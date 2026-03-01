Reacția lui Vladimir Putin la moartea ayatollahului Ali Khamenei: „asasinare cinică”

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțele pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenția de știri rusă TASS, potrivit BBC.

Dictatorul de la Kremlin a descris moartea lui Khamenei ca fiind „o asasinare cinică care a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”.

Rusia a denunţat sâmbătă loviturile americane şi israeliene asupra Iranului drept o „aventură periculoasă” care ameninţă regiunea cu o „catastrofă” şi care vizează „distrugerea” guvernului iranian pentru că acesta a refuzat să se supună „dictatului” lor.

„Washingtonul şi Tel Aviv-ul au lansat din nou o aventură periculoasă care apropie rapid regiunea de o catastrofă umanitară, economică şi, nu este exclus, radiologică”, a indicat diplomaţia rusă într-un comunicat.

„Intenţiile agresorilor sunt clare şi declarate deschis - distrugerea ordinii constituţionale şi distrugerea guvernului unui stat care le este indezirabil şi care a refuzat să se supună dictatului forţei şi hegemonismului”, au mai transmis oficialii ruși.

Anterior, o primă reacție din partea Moscovei a venit de la Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securita al țării. El a declarat că „Pacificatorul și-a arătat din nou fața”, cu referire aparentă la SUA. Fostul președinte rus a mai afirmat că „toate negocierile cu Iranul sunt o operațiune de fațadă. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut cu adevărat să negocieze nimic.”

Războiul total din Orientul Mijlociu a intrat duminică în cea de-a doua zi, după ce sâmbătă liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-o operațiune militară a Israelului, numită „Roaring Lion”, în timp ce SUA a desfășurat propria misiune, „Epic Fury”, țintind instalații militare cheie ale regimului islamic. Armata israeliană continuă operațiunea și duminică, lovind mai multe ținte din Teheran, în timp ce Iranul a atacat din nou bazele americane din Golful Persic. Manifestații de susținere a Iranului au loc în mai multe țări din regiune, printre care Pakistan și Irak. În Iran a fost declarat doliu pentru 40 de zile.

Editor : B.E.