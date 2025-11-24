Live TV

Cu 9 puncte mai puțin. Planul de pace Trump-Putin a fost revizuit substanțial: „În forma în care l-au văzut toți, nu mai există”

Data actualizării: Data publicării:
d trumo cu cravata in vant
Foto: Reuters / Mike Segar

Planul SUA pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina a fost revizuit în mod substanțial în cadrul negocierilor de la Geneva: acesta a fost redus de la 28 la 19 puncte, au informat surse ale Financial Times, familiarizate cu desfășurarea discuțiilor.

ACTUALIZARE 17.30: Consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Uşakov, a anunţat luni că Rusia respinge modificările cerute de europeni în planul de pace propus săptămâna trecută de SUA.

„În ce priveşte planurile care circulă acolo, am aflat în dimineaţa aceasta despre planul european, care, la prima vedere, este total neconstructiv, nu ne convine”.

Știrea inițială. Nu se precizează exact ce prevederi au fost eliminate, dar acest lucru s-a întâmplat după ce Kievul și aliații săi europeni au indicat că o serie de cerințe din document sunt inacceptabile. Astfel, Ucraina a reamintit de „liniile sale roșii” referitoare la limitarea efectivelor armatei și la concesii teritoriale, inclusiv cedarea Donbasului. Europa a susținut-o și a subliniat dreptul său exclusiv de a lua decizii cu privire la activele rusești înghețate și la ridicarea sancțiunilor impuse de Bruxelles.

„Planul de pace din 28 de puncte, în forma în care l-au văzut toți, nu mai există. O parte din puncte au fost eliminate, o parte au fost modificate”, a confirmat consilierul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, Alexander Bevz. El a subliniat că niciuna dintre observațiile Kievului nu a rămas fără răspuns. Anterior, Casa Albă a anunțat că, în cadrul negocierilor de la Geneva din 23 noiembrie, SUA și Ucraina au elaborat un plan „actualizat și precizat” pentru încheierea războiului. În același timp, părțile au convenit că orice acord viitor trebuie să susțină suveranitatea Ucrainei și să „asigure o pace durabilă și echitabilă”.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat că s-au înregistrat progrese „enorme” în căutarea unei soluții. Potrivit acestuia, planul mai trebuie perfecționat, dar există motive să se spere că se va ajunge la un acord „într-un termen rezonabil”. Textul final va trebui să fie aprobat de președinții SUA și Ucrainei, Donald Trump și Volodymyr Zelensky, după care documentul va fi trimis la Moscova.

„Este într-adevăr posibil un progres serios în negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina??? Nu credeți până nu vedeți cu ochii voștri, dar poate că se întâmplă ceva bun”, a scris Trump luni pe rețeaua sa Truth Social. Anterior, el insistase ca Ucraina să accepte planul până la 27 noiembrie, dar apoi a declarat că documentul propus nu este „propunerea finală” a SUA.

Europenii așteaptă noi întâlniri în săptămâna viitoare, la care vor participa Franța, Germania și Marea Britanie. De asemenea, la discuții s-ar putea alătura liderii Poloniei, Finlandei și secretarul general al NATO, Mark Rutte. „Încercăm să elaborăm o contrapropunere care să fie viabilă”, a declarat unul dintre diplomați pentru FT. La rândul său, un oficial european a confirmat riscul ca Trump să retragă complet sprijinul acordat Ucrainei dacă nu va obține rezultate. „Ne pregătim și pentru un astfel de scenariu”, a menționat acesta.

