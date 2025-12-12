România este implicată în producerea unei „bombe murdare” de către ucraineni, acuză șeful armelor chimice din Rusia

România a revenit în atenția propagandei de la Kremlin. De această dată, oficialii ruși acuză țara noastră că este implicată indirect în producerea unei „bombe murdare de către Ucraina”. Declarația a fost făcută de către Alexei Rtișcev, șeful trupelor specializate în riscuri nucleare, chimice și biologice din Rusia.

Oficialul de la Kremlin a vorbit într-o conferință de presă despre „tentativele de șantaj nuclear din partea Ucrainei, prin implicarea directă a fostului șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, care între timp a și demisionat în urma unui scandal uriaș de corupție.

„Sunt tentative de șantaj nuclear din partea Kievului. Un rol special i-ar reveni fostului șef al Biroului Președintelui Ucrainei, Andrii Yermak. Acesta ar fi coordonat personal fluxurile organizatorice, logistice și financiare pentru aducerea în Ucraina a combustibilului nuclear uzat, fără notificarea AIEA și a altor organizații de profil. Rutele de transport ar fi fost stabilite prin Polonia și România”, a declarat oficialul rus.

Rușii revin la teoria operațiunilor „sub steag fals” pe care le-ar pune la cale ucrainenii pentru a putea acuza rușii de utilizarea forțelor nucleare”.

„Acest lucru ar crea riscuri pentru fabricarea unei așa-numite „bombe murdare”, care ar putea fi folosită ulterior sub steag fals. Aceste afirmații ar fi susținute, potrivit declarației, de materiale de instruire ale reprezentanților SBU aflate la dispoziția autorităților ruse”, a mai adăugat acesta.

Ce este „o bombă murdară”

Cunoscute sub denumirea tehnică de dispozitive de dispersie radiologică (RDD), bombele murdare sunt arme relativ primitive și imprecise. Sunt mult mai ușor și mai ieftin de construit decât un dispozitiv nuclear. O „bombă murdară” sau o bombă radiologică este formată din explozibili convenţionali, cum ar fi de pildă dinamita, combinați cu materiale radioactive care sunt diseminate în praf în momentul exploziei. Sunt folosiți izotopi ale unor elemente chimice radioactive: uraniu, plutoniu sau chiar poloniu.

Materialul radioactiv ar fi putut fi obținut din surse radioactive utilizate în medicină și industrie sau de la instalații din cercetare. O bombă murdară nu este însă o bombă nucleară. O bombă nucleară creează o explozie care este de milioane de ori mai puternică decât o bombă murdară.

Norul de radiații de la o bombă nucleară s-ar putea răspândi pe mii de kilometri pătrați, în timp ce radiațiile unei bombe murdare ar putea fi dispersate de explozie într-o arie cuprinsă de la câteva blocuri până la câțiva kilometri. Însă cantitatea de material radioactiv dispersat nu este neapărat letală.

Așadar, potențialul unei bombe murdare ține de cantitatea și de tipul de explozibili convenționali folosiți, care determină magnitudinea exploziei, și de cantitatea și tipul de materiale radioactive eliberate. La fel, și condițiile meteorologice în momentul exploziei - și în special vântul, sunt un factor de care depinde amploarea efectelor.

