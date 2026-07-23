O dronă ucraineană a lovit un sistem rusesc de rachete sol-aer de tip Buk-M3, cu o valoare estimată la 50 de milioane de dolari, în timp ce acesta se deplasa către linia frontului în regiunea Donețk, a anunțat joi Serviciul de Gardă de Frontieră al Ucrainei, relatează Kyiv Post.

Atacul a fost efectuat de unitatea de drone Phoenix a Gărzii de Frontieră, care a publicat pe Telegram o înregistrare video a atacului, descriindu-l ca un exemplu al „noii economii a războiului” – în care o dronă care costă doar câteva mii de dolari poate elimina unul dintre cele mai scumpe mijloace de luptă ale Rusiei.

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„Noaptea trecută, în regiunea Donețk, drona noastră a lovit un sistem de rachete sol-aer Buk-M3 în timp ce acesta se deplasa. Ocupanții nu se așteptau la o astfel de primire «caldă», așa că își mutau echipamentul în plină vedere mai aproape de linia frontului”, a declarat unitatea.

Potrivit Serviciului de Pază de Frontieră, sistemul Buk-M3 nu mai reprezintă o amenințare pentru forțele ucrainene în urma atacului.

Buk-M3 este unul dintre cele mai avansate sisteme rusești de apărare aeriană cu rază medie de acțiune, conceput pentru a intercepta avioane, elicoptere, rachete de croazieră și drone. Pierderea acestuia se adaugă unei liste tot mai lungi de echipamente militare rusești de mare valoare distruse de sisteme ucrainene fără pilot relativ ieftine.

Unitatea Phoenix a vizat și în trecut alte echipamente rusești de mare valoare. În luna martie, aceasta a distrus o stație mobilă de retransmisie radio de tip R-416G-MS, extrem de rară, în regiunea Luhansk, evaluată la aproximativ 600.000 de dolari, care era utilizată pentru asigurarea comunicațiilor digitale securizate între unitățile de pe linia frontului și posturile de comandă.

În mai 2025, brigada de recunoaștere Black Forest din Ucraina a distrus, de asemenea, un sistem rusesc Buk-M3 cu ajutorul dronelor, într-o operațiune despre care oficialii ucraineni au afirmat că a eliminat un alt sistem de apărare aeriană în valoare de peste 40 de milioane de dolari.

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Editor : A.M.G.