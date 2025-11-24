Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există”

Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.

ACTUALIZARE 17.30: Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a anunţat luni că Rusia respinge modificările cerute de europeni în planul de pace propus săptămâna trecută de SUA.

„În ce priveşte planurile care circulă acolo, am aflat în dimineaţa aceasta despre planul european, care, la prima vedere, este total neconstructiv, nu ne convine”.

Știrea inițială. Nu se precizează exact ce prevederi au fost eliminate, dar acest lucru s-a întâmplat după ce Kievul și aliații săi europeni au indicat că o serie de cerințe din document sunt inacceptabile. Astfel, Ucraina a reamintit de „liniile sale roșii” referitoare la limitarea efectivelor armatei și la concesii teritoriale, inclusiv cedarea Donbasului. Europa a susținut-o și a subliniat dreptul său exclusiv de a lua decizii cu privire la activele rusești înghețate și la ridicarea sancțiunilor impuse de Bruxelles.

„Planul de pace din 28 de puncte, în forma în care l-au văzut toți, nu mai există. O parte din puncte au fost eliminate, o parte au fost modificate”, a confirmat consilierul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Alexander Bevz. El a subliniat că niciuna dintre observațiile Kievului nu a rămas fără răspuns. Anterior, Casa Albă a anunțat că, în cadrul negocierilor de la Geneva din 23 noiembrie, SUA și Ucraina au elaborat un plan „actualizat și precizat” pentru încheierea războiului. În același timp, părțile au convenit că orice acord viitor trebuie să susțină suveranitatea Ucrainei și să „asigure o pace durabilă și echitabilă”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că s-au înregistrat progrese „enorme” în căutarea unei soluții. Potrivit acestuia, planul mai trebuie perfecționat, dar există motive să se spere că se va ajunge la un acord „într-un termen rezonabil”. Textul final va trebui să fie aprobat de președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodymyr Zelensky, după care documentul va fi trimis la Moscova.

„Este într-adevăr posibil un progres serios în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți cu ochii voștri, dar poate că se întâmplă ceva bun”, a scris Trump luni pe rețeaua sa Truth Social. Anterior, el insistase ca Ucraina să accepte planul până la 27 noiembrie, dar apoi a declarat că documentul propus nu este „propunerea finală” a SUA.

Europenii așteaptă noi întâlniri în săptămâna viitoare, la care vor participa Franța, Germania și Marea Britanie. De asemenea, la discuții s-ar putea alătura liderii Poloniei, Finlandei și secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Încercăm să elaborăm o contrapropunere care să fie viabilă”, a declarat unul dintre diplomați pentru FT. La rândul său, un oficial european a confirmat riscul ca Trump să retragă complet sprijinul acordat Ucrainei dacă nu va obține rezultate. „Ne pregătim și pentru un astfel de scenariu”, a menționat acesta.

După discuția cu Zelenski, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a calificat întâlnirea de la Geneva drept „un pas înainte”, dar a subliniat că „probleme importante rămân nerezolvate”. El a adăugat că toate aspectele care țin de competența UE sau NATO vor fi discutate „într-un format separat”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit informații oficiale din partea SUA cu privire la negocierile privind planul de pace de la Geneva. Potrivit acestuia, nu sunt planificate întâlniri între reprezentanții americani și ruși în această săptămână.

