Putin s-a oferit să înceteze schimbul de informații cu Iranul, dacă SUA nu ar mai sprijini Ucraina. Ce răspuns au dat americanii

Moscova a propus Statelor Unite un „quid pro quo” în baza căruia Kremlinul ar înceta să mai partajeze informații cu Iranul, cum ar fi coordonatele precise ale activelor militare americane din Orientul Mijlociu, dacă Washingtonul ar înceta să furnizeze Ucrainei informații despre Rusia, potrivit Politico.

Două persoane familiarizate cu negocierile dintre SUA și Rusia au declarat că o astfel de propunere a fost făcută de trimisul rus Kirill Dmitriev reprezentanților administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, în timpul întâlnirii lor de săptămâna trecută de la Miami.

SUA au respins propunerea, au adăugat sursele. La fel ca toți ceilalți oficiali citați în articol, li s-a acordat anonimatul ca urmare a caracterului sensibil al discuțiilor.

Cu toate acestea, simpla existență a unei astfel de propuneri a stârnit îngrijorare în rândul diplomaților europeni, care se tem că Moscova încearcă să creeze o ruptură între Europa și SUA într-un moment critic pentru relațiile transatlantice.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat furia față de refuzul aliaților de a trimite nave de război în Strâmtoarea Hormuz. Vineri, el și-a criticat aliații NATO numindu-i „lași” și a spus: „Vom ține minte!”

Un diplomat al UE a numit propunerea rusă „scandaloasă”. Acordul sugerat este probabil să alimenteze suspiciunile tot mai mari în Europa că întâlnirile Witkoff-Dmitriev nu aduc progrese concrete către un acord de pace în Ucraina, ci sunt văzute de Moscova ca o șansă de a atrage Washingtonul într-un acord între cele două puteri, care lasă Europa pe tușă.

Joi, Kremlinul a declarat că negocierile de pace din Ucraina, mediate de SUA, sunt „suspendate”.

Rusia a făcut diverse propuneri cu privire la Iran către SUA, care le-au respins pe toate, a declarat o altă persoană familiarizată cu discuțiile. Această persoană a spus că SUA au respins, de asemenea, o propunere de a transfera uraniul îmbogățit al Iranului către Rusia, despre care a relatat pentru prima dată Axios.

Rusia și-a extins schimbul de informații și cooperarea militară cu Iranul de la începutul războiului, a declarat o persoană la curent cu informațiile. Wall Street Journal a scris că Moscova furnizează imagini din satelit și tehnologie de drone pentru a ajuta Teheranul să vizeze forțele americane din regiune. Kremlinul a catalogat informațiile drept „știri false”.

Într-un interviu recent acordat Fox News, Trump a sugerat o legătură între schimbul de informații cu Iranul și Ucraina, spunând că președintele rus Vladimir Putin „ar putea să-i ajute [pe iranieni] puțin, da, cred, și probabil crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?”

SUA continuă să împărtășească informații cu Ucraina, chiar dacă a redus alte forme de sprijin. Washingtonul a întrerupt pentru scurt timp schimburile de informații anul trecut, după o întâlnire dezastruoasă la Biroul Oval între Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Această oprire bruscă a schimbului de informații din partea SUA a declanșat o luptă haotică între aliați și a expus tensiuni profunde în parteneriatul cu Kievul.

Un diplomat european a încercat să minimizeze riscul propunerii rusești, menționând că președintele francez Emmanuel Macron a declarat în ianuarie că „două treimi” din informațiile militare ale Ucrainei sunt acum furnizate de Franța.

Totuși, schimbul de informații rămâne un ultim pilon crucial al sprijinului american pentru Ucraina, după ce administrația Trump a oprit anul trecut cea mai mare parte a ajutorului financiar și militar pentru Kiev. Washingtonul încă livrează arme Ucrainei, dar în cadrul unui program condus de NATO, prin care aliații plătesc SUA pentru arme. Livrările de muniții esențiale pentru apărare aeriană sunt însă sub presiune pe fondul războiului dintre SUA, Israel și Iran.

Cel mai recent, administrația Trump a decis să relaxeze sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a atenua presiunea asupra piețelor petroliere, provocând îngrijorare puternică și critici din partea liderilor europeni, precum cancelarul german Friedrich Merz.

Editor : Ș.R.