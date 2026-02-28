„Pacificatorul și-a arătat din nou fața”. Dmitri Medvedev acuză că negocierile cu Iranul „au fost de fațadă”, după atacurile SUA-Israel

Israelul și Statele Unite au lansat, sâmbătă, atacuri asupra Iranului, aruncând Orientul Mijlociu într-o nouă confruntare militară, în timp ce președintele Donald Trump a promis că va distruge arsenalul de rachete al Teheranului și că va împiedica Republica Islamică să dezvolte o armă nucleară. O reacție la operațiune a venit și din Rusia, prin intermediul lui Dmitri Medvedev, care a afirmat că „nimeni nu a vrut, cu adevărat, să negocieze nimic”, transmite Reuters.

Dmitri Medvedev, fost președinte al Rusiei și actual vicepreședinte al Consiliului de Securita al țării, a declarat că „Pacificatorul și-a arătat din nou fața”, cu referire aparentă la SUA.

Fostul președinte rus a mai afirmat că „toate negocierile cu Iranul sunt o operațiune de fațadă. Nimeni nu s-a îndoit de acest lucru. Nimeni nu a vrut cu adevărat să negocieze nimic.”

„Întrebarea este cine are mai multă răbdare să aștepte sfârșitul lipsit de glorie al dușmanului său. SUA au doar 249 de ani. Imperiul Persan a fost fondat acum mai bine de 2.500 de ani. Să vedem peste 100 de ani…”, a spus Medvedev.

Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață, ceea ce ministrul Apărării de la Tel Aviv a numit „un atac preventiv” asupra Iranului. Donald Trump a confirmat, într-un video publicat pe Truth Social, implicarea Americii și a spus că obiectivul este protejarea SUA prin „eliminarea ameninţărilor iminente din partea regimului iranian”.

Atacul, desfășurat sub numele „Roaring Lion” (Răgetul Leului, n.r.), care a avut loc după ce Israelul și Iranul s-au angajat într-un război aerian de 12 zile în iunie 2025, vine în urma avertismentelor repetate ale SUA și Israelului că vor lovi din nou dacă Iranul va continua programele sale nucleare și balistice.

Editor : Ș.R.