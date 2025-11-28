Live TV

Planul de pace de la Geneva a ajuns oficial la Moscova, anunță Dmitri Peskov

Data publicării:
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov.
Purtătorul de cuvânt al președintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Washingtonul a transmis Moscovei parametrii planului său de pace pentru Ucraina, revizuit în urma consultărilor americano-ucrainene de la Geneva.

Acest lucru a fost declarat în cadrul unei conferințe de presă de către purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov.

„Parametrii principali au fost transmisi, iar săptămâna viitoare va avea loc o discuție la Moscova”, a menționat acesta.

Pe 23 noiembrie, Statele Unite și Ucraina au purtat consultări cu privire la „planul de pace” al Washingtonului, care cuprinde 28 de puncte. Secretarul de stat Marco Rubio a calificat întâlnirea drept „cea mai productivă” de la începutul conflictului.

Presa ucraineană a informat că Washingtonul și Kievul au reușit să se pună de acord asupra majorității punctelor planului. După cum a indicat Rubio, SUA au acceptat să separe într-un proces de negociere separat punctele referitoare la integrarea europeană a Ucrainei și aderarea acesteia la NATO.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a indicat că planul american ar putea sta la baza soluționării conflictului ucrainean.

Editor : A.R.

