Guvernul rus ia în considerare majorarea cotei Taxei pe Valoarea Adăugată pentru a ține sub control deficitul bugetar și a menține rezervele, au declarat patru surse pentru Reuters, în ciuda asigurărilor publice ale președintelui Vladimir Putin că nu vor exista majorări de taxe. Proiectul de buget urmează să fie prezentat parlamentului pe 29 septembrie. Componentele sale cheie sunt convenite în prealabil cu Putin și este puțin probabil să fie modificate în mod semnificativ în timpul dezbaterii parlamentare oficiale.

Rusia, aflată în al patrulea an de război în Ucraina, a majorat în acest an impozitele pe veniturile personale și pe profit, dar guvernul a fost nevoit să tripleze estimarea deficitului bugetar federal la 1,7% din Produsul Intern Brut (PIB) în luna mai. Acum se preconizează că va depăși această țintă, potrivit unui oficial anonim citat de mass-media de stat în această lună. Deficitul de 0,9% din PIB pentru 2026, inclus într-o lege bugetară de anul trecut, pare, de asemenea, că va fi depășit.

Creșterea ar putea reduce la jumătate deficitul bugetar previzionat

Patru surse apropiate guvernului au confirmat un raport publicat săptămâna aceasta de The Bell, un mijloc de informare în masă cu sediul în afara Rusiei, potrivit căruia guvernul discută majorarea cotei taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 20% la 22% pentru a reduce deficitul.

Raportul nu a specificat un calendar posibil pentru luarea unei decizii, dar una dintre surse a declarat pentru Reuters că se ia în considerare pentru bugetul din 2026, atâta timp cât regula bugetară care rezervă veniturile neprevăzute din petrol rămâne în vigoare.

Cum poate fi redus deficitul respectând în același timp regula bugetară? Numai prin creșterea impozitelor, deoarece nu mai este aproape nimic de redus - nici cheltuielile militare, nici cheltuielile sociale

TVA a reprezentat 37% din veniturile bugetului federal în 2024, iar posibila creștere ar putea reduce la jumătate deficitul prognozat pentru 2026, potrivit calculelor Reuters.

Economia Rusiei a continuat să crească în ciuda înăspririi sancțiunilor occidentale în legătură cu războiul din Ucraina.

Însă se preconizează că PIB-ul va încetini până la aproximativ 1% față de 4,3% anul trecut, iar inflația rămâne peste 8% într-o țară în care o mare parte din forța de muncă și 40% din venituri sunt acum destinate apărării și securității.

Cheltuielile guvernamentale sunt principalul motor al creșterii economice în Rusia, iar având în vedere nemulțumirea exprimată de Putin față de încetinirea economică și necesitatea de a continua finanțarea războiului de uzură din Ucraina, este puțin probabil să se recurgă la reduceri de cheltuieli.

O decizie finală trenează

Ministrul rus al Finanțelor, Anton Siluanov, a insistat că regula bugetară, conform căreia veniturile din energie colectate peste prețul țintă al petrolului din Rusia, în prezent 60 de dolari pe baril, sunt direcționate către fondul de rezervă fiscală, va rămâne în vigoare.

După ce Rusia a trimis trupe în Ucraina în 2022, țările occidentale au interzis asiguratorilor și furnizorilor de servicii maritime să faciliteze exporturile de petrol rusesc, cu excepția cazului în care acestea erau sub 60 de dolari pe baril.

India și-a mărit brusc importurile de petrol din Rusia, dar acum se confruntă cu presiuni din partea președintelui american Donald Trump pentru a le opri.

Fondul rus, care este separat de rezervele băncii centrale a țării, are în prezent aproximativ 4 trilioane de ruble în active lichide, care pot fi utilizate și pentru acoperirea deficitului. Anul acesta, guvernul intenționează să utilizeze fondul pentru 447 miliarde de ruble.

Putin, care în 2024 s-a angajat să nu aducă modificări majore sistemului fiscal înainte de 2030, în urma majorărilor de impozite introduse în 2025, a cerut guvernului, pe 5 septembrie, să crească veniturile prin productivitate mai mare, nu prin impozite.

Sursa care a afirmat că există puțin spațiu pentru reduceri în bugetul federal a susținut că cheltuielile militare nu pot fi reduse, iar reducerile minore în sfera socială nu ar ajuta prea mult, arată Reuters.

Este ca și cum ai tunde un purcel - multă gălăgie, dar fără prea mare folos. Dacă am putea reduce 1-2 trilioane de ruble, sigur, dar nu poți reduce sume atât de mari, pur și simplu nu există. Poți reduce câteva milioane, poate câteva sute

Bugetul stârnește tot mai multă îngrijorare

O creștere de două puncte procentuale a TVA, în 2019, a contribuit cu 0,6 puncte procentuale la inflația din acel an, potrivit băncii centrale, care s-a angajat să reducă inflația la jumătate pentru a o readuce la ținta de 4%.

Cu toate acestea, guvernatorul băncii centrale, Elvira Nabiullina, a susținut cu prudență o creștere a impozitelor, afirmând după ședința consiliului din 12 septembrie că este mai bine să se obțină venituri suplimentare decât să se mărească deficitul.

Ea a legat dimensiunea deficitului de capacitatea băncii centrale de a reduce în continuare ratele de la nivelul actual de 17%, un nivel pe care economiștii îl consideră prea ridicat pentru a relansa creșterea economică.

Putin a afirmat că nivelul scăzut al datoriei Rusiei îi permite să împrumute mai mult și că nu trebuie să se teamă de noi datorii, dar ratele chiar și pentru guvern sunt în jur de 13%, cheltuielile cu dobânzile urmând să atingă 2% din PIB în 2025.

