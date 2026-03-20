Președintele american Donald Trump a lansat noi critici la adresa aliaților NATO, după ce aceștia i-au respins cererea de a contribui la deblocarea Strâmtorii Ormuz. Liderul de la Casa Albă a precizat că țările care fac parte din Alianța Nord-Atlantică nu vor să se alăture luptei împotriva Iranului, însă se plâng de prețurile ridicate ale petrolului.

„Fără SUA, NATO ESTE UN TIGRU DE HÂRTIE! Nu au vrut să se alăture luptei pentru a opri Iranul să devină o putere nucleară. Acum că acea luptă a fost CÂȘTIGATĂ din punct de vedere militar, cu un risc foarte mic pentru ei, se plâng de prețurile ridicate la petrol pe care sunt obligați să le plătească, dar nu vor să ajute la deschiderea Strâmtorii Ormuz, o simplă manevră militară care este singurul motiv pentru prețurile ridicate la petrol. Le-ar fi atât de ușor să o facă, cu un risc atât de mic. LAȘI, și vom ȚINE MINTE!”, a scris cel de-al 47-lea președinte american pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Noua declarație vine în contextul în care liderul SUA a susținut marți că majoritatea aliaților din NATO i-au respins cererea de a contribui la asigurarea unui traseu sigur pentru nave prin Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran, dar că, oricum, Washingtonul nu are nevoie de ajutorul lor.

Totodată, secretarul general al Alianței, Mark Rutte, a declarat joi, la Bruxelles, că strâmtoarea trebuie redeschisă cât mai rapid, subliniind că blocarea acestei rute maritime este inacceptabilă și afectează economia globală, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Mai mult, șase țări s-au declarat „dispuse să contribuie” la asigurarea securității Strâmtorii Ormuz, calea navigabilă crucială prin care trece aproximativ 20% din petrolul mondial. Cele șase puteri sunt Franța, Regatul Unit, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia.

Editor : A.M.G.