Pavel Durov, fondatorul Telegram, anchetat în Rusia pentru pentru „facilitarea activităţilor teroriste”. Miza este, însă, alta

Rusia îl investighează pe fondatorul Telegram, Pavel Durov, în cadrul unui dosar penal cu privire la „facilitarea activităţilor teroriste”, a relatat ziarul de stat Rossiiskaia Gazeta, citând Serviciul Federal de Securitate (FSB), informează Reuters.

Durov nu a putut fi contactat imediat pentru a comenta informaţia, dar în ultimele zile Telegram a negat o serie de acuzaţii ale Rusiei potrivit cărora aplicaţia ar fi un refugiu pentru activităţi criminale şi ar fi compromisă atât de serviciile secrete occidentale, cât şi de cele ucrainene.

„Acţiunile şefului Telegram, P. Durov, sunt investigate în cadrul unui dosar penal pe baza unei infracţiuni prevăzute la articolul 205.1, partea 1.1 (asistenţă la activităţi teroriste) din Codul penal al Rusiei”, a scris Rossiiskaia Gazeta într-un articol care „se bazează pe materiale furnizate de FSB din Rusia”.

Telegram, care susţine că are peste 1 miliard de utilizatori activi la nivel global, nu a răspuns imediat la solicitarea Reuters de a comenta.

Autoritatea de reglementare a comunicaţiilor din Rusia a introdus restricţii pentru Telegram, care este extrem de popular în Rusia pentru comunicări publice şi private, pe motiv că platforma media nu a şters conţinutul extremist.

Moscova încearcă să îi determine pe ruşi să treacă la aplicaţia susţinută de stat cunoscută sub numele de MAX, care a fost lansată în urmă cu aproape un an.

Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev

 

Editor : Sebastian Eduard

