„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”

Odată apreciați ca luptători în timpul domniei țarilor, populația cazacilor din Rusia a fost ostracizată de autorități în perioada sovietică. Sub președinția lui Vladimir Putin, aceștia s-au reintegrat în societatea rusă, acționând ca forță de poliție suplimentară și restabilindu-și statutul militar pe frontul din Ucraina, comentează France24.

Imaginea populară a cazaciilor vine din folclor: soldați înfricoșători galopând călare pe stepele din Europa de Est, cu săbiile scoase pentru a lupta împotriva dușmanilor țarului.

Dar în Rusia de astăzi, cazacii au reapărut ca figuri familiare în sfera publică. Ei lucrează ca autorități în uniformă alături de poliție, efectuând patrule pe străzi și ajutând la menținerea ordinii la meciuri sportive, adunări religioase și evenimente culturale.

De asemenea, ei sunt mobilizați de Kremlin pentru a întări efectivele pe câmpul de luptă – din cei aproximativ 180.000 de cazaci înregistrați, peste 60.000 au luptat în Ucraina din 2022.

„Gardienii sufletului Rusiei”

Reintegrarea cazacilor în societatea rusă sub Putin a fost un proces gradual.

Istoric, ei au trecut de la a fi călăreți semi-nomazi care trăiau în comunități autonome în actuala Ucraina și sud-vestul Rusiei la supuși ai țarilor în cadrul expansiunii Imperiului Rus în secolul al XVIII-lea.

Au luptat pentru armata imperială în schimbul unui grad ridicat de autonomie, precum și pentru împăratul Nicolae al II-lea în timpul revoluției din 1917, pentru care au fost ostracizați și persecutați în perioada comunismului.

În mod tradițional, identitatea cazacilor este ereditară, dar este și un statut administrativ care poate fi obținut prin înregistrarea la autorități.

După dizolvarea Uniunii Sovietice în 1991, populația cazacilor a început să-și recâștige treptat locul în societatea rusă.

„În anii 1990, a avut loc o renaștere anarhică, la nivel popular, a culturii cazaci”, spune Pierre Labrunie, specialist în cazacii ruși la École des hautes études en sciences sociales (EHESS) din Paris.

„Unii cazaci au pus accentul pe aspectul etnic al identității cazaci și au cerut o mai mare autonomie, în timp ce alții doreau ca cultura cazaci să-și recâștige statutul social.”

Statul rus era conștient de potențiala amenințare pe care o reprezenta acest grup – pe lângă istoria sa militară puternică, majoritatea cazaciilor erau înarmați – și a cooptat această renaștere pentru a începe o reintegrare formală a cazaciilor în anii 2000.

Conducerea rusă a oficializat activitatea cazaciilor ca gardieni de frontieră și miliție urbană – funcții pe care grupul le îndeplinise sub țari.

„Pentru statul rus, acest lucru avea dublu avantaj: răspundea cererilor cazaciilor de reintegrare, bazându-se pe tradiția lor de serviciu, și umplea un vid lăsat de eșecul statului, întrucât Rusia fusese teribil de slăbită de „terapia de șoc” a tranziției la economia de piață din anii 1990”, spune Labrunie.

De atunci, cazacii au funcționat ca auxiliari ai forțelor de poliție, jucând în același timp un rol important în imaginația națională.

Un proverb popular rus spune că „un cazac fără credință nu este un cazac”, iar grupul are legături strânse cu Biserica Ortodoxă Rusă.

„Ei sunt păstrătorii sufletului Rusiei, ai tradițiilor și ai caracterului său bun”, spune Labrunie.

Kremlinul „îi prezintă ca un model al cetățeanului rus perfect”, adaugă el. „Ei reprezintă loialitatea și serviciul voluntar și sunt un contra-model al Occidentului «decadent»”.

Există o „ambiguitate deliberată” cu privire la modul exact în care se intersectează rolurile poliției și ale cazaciilor, spune Labrunie, dar rolul informal al cazaciilor ca poliție morală a devenit clar în timpul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014 din orașul Sochi, din sudul Rusiei.

