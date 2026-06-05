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Putin respinge UE ca mediator de pace: Europa poate contribui la încheierea luptelor doar convingând Kievul să accepte cererile Rusiei

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Vladimir Putin
Foto: Profimedia
Din articol
Context Propunerea lui Zelenski Încrederea lui Putin

Putin a respins Europa ca mediator în negocierile de pace din Ucraina, afirmând că țările care furnizează arme Kievului nu pot fi neutre. El și-a reiterat sprijinul pentru un cadru de pace susținut de Trump, a cerut Ucrainei să predea întreg teritoriul Donetskului și a amenințat cu utilizarea pe scară mai largă a rachetelor hipersonice rusești „Oreșnik”, în timp ce Zelenski a solicitat negocieri directe.

Președintele rus Vladimir Putin a respins liderii europeni ca potențiali mediatori în negocierile de pace cu Ucraina, argumentând că țările care furnizează arme Kievului nu pot pretinde neutralitate, scrie Kyiv Post.

Vorbind joi seara cu jurnaliștii străini la Sankt Petersburg, Putin a spus că Uniunea Europeană și statele sale membre nu sunt calificate să medieze încetarea războiului, deoarece susțin direct Ucraina.

„Cum pot Uniunea Europeană sau țările individuale ale UE să servească drept mediatori atunci când asistă direct țara cu care ne aflăm într-un conflict armat?”, a spus Putin. „Medierea implică neutralitate.”

Context

Declarațiile sale au venit în contextul în care Germania, Franța și Regatul Unit ar explora o inițiativă diplomatică menită să readucă Rusia și Ucraina la masa negocierilor. Potrivit unor oficiali familiarizați cu discuțiile, cele trei țări s-au consultat și cu omologii ucraineni cu privire la posibile negocieri.

În schimb, Putin a făcut referire la ceea ce a descris drept un cadru de pace de compromis convenit cu președintele american Donald Trump în cadrul summitului de la Anchorage, Alaska, de anul trecut.

El a afirmat că Europa ar putea contribui la încheierea războiului doar convingând Kievul să accepte cererile Rusiei, în loc să continue sprijinul militar.

Liderul de la Kremlin a insistat din nou că orice soluționare ar presupune ca Ucraina să cedeze întreaga regiune Donețk, inclusiv zonele pe care forțele ruse nu au reușit să le cucerească în ciuda a peste un deceniu de lupte.

Kievul a respins în repetate rânduri aceste cereri și a propus înghețarea conflictului de-a lungul liniilor de front actuale, ca parte a unui acord de pace mai amplu.

Disputele diplomatice au loc pe fondul blocării negocierilor conduse de SUA, Washingtonul concentrându-se din ce în ce mai mult pe tensiunile cu Iranul.

Liderii europeni consideră, potrivit unor surse, că pierderile tot mai mari ale Rusiei pe câmpul de luptă și presiunea economică crescândă din interiorul Rusiei ar putea crea o oportunitate pentru reluarea negocierilor.

Propunerea lui Zelenski

Joi seara, președintele Volodimir Zelenski l-a provocat public pe Putin să se întâlnească față în față pentru a discuta despre încheierea războiului.

„Propun stabilirea unei date clare pentru o astfel de întâlnire”, a declarat Zelenski într-o scrisoare deschisă. „Problemele Ucrainei și ale Europei nu se decid la Anchorage.”

Zelenski a subliniat că atât Europa, cât și Statele Unite trebuie să fie implicate în orice proces de pace viitor, susținând că o soluționare ar trebui să contribuie la stabilirea unui nou cadru de securitate pentru continent.

Încrederea lui Putin

Putin, însă, s-a întrebat dacă Europa are vreun reprezentant în care Moscova să poată avea încredere în cadrul negocierilor. El l-a menționat chiar pe fostul cancelar german Gerhard Schroeder, criticat de mult timp pentru legăturile sale strânse cu Kremlinul, ca o potențială figură capabilă să joace un rol.

În același timp, președintele rus a încercat să inspire încredere pe câmpul de luptă, afirmând că trupele ruse continuă să avanseze în Ucraina, în ciuda lunilor de război de uzură.

El a sugerat, de asemenea, utilizarea în continuare a sistemului rusesc de rachete hipersonice Oreșnik, în urma unui atac recent care a marcat prima utilizare în luptă a acestei arme raportată din ianuarie.

„Am calculat totul până la milimetru”, a spus Putin, sugerând că atacul a avut scopul de a evalua eficacitatea rachetei. El a adăugat că rezultatele vor sta la baza deciziilor privind „utilizarea pe scară largă” a rachetelor Oreșnik în viitor, inclusiv împotriva țintelor urbane.

Editor : Sebastian Eduard

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