze reducerile sprijinului acordat de stat industriei electronice prin aceleași „surse extrabugetare”, mai arată Meduza.

Editor : C.A.