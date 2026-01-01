Rusia a confirmat oficial cursul politicii sale externe, care vizează confruntarea cu Occidentul și extinderea influenței sale în lume, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (FISO).

Consiliul rus a aprobat o rezoluție privind problemele actuale ale politicii externe a Federației Ruse, care codifică efectiv cursul politicii externe a Kremlinului și o transformă într-o orientare obligatorie pentru parlament, guvern și agenții.

Documentul nu urmărește un compromis, ci mai degrabă un angajament sistematic pentru o confruntare prelungită cu Occidentul.

Teza principală a rezoluției se rezumă la transferarea întregii responsabilități pentru tensiunile internaționale fără precedent către NATO și Occidentul colectiv. În acest context, Kremlinul își declară intenția de a construi o ordine mondială alternativă care se opune în mod deschis sistemului de securitate euro-atlantic.

Aceasta implică formarea unei arhitecturi de securitate egală și indivizibilă în Eurasia, bazată pe CSI, CSTO, SCO și ASEAN, precum și promovarea Cartei eurasiatice a diversității și multipolarității, inițiată împreună cu Belarus.

Se pune un accent deosebit pe reorientarea relațiilor externe către Asia, Africa și America Latină. Kremlinul intenționează să aprofundeze cooperarea economică, diplomatică și parlamentară cu China, Iranul, India, țările din Asia de Sud-Est și alte state din Sudul Global, utilizând formatele BRICS, SCO și EAEU.

FISU observă că diplomația parlamentară este considerată în mod direct un substitut pentru contactele depline cu Occidentul în condiții de izolare politică.

În același timp, documentul lasă în mod oficial deschisă posibilitatea restabilirii relațiilor ruso-americane depline, dar numai cu condiția ca interesele Kremlinului în războiul împotriva Ucrainei să fie luate în considerare, ceea ce face ca această disponibilitate să fie pur declarativă.

Sancțiunile occidentale sunt recunoscute ca o realitate pe termen lung la care Moscova intenționează să răspundă prin adaptare: calcule în monede naționale, contracararea confiscării activelor înghețate și crearea unor regimuri juridice speciale pentru cooperarea transfrontalieră.

Rezoluția prevede, de asemenea, consolidarea activităților informaționale și ideologice ale Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, în special în mediul digital, pentru a promova narațiunile rusești despre război și a discredita Ucraina, precum și intensificarea proiectelor sub sloganurile combaterii așa-numitei falsificări a istoriei și reabilitării nazismului.

În același timp, Kremlinul își extinde sprijinul pentru rețelele de compatrioți din străinătate și planifică o strategie separată pentru colaborarea cu absolvenții străini ai universităților rusești.

„În general, documentul nu lasă niciun dubiu: autoritățile ruse instituționalizează un curs de confruntare prelungită cu Occidentul, încercând să ocolească izolarea prin canale parlamentare și „umanitare” și, în același timp, să submineze unitatea Occidentului, bazându-se pe contacte selective și influență în țările din Sudul Global”, notează FISU.

Anterior, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a raportat că economia rusă se confruntă cu o presiune crescândă din partea așa-numitelor țări prietene, care umplu rapid nișele lăsate goale de pauza investițională.

Editor : A.R.