După discuția cu Zelenski, președintele Finlandei, Alexander Stubb, a calificat întâlnirea de la Geneva drept „un pas înainte”, dar a subliniat că „probleme importante rămân nerezolvate”. El a adăugat că toate aspectele care țin de competența UE sau NATO vor fi discutate „într-un format separat”.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că Moscova nu a primit informații oficiale din partea SUA cu privire la negocierile privind planul de pace de la Geneva. Potrivit acestuia, nu sunt planificate întâlniri între reprezentanții americani și ruși în această săptămână.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
G20 summit in South Africa
1
Planul de pace, în forma sa actuală, respins de aliații occidentali ai Ucrainei...
Klaus si carmen Iohannis in salupa in delta dunarii
2
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Ce drepturi au persoanele cu dizabilități. Foto Getty Images
3
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe...
Vreme frumoasă şi deosebit de caldă, cu temperaturi de până la 27 de grade în sudul şi estul României.
4
Vremea se încălzește în aproape toată țara. Meteorologii anunță cum arată temperaturile...
Ursula von der Leyen
5
Ursula von der Leyen introduce o nouă condiție pentru planul de pace în Ucraina: Rusia să...
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o operație grea
Digi Sport
”Bă, tu ești nebun!”. Gestul necugetat cu care Gigi Becali i-a lăsat pe toți ”mască”, după ce a suferit o operație grea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski portret
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace. Este un plan „actualizat şi perfecţionat”
US-Friedensplan fuer Ukraine: Trump stellt Ultimatum
„Progrese” la negocierile de la Geneva între SUA, Ucraina și marile puteri europene. „Trump este destul de mulțumit”, spune Rubio
zelenski face declaratii
Zelenski cere întărirea apărării antiaeriene a Ucrainei, înaintea întâlnirii de la Geneva
marco rubio aplecat ii sopteste la ureche lui Donald J. Trump
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
President Trump state visit to UK
Rubio și Witkoff merg duminică la Geneva pentru a discuta planul lui Trump cu oficiali ucraineni. Pe cine trimite Kievul
Recomandările redacţiei
Folder, judge's hammer on table
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului...
pensie.newsweek
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%...
photo-collage.png - 2025-11-24T162724.436
Explozie puternică într-un bloc din județul Brăila: mai multe...
oana gheorghiu guvern
Oana Gheorghiu: „Avem 1.502 companii de stat. Dintre acestea, 83 au...
Ultimele știri
Furie la Moscova după ce planul de pace a „pierdut” nouă din cele 28 de puncte: „Este total neconstructiv, nu ne convine"
Lituania a condamnat la închisoare un ucrainean care a încercat să incendieze un magazin Ikea. Rusia nu e străină de acțiunile lui
Fiul lui Tudorel Toader, cercetat de polițiști după acuzații de hărțuire sexuală. Facultatea de Drept a anunțat suspendarea sa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este femeia care le asigură lui Harry și Meghan un trai de lux în SUA. Le pune la dispoziție vile și...
Cancan
DRAMA neștiută a Gabrielei Popi, doctorița găsită moartă în Dunăre. Un pacient rupe tăcerea!
Fanatik.ro
Ea este nora lui Tudorel Toader. Imagini de poveste de la nunta cu bărbatul acuzat acum de hărțuire
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Rapid aduce număr 10 din Serie A! „Pederzoli a fost deja în Italia să negocieze cu el”. Exclusiv
Adevărul
Mesajul subtil transmis de Rusia României și UE, decriptat de la Oxford: „E important să nu ne intimideze”
Playtech
Cât este indemnizația de handicap mediu la final de 2025: sumele pentru adulţi şi copii
Digi FM
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a...
Digi Sport
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
Pro FM
Femeia căreia Freddie Mercury i-a lăsat toată averea: "Toate iubitele m-au întrebat de ce nu o pot înlocui pe...
Film Now
Cum arată Jessica Lange la 44 de ani de la "Poștașul sună întotdeauna de două ori". Anul trecut era pozată în...
Adevarul
Cazul Fulgy sau cum devii viral cu declarații ofensatoare. Ce ne arată despre platforme, dar și despre...
Newsweek
Impozit pe pensiile militare, anulat în instanță. Ce se poate face în cazul pensiilor contributive? DOCUMENT
Digi FM
Paul Costelloe, designerul personal al prinţesei Diana, a murit la vârsta de 80 de ani. „A fost şi este o...
Digi World
Cum să te protejezi de răceală sau gripă dacă cineva bolnav strănută sau tușește spre tine. 5 sfaturi de luat...
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Filmul care dă lovitura la box office și stabilește un record: încasări de 226 de milioane de dolari la...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu