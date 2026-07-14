Autoritățile regionale din Rusia au început să solicite întreprinderilor plata unei taxe pentru lipsa furnizării de personal pentru războiul cu Ucraina, conform Dozhd. Postul de televiziune a intrat în posesia „Planului de selecție a candidaților pentru serviciul militar pe bază de contract” din raionul Muisky, din Buriatia. Conform documentului, fiecare întreprindere trebuie să asigure trimiterea pe front a unui anumit număr de angajați. „Cota” se calculează pe baza efectivului de personal și a numărului de bărbați cu vârste cuprinse între 20 și 60 de ani, relatează The Moscow Times.

Potrivit unei surse apropiate administrației republicii, acest sistem este aplicat în toată Rusia, nu doar în Buriatia. Planul de recrutare a soldaților cu contract vine de sus, iar apoi autoritățile locale repartizează între întreprinderi numărul de persoane pe care acestea „trebuie să le trimită”. În cazul în care nu se dorește trimiterea angajaților pe front, se poate încheia un contract pentru „selecția candidaților pentru operațiunea militară specială”, adaugă sursa. Costul serviciului este de 100.000 de ruble pe persoană.

Existența acestei practici a fost confirmată și de un antreprenor din Siberia. Acesta a povestit că, anterior, i se cerea să trimită lunar câte două persoane la război și era amenințat cu inspecții în cazul neîndeplinirii planului, iar acum este obligat să plătească câte 450.000 de ruble pentru fiecare soldat contractual „lipsă” .

În același timp, autoritățile continuă să mărească „cotele”. Astfel, în 2026, întreprinderile din raionul Muisky trebuie să trimită la război 61 de persoane — aproape de două ori mai multe decât în anul precedent, deși în 2025, din cele 37 de contracte planificate, doar 13 persoane au semnat.

Conform Dozhd, cerințele se aplică nu numai întreprinderilor private, ci și celor finanțate din bugetul de stat. Astfel, spitalele din Buriatia sunt obligate să detașeze doi angajați din domeniul medical pe front, în ciuda deficitului de personal din republică.

O sursă a postului de televiziune afirmă, de asemenea, că potențialii „voluntari” sunt adesea „cumpărați” de alte regiuni, care le oferă sume forfetare mai mari pentru semnarea contractului. „Pentru șefii de raioane, neîndeplinirea planului reprezintă o mare problemă”, concluzionează aceasta.

Conform datelor furnizate de Verstka, afluxul de soldați cu contract, atrași pe front cu bonusuri de la Ministerul Apărării, este în scădere. În primul trimestru al anului 2026, acesta a scăzut la 800-1000 de persoane pe zi și, potrivit estimărilor serviciilor de informații occidentale, nu mai acoperă pierderile de pe linia frontului.

Conform estimărilor Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) din Washington, în prima jumătate a anului, Forțele Armate ale Ucrainei au scos din luptă lunar între 30.000 și 34.000 de militari ruși, ceea ce a depășit ritmul de recrutare a noilor soldați cu contract (aproximativ 27.000 pe lună). Până în iunie, pierderile totale ale armatei Federației Ruse în Ucraina au ajuns la 1,4 milioane de persoane, dintre care 450.000 de morți.

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Editor : A.M.G.