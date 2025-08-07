Live TV

Stâlpul de bază al economiei de război a Rusiei se prăbușește. Cât timp mai poate rezista Moscova sub presiunea sancțiunilor

Data publicării:
Vladimir Putin
La rata actuală a cheltuielilor guvernamentale, analiștii prezic că Rusia își va epuiza rezervele financiare până în 2030. Foto: Profimedia Images
Din articol
Economist: Sunt 70% șanse ca Rusia să continue războiul, în ciuda amenințărilor lui Trump

Veniturile Rusiei din vânzarea de petrol și gaze naturale s-au prăbușit recent din cauza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și a cererii mai mici din partea Chinei, ceea ce pune și mai multă presiune pe Moscova să pună capăt războiului din Ucraina.

Administrația președintelui rus Vladimir Putin a strâns 787 de miliarde de ruble (9,8 miliarde de dolari) din vânzarea de petrol și gaze – cu 27% mai puțin decât acum un an, potrivit ministerului rus de finanțe.

Scăderea veniturilor din energie a afectat bugetul Rusiei, care a înregistrat un deficit de 3,7 trilioane de ruble (1,7% din PIB) în prima jumătate a anului.

Pentru a suplini deficitul bugetar, Rusia a trebuit să apeleze la rezervele sale financiare din Fondul Național de Investiții - fond suveran creat pentru a absorbi surplusul de venituri obținute din exportul de petrol și gaze pentru a proteja bugetul statului de volatilitatea pieței energetice globale.

Donald-trump-2
În ciuda ultimatumului impus de Trump, mulți analiști cred că sunt slabe șanse ca Rusia să își schimbe strategia în Ucraina. Foto: Profimedia Images

La rata actuală a cheltuielilor guvernamentale, analiștii prezic că Rusia își va epuiza rezervele financiare până în 2030, potrivit Wall Street Journal.

Petrolul și gazele naturale rămân o sursă de bani vitală pentru economia Rusiei și pentru finanțarea războiului, care se află acum în al patrulea an. Aceste fonduri sunt amenințate din mai multe direcții.

Economist: Sunt 70% șanse ca Rusia să continue războiul, în ciuda amenințărilor lui Trump

Uniunea Europeană a anunțat luna trecută al 18-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei prin care a înlocuit plafonul de 60 de dolari pe baril pentru petrolul cumpărat din Rusia cu un mecanism mai flexibil ce limitează prețurile la o valoare cu 15% mai mică decât prețul mediu al barilului de petrol pe piața globală.

Presiunea nu vine, însă, doar din Europa. Donald Trump a început și el să folosească o retorică mai dură la adresa Rusiei, amenințând că va impune sancțiuni secundare care vor afecta țările ce cumpără petrol rusesc, în special India.

Trump a spus săptămâna aceasta, într-un interviu pentru CNBC, că se gândește să mărească tarifele comerciale de 25% pentru importurile din India „din cauză că ei cumpără petrol rusesc și alimentează mașinăria de război” a Rusiei.

Președintele american a spus că își dorește să obțină un acord pentru încheierea războiului din Ucraina până pe 8 august. „Putin va înceta să mai omoare oameni dacă scazi energia cu încă 10 dolari pe baril. El nu va avea de ales pentru că economia lui este praf.”

PM Modi Meets Vladimir Putin At Hyderabad House, New Delhi, Delhi, India - 06 Dec 2021
India și-ar putea reduce dependența de petrolul rusesc în schimbul unui acord comercial mai bun cu SUA și pentru a evita efectul sancțiunilor secundare. Foto: Profimedia Images

În ciuda ultimatumului impus de Trump, Rusia cel mai probabil nu își va schimba strategia în Ucraina, potrivit Tatianei Orlova, economist de la Oxford Economics specializat în piețele emergente.

„Conducerea Rusiei pare că tratează reziliența economiei din primii trei ani și jumătate de război ca pe o dovadă că este imună la sancțiuni suplimentare”, a scris Orlova, care crede că sunt 70% șanse ca Rusia să continue războiul.

„Economia rusă își pierde avântul rapid, iar alte sancțiuni dure ar putea să o împingă înspre recesiune, în funcție de severitatea noilor măsuri”, a mai scris Orlova.

India și-ar putea reduce dependența de petrolul rusesc din cauza „amenințării teribile a presiunilor geo-economice constante din partea Statelor Unite” și s-ar putea folosi de poziția sa de importator major de petrol rusesc ca să obțină un acord comercial mai bun din partea lui Trump în schimbul renunțării la importurile din Rusia.

Editor : Raul Nețoiu

