Inițiativă diplomatică după luni de impas: Ucraina și SUA lucrează cot la cot la noi propuneri de pace care să aducă Rusia la negocieri

Ucraina și Statele Unite coordonează o nouă rundă de propuneri de pace care urmează să fie prezentate Moscovei, în speranța că schimbarea dinamicii războiului ar putea crea ocazia de a împinge Rusia spre negocieri, au declarat oficiali ucraineni și americani pentru Kyiv Independent.

Propunerile ar reflecta ceea ce oficialii ucraineni descriu drept noile „realități de pe teren”, după luni în care dinamica războiului a suferit schimbări.

Conform unui oficial american, Casa Albă consideră că liderul de la Kremlin ar putea fi acum mai dispus să accepte cel puțin un armistițiu parțial în spațiul aerian, pe măsură ce Ucraina își extinde atacurile pe teritoriul Rusiei.

Această nouă inițiativă diplomatică survine după luni de impas, Washingtonul încercând acum să relanseze negocierile care au intrat efectiv în impas la începutul acestui an.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a purtat recent o discuție telefonică cu Steve Witkoff și Jared Kushner, emisarii președintelui american Donald Trump care coordonează eforturile Washingtonului de a media o înțelegere între Ucraina și Rusia.

Potrivit unei persoane care are cunoștințe directe despre conversație, discuția nu a cuprins propuneri detaliate. În schimb, cei doi emisari l-au informat pe liderul de la Kiev că Casa Albă pregătește un cadru revizuit pentru negocieri.

Se preconizează că următorul pas va implica o coordonare strânsă cu Kievul înainte ca propunerile să fie prezentate Moscovei.

Ucraina sperase să continue aceste discuții față în față cu Witkoff și Kushner în cadrul unor întâlniri care urmau să aibă loc în Finlanda în această săptămână. Aceste planuri au fost însă zădărnicite de cea mai recentă escaladare a tensiunilor dintre Statele Unite și Iran.

Cu toate acestea, negocierile continuă în culise.

Potrivit unor oficiali familiarizați cu planurile, Witkoff și Kushner nu au în prezent intenția de a vizita Kievul, dar se preconizează că vor călători în Rusia la sfârșitul lunii iulie sau la începutul lunii august, după ce își vor armoniza pozițiile cu partea ucraineană.

Se preconizează că efortul diplomatic reînnoit va prinde avânt la începutul săptămânii viitoare.

Zelenski și Trump se pregătesc să se întâlnească pentru a discuta despre următoarea etapă a inițiativei de pace. O persoană la curent cu planurile a declarat că liderii s-ar putea întâlni în marja funeraliilor senatorului american Lindsey Graham, pe 28 iulie, deși se ia în considerare și posibilitatea unei întrevederi la Casa Albă.

Printre subiectele care se preconizează că vor fi discutate se numără o nouă încercare de a organiza discuții directe între Zelenski și președintele rus Vladimir Putin.

Liderul de la Kiev a susținut că numai Putin are autoritatea de a pune capăt războiului pe scară largă purtat de Rusia. Cu toate acestea, fiecare încercare de a organiza o întâlnire s-a lovit de același obstacol.

Kremlinul a respins în mod constant propunerile de întâlniri într-o țară neutră, insistând în schimb ca Zelenski să se deplaseze în Rusia — o propunere pe care Kievul o consideră mai degrabă o modalitate convenabilă de a evita cu totul negocierile directe decât o ofertă sinceră.

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat anterior că nu s-ar opune participării la o astfel de întâlnire dacă aceasta ar contribui la promovarea eforturilor de pace.

În ultimele luni, ambele părți și-au extins în mod semnificativ campaniile aeriene pe distanțe lungi. Ucraina a intensificat atacurile împotriva infrastructurii logistice și militare rusești, precum și împotriva unor ținte strategice situate adânc în interiorul teritoriului rus.

Între timp, Rusia a intensificat atacurile cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, lovind infrastructura civilă din Kiev de mai multe ori pe săptămână.

Ucraina se confruntă cu o penurie acută de rachete de interceptare Patriot, care reprezintă în prezent singurul sistem capabil să doboare rachetele balistice rusești.

Președintele ucrainean i-a trimis anterior lui Trump o scrisoare în care atrăgea atenția asupra lipsei capacităților Ucrainei în materie de rachete antibalistice. Deși Casa Albă a răspuns, nu este încă clar dacă Statele Unite au acceptat să contribuie la soluționarea acestei probleme.

Această imagine a câmpului de luptă influențează cele mai recente calcule diplomatice. Logica aparentă este că ambele părți ar putea avea un motiv să accepte un astfel de armistițiu: Ucraina rămâne fără rachete de interceptare, în timp ce Rusia este expusă atacurilor ucrainene de lungă distanță.

Potrivit unui oficial american, Washingtonul consideră că Rusia ar putea fi acum mai deschisă la negocierea unui armistițiu aerian decât era în urmă cu câteva luni. Rămâne însă mult mai puțin sigur dacă această disponibilitate se extinde și la o soluționare mai amplă.

Oficialii americani au refuzat să precizeze dacă Casa Albă va exercita presiuni suplimentare asupra Rusiei în cazul în care aceasta nu va accepta noile propuneri.

„Rămânem deschiși la procesul de negociere”, a declarat joi, 23 iulie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Oficialii ucraineni rămân însă sceptici cu privire la disponibilitatea Moscovei de a pune capăt războiului. Aceștia consideră că singura soluție realistă constă într-un eventual armistițiu aerian — chiar dacă luptele de la sol continuă.

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Editor : A.M.G.