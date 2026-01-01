Live TV

Putin se pregătește de o confruntare îndelungată cu Occidentul, arată un document obținut de serviciile ucrainene

Data publicării:
vladimir putin sta langa serghei soigu si se uita prin binoclu
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images

Rusia a confirmat oficial cursul politicii sale externe, care vizează confruntarea cu Occidentul și extinderea influenței sale în lume, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei (FISO).

Consiliul rus a aprobat o rezoluție privind problemele actuale ale politicii externe a Federației Ruse, care codifică efectiv cursul politicii externe a Kremlinului și o transformă într-o orientare obligatorie pentru parlament, guvern și agenții.

Documentul nu urmărește un compromis, ci mai degrabă un angajament sistematic pentru o confruntare prelungită cu Occidentul.

Teza principală a rezoluției se rezumă la transferarea întregii responsabilități pentru tensiunile internaționale fără precedent către NATO și Occidentul colectiv. În acest context, Kremlinul își declară intenția de a construi o ordine mondială alternativă care se opune în mod deschis sistemului de securitate euro-atlantic.

Aceasta implică formarea unei arhitecturi de securitate egală și indivizibilă în Eurasia, bazată pe CSI, CSTO, SCO și ASEAN, precum și promovarea Cartei eurasiatice a diversității și multipolarității, inițiată împreună cu Belarus.

Se pune un accent deosebit pe reorientarea relațiilor externe către Asia, Africa și America Latină. Kremlinul intenționează să aprofundeze cooperarea economică, diplomatică și parlamentară cu China, Iranul, India, țările din Asia de Sud-Est și alte state din Sudul Global, utilizând formatele BRICS, SCO și EAEU.

FISU observă că diplomația parlamentară este considerată în mod direct un substitut pentru contactele depline cu Occidentul în condiții de izolare politică.

În același timp, documentul lasă în mod oficial deschisă posibilitatea restabilirii relațiilor ruso-americane depline, dar numai cu condiția ca interesele Kremlinului în războiul împotriva Ucrainei să fie luate în considerare, ceea ce face ca această disponibilitate să fie pur declarativă.

Sancțiunile occidentale sunt recunoscute ca o realitate pe termen lung la care Moscova intenționează să răspundă prin adaptare: calcule în monede naționale, contracararea confiscării activelor înghețate și crearea unor regimuri juridice speciale pentru cooperarea transfrontalieră.

Rezoluția prevede, de asemenea, consolidarea activităților informaționale și ideologice ale Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, în special în mediul digital, pentru a promova narațiunile rusești despre război și a discredita Ucraina, precum și intensificarea proiectelor sub sloganurile combaterii așa-numitei falsificări a istoriei și reabilitării nazismului.

În același timp, Kremlinul își extinde sprijinul pentru rețelele de compatrioți din străinătate și planifică o strategie separată pentru colaborarea cu absolvenții străini ai universităților rusești.

„În general, documentul nu lasă niciun dubiu: autoritățile ruse instituționalizează un curs de confruntare prelungită cu Occidentul, încercând să ocolească izolarea prin canale parlamentare și „umanitare” și, în același timp, să submineze unitatea Occidentului, bazându-se pe contacte selective și influență în țările din Sudul Global”, notează FISU.

Anterior, Serviciul de Informații Externe al Ucrainei a raportat că economia rusă se confruntă cu o presiune crescândă din partea așa-numitelor țări prietene, care umplu rapid nișele lăsate goale de pauza investițională.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
1
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
2
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
kadirov tolanit in canapea
4
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
harta-tarile baltice
5
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
soldați NATO în Suedia
De ce 2026 ar putea fi anul zero pentru apărarea Europei de Est. Semnele care arată o schimbare radicală de perspectivă
Germany: Media Day for Exercise Bollwerk Barlin III with 2nd Company of the Guard Battalion
Cum se pregătește Germania pentru un conflict major NATO: Plan militar în cinci faze cu opțiunile Berlinului
avion militar din Arabia Saudită / militanți din Yemen / bombardament în portul Mukalla
De la aliați la rivali. Cum au ajuns doi parteneri strategici ai SUA din Orientul Mijlociu în tabere opuse ale aceluiași conflict
Donald Tusk, premierul Poloniei
„Pacea este la orizont” anunță premierul Poloniei. Cum vede Donald Tusk garanțiile de securitate oferite de SUA
serghei lavrov
Lavrov: Occidentul trebuie să accepte că Rusia deține inițiativa strategică pe frontul din Ucraina
Recomandările redacţiei
soldat ucrainean trage cu pușca
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai...
Mesaje de la mulți ani pentru Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfântul Vasile 2026: Cele mai...
ilustrație deepfake / sistem de detectare a rachetelor / rachete balistice intercontinentale la o paradă în Beijing
Apocalipsa deepfake și „halucinațiile” inteligenței artificiale...
Sfântul Vasile. Foto Getty Images
Sfântul Vasile 2026: Obiceiuri și tradiții populare românești care...
Ultimele știri
Calendar ortodox pentru ianuarie 2026: Șapte sărbători cu cruce roșie în prima lună a anului
Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în calendarul ortodox pe 1 ianuarie 2026
Trump deplânge moartea unui vultur pleșuv, simbol al SUA, din cauza turbinelor eoliene, dar imaginea publicată de el prezintă altceva
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Furie în tabăra suveranistă după ce Bolojan a dat 50 de milioane de euro pentru Ucraina. Ce reprezintă, de...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cele mai mari performanțe și dezamăgirile din sportul românesc în 2025! Ce ne așteaptă în noul an
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...