O forță militară în Ucraina

Rusia a suferit o militarizare rapidă sub conducerea lui Putin, culminând cu invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022. Confruntat cu un conflict prelungit, Kremlinul dorește să evite o nouă val de mobilizare generală și a apelat la forțele paramilitare pentru a-și alimenta efortul de război.

Dacă Africa Corps, cunoscută anterior sub numele de Wagner Group, a jucat un rol principal în furnizarea de „carne de tun” pe frontul din Ucraina, forța Cossack Cadet nu este cu mult în urmă.

„Există școli specializate în care cadeții studiază programa națională alături de componente cazaci și militare. Ei predau istoria cazacilor, cântece tradiționale, călărie, luptă și modul de mânuire a armelor”, spune Labrunie.

În 2023, se știa că există 31 de astfel de instituții în Rusia, care pregăteau mii de tineri ruși să lupte împotriva dușmanilor națiunii.

Deși Corpul de cadeți este cel mai activ în sud-vestul Rusiei (patria istorică a cazaciilor, unde majoritatea încă trăiesc astăzi), există unități în toată țara.

Două noi corpuri au fost recent introduse în regiunea Luhansk din Ucraina, ocupată de Rusia din 2014.

Alte corpuri sunt în curs de creare în Donețk, Zaporojie și Kherson – regiuni ocupate în prezent sau parțial de Rusia – ca parte a eforturilor continue ale Kremlinului de a coloniza și îndoctrina locuitorii ucraineni.

Comunitățile cazaci sunt, de asemenea, active în eforturile „umanitare” de sprijinire a soldaților de pe linia frontului, organizând colecte de alimente, haine și echipamente de la populația locală.

De la reintegrarea lor în anii 1990, voluntarii cazaci au luptat în toate războaiele Rusiei: Cecenia în anii 1990, Donbas și Crimeea în 2014 și din nou în Ucraina în 2022 – de data aceasta la o scară mult mai mare și sub un control sporit din partea Moscovei.

În martie 2023, președintele a început un proces de înființare a unei „armate de rezervă cazaci”. Se estimează că această forță de rezervă ar putea furniza un plus de 60 000 de soldați cazaci pentru a lupta în Ucraina.

O „nouă elită” – dar cât de loială?

În discursurile sale televizate, Putin a cerut în repetate rânduri apariția unei „noi elite ruse” care să înlocuiască tehnocrații și oligarhii, pe care îi consideră egoiști și corupți.

Potrivit președintelui, această nouă clasă superioară ar trebui să posede abilități militare, respect pentru lege și loialitate absolută.

Cazacii îndeplinesc toate criteriile pentru această formă militarizată de patriotism – dar loialitatea lor față de Putin nu poate fi garantată.

După ce a cunoscut o creștere rapidă, numărul cazacilor înregistrați în Rusia a scăzut cu 9.000 în 2024.

Declinul ar putea fi explicat parțial prin pierderile suferite în Ucraina sau prin demografie. Ar putea fi, de asemenea, un semn al „dezamăgirii” cazaciilor față de statutul lor de auxiliari ai statului rus, spune Labrunie.

În Ucraina, luptătorii cazaci sunt grupați în 18 batalioane, ale căror insigne și nume fac referire la istoria cazacilor, mai degrabă decât la cea a rușilor.

În mod ironic, există și cazaci de cealaltă parte a liniei frontului, care luptă în rândurile armatei ucrainene.

Luptătorii cazaci ruși sunt, teoretic, controlați de comanda militară rusă, dar există rapoarte conform cărora aceștia au devenit incontrolabili în Ucraina, în special în timpul luptelor din republicile separatiste Donețk și Luhansk.

Acolo, visul cazacilor de a înființa un stat independent a intrat în conflict cu obiectivele reprezentanților pro-ruși ucraineni și cu proiectul imperialist al lui Putin.

Editor : Sebastian Eduard